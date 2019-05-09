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Какие мероприятия пройдут в Ижевске 9 мая

8 мая
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Программа праздничных мероприятий, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

9 мая 2019 года, г. Ижевск

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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

10.00-11.00 Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики.

Маршрут движения: Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, площадь у Администрации г. Ижевска.

11.00-12.00 Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». Маршрут движения: ул. Бородина, Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, площадь у Администрации г. Ижевска.

12.30-15.30 Традиционная 70-я легкоатлетическая «Эстафета мира».

Маршрут движения: Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, ул. Красногеройская, ул. Коммунаров, ул. Лихвинцева, ул. Пушкинская.

16.00-20.00 Праздничная программа «Слово о Победе».

19.55 Минута молчания.

ПЛОЩАДКИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Сквер у Вечного огня

09.00-10.00 Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

10.00-20.00 Акция «Я читаю войну».

10.00-20.00 Выставка.

Стоянка у Дома Правительства Удмуртской Республики

10.00-15.00 Интерактивная программа с демонстрацией техники предприятий оборонно-промышленного комплекса и силовых структур «Арсенал Победы».

Улица Наговицына

10.00-15.00 Культурная программа «Играй, гармонь фронтовая».

10.00-15.00 Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел «Возрождённая страна – возрождённые ремёсла».

Площадь у здания Государственного Совета Удмуртской Республики

11.00-15.00 Театрализованная концертная программа «Привал Победы».

Ротонда за Домом Правительства Удмуртской Республики

11.00-15.00 Детская игровая программа «Солнечный круг».

15.00-20.00 Танцевальная акция «Случайный вальс».

Площадь у Администрации г. Ижевска

11.00-15.00 Интерактивная площадка «Семейный альбом».

Сквер «Открытый сад»

11.00-15.00 Интерактивная программа «Улыбка Победы».

Летний сад имени М. Горького

12.00-19.00 Праздничная программа «Время Победы».

Зоопарк Удмуртии

12.00-16.00 Праздничная программа «Праздник с сединою на висках».

Площадка у гипермаркета «Магнит»

(ул. Молодежная, 107а)

15.00-17.00 Праздничное мероприятие «Весна сорок пятого»

НАБЕРЕЖНАЯ ИЖЕВСКОГО ПРУДА

13.00-17.00 Молодёжно-спортивная площадка «Победа. Память. Молодёжь».

17.00-19.00 Концертная программа образовательных организаций г. Ижевска «Концерт мира».

19.30-22.00 Праздничный концерт «Песни нашей Победы». Совместный проект с радио «Адам».

22.00 Праздничный салют

МУЗЕИ ИЖЕВСКА

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

11.00-19.00

Семейный городской праздник «Победный май на улице Бородина».

Национальный музей Удмуртской Республики имени К. Герда 09.00-19.00

Патриотическая программа «День Победы в Арсенале»

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

10.00-18.00

Патриотическая программа «Под мирным небом»

Музей Ижевска

11.00, 13.00

Интерактивная экскурсия «Бери шинель, пошли домой» по выставке «Сто лет Василия Самарина».

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