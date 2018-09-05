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Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2019 году, решат жители

4 сентября
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В городе стартовало рейтинговое голосование за объекты, которые будут отремонтированы в следующем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

3 Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2019 году, решат жители

3 сентября в Ижевске стартовал опрос, цель которого – определить, какие улицы, по мнению горожан, необходимо отремонтировать в 2019 году. Ижевчанам предлагается выбрать не более 5 улиц из представленного списка, состоящего из 59 объектов. Список сформирован на основании рекомендаций общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии», «Автомобильная Удмуртия», «Общероссийский народный фронт», коллективных и индивидуальных обращений граждан, а также предложений Администрации г. Ижевска.

Опрос будет проходить в течение 2 недель до 14 сентября. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах Администрации города (http://www.izh.ru), республиканского Миндортранса (http://mindortrans.su), в региональном сообществе в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/bkdizhevsk).

Лидеры рейтингового голосования будут включены в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" и титульный список ремонтов на 2019 год.

Фото http://bkdrf.ru

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