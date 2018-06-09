Гости близкие и дальние
Наша служба началась с посещения Центра тестирования, существующего при филиале Паспортно–визового сервиса МВД России по Удмуртской Республике. Здесь, в небольшом помещении, оборудованном компьютерами, проходят тестирование иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской Федерации. В зависимости от того, с какой целью эти люди приехали в нашу страну, они сдают один из трёх уровней экзамена. Самый лёгкий – по категории «иностранный работник». Чуть сложнее вопросы для тех, кто намерен получить разрешение на временное пребывание. А тот, кому нужен вид на жительство, должен выполнить самые сложные задания. Относительно сложные, конечно, любой житель России решит их, практически не задумываясь.
– Тестирование иностранные граждане проходят в том числе и для личной безопасности, – говорит начальник Управления по вопросам миграции полковник полиции Константин Дубровин. – Если они приехали сюда работать, значит, как минимум, должны знать свои права, а при случае уметь защитить себя, перед тем же работодателем, например. Уметь действовать в экстренных ситуациях, вызвать скорую, пожарную или полицию. Кроме того, приехав в чужую страну, человек должен знать её менталитет, законы и правила, владеть языком хотя бы на минимальном уровне.
На вопрос, как сложно иностранцам сдавать тест на знание основ государственного устройства и истории России, русского языка, Константин Сергеевич отвечает, что старшему поколению, которое застало времена Советского Союза – а большинство мигрантов приезжает к нам как раз из бывших союзных республик, довольно просто.
– Молодёжи, которая родилась после распада, гораздо труднее. Ведь во многих школах республик бывшего Советского Союза русский язык не преподавался вообще или преподавался в небольших объёмах.
Строго и по правилам
Чаще всего в Удмуртию приезжают граждане Узбекистана и Азербайджана, но, по словам Константина Дубровина, у нас, пусть и намного реже, бывают и «гости» из дальнего зарубежья – Италии, к примеру, Японии, Ирана, Ирака и даже Ганы и Нигерии. В день, когда мы посетили Центр тестирования, желающих сдать экзамен, к сожалению, не было. Нам пояснили, что сейчас здесь очереди для прохождения теста не выстраиваются. Зато, когда с 1 января 2015 года вступили в силу поправки в миграционное законодательство, в частности, обязательные для прохождения иностранными гражданами экзамены, определённый ажиотаж в центре был. Надо полагать, что через пять лет, когда срок действия полученных в то время сертификатов истечёт, здесь снова станет людно. Ну, а раз в день нашей «службы» мигрантов не было, нам предложили самим пройти тест для получения вида на жительство. Перед экзаменом, как и полагается, администратор Центра тестирования Руслан Шахизянов провёл подробный инструктаж. Рассказал о том, как вносить ответы в бланки, а также разъяснил, что запрещено пользоваться мобильными телефонами, общаться с «соседом по парте», списывать и обмениваться заданиями. Также Руслан предупредил, что в помещении установлены камеры.
Тестовая часть экзамена оценивается сразу, а вот оценку по письму и говорению ставят преподаватели Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, который, кроме всего прочего, занимается организацией и проведением тестирования по русскому языку иностранных граждан.
В целях экономии времени мы выполнили лишь одно из заданий – говорение. Для человека, владеющего русским языком, оно действительно несложное. Подобные задания, а именно вопросы типа «Где вы живёте?» и «Сколько человек в вашей семье?», выполнят даже дети–дошкольники. Не составило никакого труда и придумать описательный рассказ по предложенным картинкам. Чтобы получить сертификат, иностранному гражданину нужно выполнить 75–80 процентов заданий.
Гостиница особого режима
После тестирования мы направились в Центр временного содержания иностранных граждан, что в деревне Кудрино Воткинского района. Это открывшееся в конце 2014 года учреждение сравнивают с социальной гостиницей, правда, закрытого типа, о чём свидетельствуют двойные решетки на окнах, камеры наружного наблюдения и высокий забор по периметру здания. Кроме того, мигранты обязаны соблюдать строгий распорядок дня, а на прогулки выходить только в сопровождении охраны.
В центре одновременно могут находиться 59 иностранцев. В день нашего визита их было 27, а незадолго до нашего приезда, по словам начальника центра Рафиса Кудусова, здесь жили 35 человек. Среди них шестеро либерийцев, двое турок. А ещё были сирийцы и нигерийцы. Но в основном, конечно, сюда попадают граждане ближнего зарубежья. Попадают по разным причинам, как правило, если нарушают миграционное законодательство. Это выдворенцы. Кроме них, здесь пребывают депортанты, те, кто совершил преступление, а то и не одно, отсидел срок и в отношении кого минюст вынес решение о нежелательности пребывания на территории России.
Здесь всё родное
Сергей Выньков, гражданин Казахстана, из числа выдворенцев. На заработки в Удмуртию мужчина ездит с 2007 года – на родине не то, что работать негде, платят мало. В неприятную историю Сергей попал впервые: потерял паспорт и из–за этого не смог продлить разрешение на временное пребывание.
В нашей республике Выньков где только не работал – и на стройке, и на производстве станков, а в последнее время в колхозе трактористом. В общем, мастер на все руки. В Центре временного содержания иностранцев Сергей живёт с 18 апреля: – Никогда не думал, что попаду сюда, вначале, конечно, жутко было, всё–таки колючая проволока на заборе, а на окнах – решётки. Но оказалось, что здесь не так уж и страшно. Хороший вежливый персонал, чисто, аккуратно. Не ожидал, если честно.
Чтобы восстановить паспорт, Сергею Вынькову придётся ехать в Казахстан. Но после он обязательно вернётся в Удмуртию. В Казахстане у него нет ничего – ни родных, ни жилья. Зато здесь и друзья, и знакомые, да и мама Сергея родом из Граховского района. Ещё в советское время семья Выньковых уехала в Казахстан, а после распада Советского Союза родные Сергея перебрались в Белоруссию, где родился его отец. Сам он переехал в Удмуртию, где часто бывал в детстве во время летних каникул.
– Мне здесь очень нравится, – говорит мужчина. – Я, конечно, мог бы и гражданство российское получить, но уж очень дорогое это удовольствие. Пока нет такой работы, чтобы сразу 40 тысяч заплатить. А получить разрешение на временное пребывание проще и намного дешевле.
Таких людей, как Сергей Выньков, чьи судьбы безжалостно переламывают жернова истории, сотни. В поисках лучшей жизни они приезжают в страну, которая когда–то была их родиной или родиной их родителей. Здесь они чужие, да и в родном государстве мало кого из них ждут.
Что дороже свободы?
– Центр временного содержания иностранных граждан – объект закрытого типа, и жизнь здесь подчинена строгим правилам, но при этом сравнивать его с тюрьмой нельзя, – считает Рафис Кудусов. – Мы стараемся создавать для наших гостей самые комфортные условия проживания. У каждого в комнате есть телевизор, душевая, без ограничений они могут общаться с родственниками по сотовому телефону, вести переписку. Свидания с родными тоже не запрещены. Иногда они приезжают вне положенного времени из–за того, что живут далеко, но даже в таких случаях мы разрешаем встретиться. Единственное ограничение в том, что наши постояльцы не могут самостоятельно покидать центр.
За создание комфортных условий проживания в 2017 году Михаил Федотов, советник Президента России по развитию гражданского общества и правам человека, дал Центру временного содержания иностранных граждан Удмуртии высокую оценку.
– Больше полугода люди здесь не находятся, – говорит Рафис Хусаинович. – Вопросы выдворения и депортации оперативно и в тесном сотрудничестве решаем с судебными приставами и сотрудниками МВД. Особых проблем не возникает и с генконсульствами. Несмотря на то, что в центре к иностранцам относятся с уважением, вряд ли кому доставляет удовольствие находиться здесь. Ведь нет ничего тягостнее для человека, чем ограничение свободы, пусть даже временное. Но есть такие уникумы, которые возвращаются в центр и по два, и по три раза.
– Один белорус сюда как к себе домой ездит, – рассказывают в центре. – Пять раз уже здесь был.
С такими «гостями» в центре проводят разъяснительные беседы, но они всё равно умудряются нарушать законодательство: то сертификат на пребывание не продлят, то на работу без разрешения устроятся, а то и вовсе документы подделают.
Тем не менее, в какой бы ситуации не оказались иностранные граждане, Центр временного содержания иностранных граждан и Управление по вопросам миграции Удмуртии делают всё, чтобы их права не были ущемлены.
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