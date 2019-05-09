ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
10.00-11.00 Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики.
Маршрут движения: Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, площадь у Администрации г. Ижевска.
11.00-12.00 Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». Маршрут движения: ул. Бородина, Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, площадь у Администрации г. Ижевска.
12.30-15.30 Традиционная 70-я легкоатлетическая «Эстафета мира».
Маршрут движения: Центральная площадь г. Ижевска, ул. Пушкинская, ул. Красногеройская, ул. Коммунаров, ул. Лихвинцева, ул. Пушкинская.
16.00-20.00 Праздничная программа «Слово о Победе».
19.55 Минута молчания.
ПЛОЩАДКИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
Сквер у Вечного огня
09.00-10.00 Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
10.00-20.00 Акция «Я читаю войну».
10.00-20.00 Выставка.
Стоянка у Дома Правительства Удмуртской Республики
10.00-15.00 Интерактивная программа с демонстрацией техники предприятий оборонно-промышленного комплекса и силовых структур «Арсенал Победы».
Улица Наговицына
10.00-15.00 Культурная программа «Играй, гармонь фронтовая».
10.00-15.00 Выставка изделий декоративно-прикладного искусства и ремёсел «Возрождённая страна – возрождённые ремёсла».
Площадь у здания Государственного Совета Удмуртской Республики
11.00-15.00 Театрализованная концертная программа «Привал Победы».
Ротонда за Домом Правительства Удмуртской Республики
11.00-15.00 Детская игровая программа «Солнечный круг».
15.00-20.00 Танцевальная акция «Случайный вальс».
Площадь у Администрации г. Ижевска
11.00-15.00 Интерактивная площадка «Семейный альбом».
Сквер «Открытый сад»
11.00-15.00 Интерактивная программа «Улыбка Победы».
Летний сад имени М. Горького
12.00-19.00 Праздничная программа «Время Победы».
Зоопарк Удмуртии
12.00-16.00 Праздничная программа «Праздник с сединою на висках».
Площадка у гипермаркета «Магнит»
(ул. Молодежная, 107а)
15.00-17.00 Праздничное мероприятие «Весна сорок пятого»
НАБЕРЕЖНАЯ ИЖЕВСКОГО ПРУДА
13.00-17.00 Молодёжно-спортивная площадка «Победа. Память. Молодёжь».
17.00-19.00 Концертная программа образовательных организаций г. Ижевска «Концерт мира».
19.30-22.00 Праздничный концерт «Песни нашей Победы». Совместный проект с радио «Адам».
22.00 Праздничный салют
МУЗЕИ ИЖЕВСКА
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова
11.00-19.00
Семейный городской праздник «Победный май на улице Бородина».
Национальный музей Удмуртской Республики имени К. Герда 09.00-19.00
Патриотическая программа «День Победы в Арсенале»
Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств
10.00-18.00
Патриотическая программа «Под мирным небом»
Музей Ижевска
11.00, 13.00
Интерактивная экскурсия «Бери шинель, пошли домой» по выставке «Сто лет Василия Самарина».
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