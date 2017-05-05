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Какая печь без дров греет?

4 мая
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Анатолий Вассерман: «ТеплЭко» – эффект русской печи, эффективное энергосберегающее отопление для вашего дома».

%d0%92%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd55 Какая печь без дров греет?

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло, которое отдавала, заставляла человека поработать.

Что ж, мечты сбываются! Речь идет об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки и современные технологии, сделавшие его компактным и экономным.

Мечты о тепле

Так получается, что батареи у нас то греют, то не греют. И даже если в мае квартирную «печку» можно отключить, в сентябре ее не включишь, так как отопительный сезон еще не начался. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы достаем обогреватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем с громадной русской печью. И даже не вспоминайте, каких они требуют расходов: счет за электричество лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы решить разом. Он представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная стена, – несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так как не нагревается более чем до 98 градусов), и в четыре раза экономнее обычного чайника (даже за сутки работы одна панель потребляет всего 2,5 кВт/ч при использовании терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя – 400 Вт. Размер обогревателя – 60035025 мм, вес – 12 кг.

Самостоятельный и надежный

Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Он будет работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать даже под тонким одеялом, какие бы морозы не трещали за окнами.

«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или офиса. Доказано - система отопления загородного дома на основе обогревателей «ТеплЭко» обходится ДЕШЕВЛЕ центрального отопления.

Завод «ТеплЭко» является единственным производителем в России подобных обогревателей из песка высокой степени очистки.Вы можете купить обогреватель в нашем фирменном магазине или заказать доставку по телефону. А для установки обогревателя потребуются три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности. Как известно, все гениальное просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия – 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86 «Б». Тел.: 8 (3412) 26-03-29, 8-800-333-05-35 (бесплатный по России).

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