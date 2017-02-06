Стартовал совместный проект газеты «Удмуртская правда» и Республиканского центра развития молодежного и детского движения, в котором миры взрослых и их детей выступают партнерами, интересными друг другу.
Молодежь – это аудитория от 14 до 30 лет: школьники, студенты, работающие люди, это 26 республиканских молодёжных и детских общественных объединений (МДОО), это календарь, забитый событиями: среди них акции, форумы, конкурсы, соревнования, экспедиции, слеты, квесты.
Нам хочется, чтобы все эти события отражались на страницах газеты. Символично, что новый проект появился в год столетия «Удмуртской правды» – это связь поколений, традиции, которые нужно хранить, это поддержка юных старшими.
«PRорыв» из узкого круга
25-29 января в ДОЛ «Дружба» проходила профильная смена «PRорыв», цель которой - дать ребятам понимание, для чего и как продвигать свою общественную организацию. Республиканский центр развития молодежного и детского движения собрал около 100 детей из 13 МДОО, пригласил два десятка лекторов и тренеров – специалистов в области пиара, продвижения, интернет-технологий. С взрослой точки зрения, аудитория в лагере собралась благодарная, мотивированная и активная.
В рамках смены много говорилось о СМИ: как с ними взаимодействовать, привлекать их внимание к своим проектам. Среди прочих заданий ребята получили очень серьезное, «взрослое» и концептуальное – разработать идею портала для молодежи Удмуртии. На эту многочасовую деловую игру приехал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов – ему были интересны предложения и креатив ребят. Все макеты придуманных сайтов сейчас обсуждают специалисты. Однозначно было одно – широкий спектр интересов, вкусов, талантов, потребностей нашей молодежи.
100 дней до Весны
Это не ошибка: 8 февраля – точка отсчета ста дней до Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна». Дни считают неспроста: они ведут к юбилею этого творческого фестиваля – в 2017 году ему исполняется 25 лет! Событие отметят 15-19 мая в Туле, а потом все его участники переместятся в Москву, чтобы дать большой гала-концерт в Кремлевском дворце.
– Удмуртию будет представлять делегация из 35 студентов-артистов. Их отбор сейчас активно идет на этапах республиканского конкурса, – говорит Ирина Селиверстова, руководитель программы Удмуртской организации Российского союза молодежи «Российская студенческая весна». – Параллельно мы готовимся к участию в конкурсе региональных творческих программ. В прошлом году в Казани мы, новички конкурса, заняли 3-е место среди 30 регионов. Ребят увлекла эта идея, когда студенты из разных вузов республики делают одну концертную программу на 40 минут. Номера в ней разные, и соединяет их сценарная идея. Этой весной в Туле мы надеемся снова войти в число призеров.
Празднование 25-летия «Студенческой весны» ожидается ярким и насыщенным. Через нее прошли тысячи молодых людей. Непреходящая популярность этого фестиваля объясняется, мне кажется, тем, что студенты не только проживают с ним молодость ярче. Они раскрываются, и многие находят себя в творчестве. Оно необязательно становится профессией, но всегда – большой составляющей жизни.
Кстати, среди звезд нашей поп-культуры много «детей Студвесны», например, Дима Билан и Тимур Родригез.
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