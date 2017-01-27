Искусство поиска денег
В начале недели министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев провел в Москве ряд встреч с главами министерств и ведомств, касающихся развития отрасли в республике. Итогом этой работы стало участие Удмуртии в нескольких крупных программах, обеспечивающих местным учреждениям культуры федеральное финансирование. Но остаются и вопросы, которые придется решать «на местах».
Ставка на универсальность
Театр юного зрителя в Ижевске планировали построить (или, по крайней мере, начать строительные работы) еще к 175-летию Чайковского – два года назад. Смета на его строительство была включена в общий бюджет юбилейного проекта. Однако тогда финансирования на ТЮЗ не хватило, сроки появления нового театра несколько раз переносились, а сейчас строительство театра для юношества и вовсе признано избыточным для региона. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев поясняет:
– Спектакли для детей и подростков есть в репертуаре всех профессиональных театров Ижевска (и в Русском драматическом, и в Национальном, и уж, конечно, в Театре кукол), создавать отдельный театр для одной возрастной группы сегодня нецелесообразно. Кроме того, в нынешних условиях оптимизации в отрасли было бы невозможно сформировать еще одну полноценную театральную труппу.
Проект строительства новой сцены, впрочем, не отменяется, а всего лишь кардинально переписывается. Вместо репертуарного театра, каким стал бы ТЮЗ, в Ижевске планируется создать киноконцертный зал – скорее всего, он будет действовать под патронажем Российского военно-исторического общества. Именно эта структура, возглавляет которую федеральный министр культуры Владимир Мединский, обладает ресурсами для финансирования строительства. На условиях софинансирования с республикой средства могут найтись уже в этом году. Владимир Соловьев подтверждает, что после соглашения с Военно-историческим обществом история новой площадки сдвинулась с мертвой точки:
– Мы уже встретились с министром строительства Удмуртской Республики и в ближайшие дни запустим процесс пересмотра проекта – переформатирования его из театрального зала в киноконцертный, в котором также должны быть условия для проведения театральных спектаклей. Новая площадка должна стать самоокупаемой и универсальной, поэтому мы учитываем все возможные форматы культурных мероприятий, которые могут там проводиться. Уже сейчас видны интересные перспективы этого места. Новая сцена должна дать возможность принимать в Ижевске театральные труппы из других городов. Заглядывая вперед, я бы сказал, что она позволит постоянно (а не раз в несколько лет) приезжать в Ижевск с гастролями Сарапульскому драматическому театру и глазовскому театру «Парафраз». Кроме того, выход к новой аудитории получат непрофессиональные театральные коллективы Ижевска.
Прежний проект строительства и технического оснащения ТЮЗа требовал 250 миллионов рублей. По словам министра культуры, с более скромными требованиями по световому и звуковому оборудованию для киноконцертной площадки сумма, необходимая на реализацию проекта, должна уменьшиться.
Театры считают деньги
Для театров есть и безусловно хорошая новость. В наступившем году финансовую поддержку получат театры городов с населением менее 350 тысяч жителей. В Удмуртии в программу попадают оба профессиональных театра, работающие за пределами Ижевска, – Сарапульский драмтеатр и глазовский «Парафраз». Каждый из театров получит около 4 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы и постановку новых спектаклей. Поскольку обе труппы привыкли обходиться минимальными средствами на создание декораций и пошив костюмов, а постановок стоимостью в миллион рублей и выше, как это нередко бывает в театрах Ижевска, там не бывало никогда, выделенная сумма станет для глазовчан и сарапульцев существенной помощью в их творческих задумках.
Финансовые вопросы Государственного театра оперы и балета – крупнейшего театра республики по численности труппы и масштабу спектаклей – измеряются совсем другими суммами. После реконструкции, которая завершилась весной 2015 года, у театра сохранился долг перед подрядчиками – 65 миллионов. Владимир Соловьев считает, что эта сумма может быть внесена в федеральный бюджет при его корректировке в марте как целевая помощь региону. В таком случае задолженность театра будет полностью закрыта. «Я считаю, что перспективы по решению этого вопроса очень хорошие», - сделал прогноз министр культуры и туризма.
Очаги культуры в селах затеплятся
В 2017 году запускается большой проект «Единой России» по ремонту сельских домов культуры. Удмуртия получила возможность присоединиться к проекту и в течение 2017 года должна получить из федерального бюджета более 31 миллиона рублей на реконструкцию и улучшение материально-технической базы сельских ДК. Программа проводится по принципу софинансирования – около 4 миллионов рублей на реализацию проекта добавит республика. На получившиеся 35 миллионов в домах культуры смогут провести текущий ремонт и приобрести музыкальные инструменты и техническое оборудование.
Проект рассчитан на три года (2017-2019), в течение которых ремонт сельских ДК должен пройти во всех районах республики. Первыми получат финансирование дома культуры в тех районах, где местные администрации будут готовы принимать активное участие (в том числе и финансовое) в обновлении домов культуры. Для десятков деревень, где местные дома культуры (иногда их по привычке называют «клубами») остаются единственными площадками для массовых мероприятий, возможность осовременить их, оборудовать хорошие туалеты, поставить музыкальную аппаратуру невозможно переоценить. И почти в каждой деревне к Дому культуры «приписаны» самодеятельные музыкальные коллективы, которым программа поможет приобрести инструменты, - вряд ли первоклассные, но сельские гармонисты, гитаристы, скрипачи ждут и этой поддержки.
А вот в программу строительства новых сельских ДК Удмуртия в этом году не попала.
Борьба за Башню продолжается
Продолжает оставаться в подвешенном состоянии судьба главного корпуса Ижевского оружейного завода – знаменитой Заводской Башни, которая уже много лет находится в аварийном состоянии, с каждым годом разрушается все больше и все еще не имеет четких перспектив на реконструкцию или хотя бы консервацию. Здание, считающееся одним из архитектурных и исторических символов Ижевска, в начале десятилетия даже пытались внести в список наследия ЮНЕСКО, чтобы получить финансирование на его восстановление. Эта затея успехом не увенчалась – хотя архитектура построенной в стиле высокого классицизма Заводской Башни в самом деле уникальна (во всем мире только три подобных промышленных сооружения), спасать ее никто на международном уровне не торопится. В последние годы не раз поднимался вопрос о передаче Башни республике и переоборудовании ее в музей, но и тут в первую очередь вставал неразрешимый вопрос ремонта, без которого использовать здание хоть в каком-то качестве невозможно.
Владимир Соловьев рассказал о судьбе ижевского архитектурного памятника первой половины XIX века российскому министру культуры Владимиру Мединскому. Итог неутешительный. Соловьев резюмирует:
– Москва также ясно дает понять, что на 2,5 миллиарда рублей (именно столько нужно на полное восстановление исторического комплекса Ижевского завода из шести строений согласно составленной смете) в ближайшие годы рассчитывать не приходится. Даже восстановление самой Заводской Башни (а это 600 миллионов рублей) для федерального бюджета – расход несвоевременный.
По словам Владимира Соловьева, Мединский предложил искать инвесторов для восстановления Башни. И все-таки борьбу за спасение уникального строения республика не прекращает. Башня будет включена в перечень объектов, связанных с будущим 100-летием со дня рождения М.Т. Калашникова, и, возможно, ее реконструкция будет профинансирована в рамках подготовки этого юбилея федерального значения.
Еще одно знакомое всем ижевчанам здание, нуждающееся в ремонте, - Национальная библиотека Удмуртской Республики. Реконструкция «ленинки» была вписана еще в план подготовки к юбилею Чайковского, но финансирования на нее не хватило. Сейчас в министерстве культуры надеются, что объект получит собственную строку в мартовском измененном бюджете. Впрочем, Владимир Соловьев рекомендует запастись терпением:
– Даже если мы сможем защитить проект сейчас, реконструкция будет проведена в 2018-2019 гг. Нам бы хотелось сделать подарок всем жителям республики к 100-летию Национальной библиотеки, которое будет отмечаться в следующем году, но, скорее всего, ремонт продлится дольше.
Два фестиваля, проводящихся в республике, должны получить федеральное финансирование – 10-й международный цирковой фестиваль и 60-й фестиваль «На родине П.И. Чайковского».
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