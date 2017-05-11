Мы помним о страшных тех годах На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» чтят память каждого ветерана ...

Балезино заживет по-новому По поручению временно исполняющего обязанности Главы УР Александра Бречалова в течение недели в Балез...

Когда мы помним - мы сильны В День Победы в селе Шадрино Сарапульского района открылся отреставрированный памятник участникам Вел...