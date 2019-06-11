Главная » Происшествия » Как защитить свои деньги от телефонных мошенников

Как защитить свои деньги от телефонных мошенников

11 июня
0

В последние месяцы выросло количество мошенничеств со счетами банковских клиентов.

Adult annoyed businessman calling chat communication contact face 933434 Как защитить свои деньги от телефонных мошенников

Чаще всего махинации проводятся через звонки по мобильным телефонам. На них жалуются на банковских форумах, с ними столкнулись несколько сотрудников «РГ».

В начале 2019 года увеличилось количество атак с помощью подмены номера - при использовании этого метода на телефоне высвечивается реальный номер банка. Нередко мошенник на другом конце провода знает подробности о клиенте, но часто и просто пытается выудить у него информацию о карте, ссылаясь на некие «несанкционированные операции по карте» или её «блокировку».

Для противодействия аналитики и представители банков дают несколько рекомендаций. Так, несанкционированные операции сначала блокируются банком, и только после этого он связывается с клиентом. То есть реальный представитель банка не может предлагать клиенту заблокировать «подозрительную операцию». Нельзя сообщать тем, кто представляется по телефону банковскими работниками, данные банковских карт: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, ПИН-код, персональные (паспортные) данные. То же касается СМС-кодов подтверждения операций. Если вам пришло сообщение или поступил звонок о некоей «несанкционированной операции» по карте, нельзя вступать ни в переписку, ни в общение по телефону. Лучше перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру - он указан на обратной стороне карты или на сайте банка.

При оплате картой в Интернете следует пользоваться только проверенными сайтами: велика вероятность пройти на поддельный сайт, подготовленный мошенниками для кражи данных.

Роман Маркелов

«Российская газета – Неделя» № 115 (7873)

https://rg.ru/2019/05/29/bankovskie-analitiki-dali-sovet-kak-zashchitit-svoj-schet-ot-moshennikov.html

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Квартиру украли в сети
11 июня
Как цифровая подпись может оставить собственников без жилья...
Добровольцы-осводовцы в Сарапуле спасли тонущего рыбака на Каме
10 июня
У мужчины 42 лет были раны на голове, руке, спине....
Как мошенники крадут деньги с карт в терминалах
7 июня
Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества по собственной же невнимательности....
Развод в три клика
31 мая
Как нас обманывают на сайтах частных объявлений...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо