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Как животноводы Малоингинской фермы повышают продуктивность

26 января
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Eb6e639aa492e1e310f495a9462f4fba Как животноводы Малоингинской фермы повышают продуктивность

Шоколад для бурёнок

Прибыла я на Малоингинскую ферму к концу утренней дойки, чтобы встретиться с коллективом доярок, специалистами и поговорить о текущих делах в животноводстве. Буренки уже наслаждались свежим воздухом и ворошили копны соломы в загоне.

Управившись со своими делами, животноводы собрались в комнате отдыха, куда подошли и специалист по искусственному осеменению коров Елена Виноградова, и заведующая фермой Елена Зыкина. На Малоингинскую ферму я приехала не случайно. В первой декаде января доярки этой фермы лидируют по производству молока. По данным на 12 января, суточный удой составил 5110 кг молока, удой на корову в сутки - 16,2 кг. Как отметила заведующая фермой Елена Зыкина, в группе у доярок в пределах 46-47 голов коров и нетелей.

Повышение продуктивности у своих подопечных доярки объясняют тремя основными причинами – с декабря прошлого года на ферме практикуется трехразовая дойка, в рацион кормления коров впервые введена карамельная стружка, идут отелы коров. Доярки тут же показали мне сыпучую сладкую смесь, в составе которой есть и карамель, и печенье, и шоколад. Как объяснила Елена Виноградова, сахар дает энергию корове, позволяет больше вырабатывать молока. Эта сыпучая смесь появилась в колхозе по инициативе руководителя хозяйства Спиридона Аитова. Спиридон Вениаминович бывает в хозяйствах и за пределами района, у которых перенимает положительный опыт. Увидел результаты применения микродобавки, решил попробовать в своем хозяйстве. Пока карамельная стружка только положительно сказывается на продуктивности коров.

Я поинтересовалась, что еще получают коровы. В рацион кормления животных давно введен жмых. В достатке получают коровы фураж, силос вперемешку с соломой и сеном, которого заготовлено в полной потребности. В течение всего года идут отелы коров. В декабре отелились 25 коров, в первой декаде января – 15 коров.

– С вводом трехразовой дойки поднялась продуктивность коров, но заметно увеличилась и нагрузка у доярок. Но они у нас молодцы, работают с энтузиазмом. Женщины хорошо смотрят за новорожденными телятами, поддерживают чистоту в клетках для телят. Нам бы еще подменных доярок, не хватает рабочих рук на ферме, – говорит специалист Елена Виноградова.

А еще Елена Михайловна поделилась, что в Большой Инге работает ферма, где выращивают телочек случного возраста. За счет этих телок идет обновление и пополнение дойного стада.

– Это была моя идея, которую поддержали доярки, руководство колхоза. В хозяйстве нет зоотехника, поэтому вопросами зоотехнии приходится заниматься нам с заведующей фермой. Активно подключаем ветеринарного врача. Работаем в одной упряжке. Руководство хорошо нас поддерживает. Тесно работаем с доярками, чтобы роды у коров принимали правильно, был соответствующий уход за новорожденными телятами. Телятам сразу ставим витамины, чтобы окрепли. Если теленок заболел, доярки сразу начинают лечить, – говорит специалист по искусственному осеменению.

Как считают животноводы колхоза «Нива», микроклимат в коллективе очень сильно влияет на продуктивность коров. Поэтому они много шутят, весело встретили Новый год, ко всему подходят с юмором, никогда не унывают. И самое главное – усердно трудятся на благо своего родного хозяйства.

Лия БУЛЫЧЕВА

Фото: mordovmedia.ru

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