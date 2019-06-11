Чаще всего махинации проводятся через звонки по мобильным телефонам. На них жалуются на банковских форумах, с ними столкнулись несколько сотрудников «РГ».
В начале 2019 года увеличилось количество атак с помощью подмены номера - при использовании этого метода на телефоне высвечивается реальный номер банка. Нередко мошенник на другом конце провода знает подробности о клиенте, но часто и просто пытается выудить у него информацию о карте, ссылаясь на некие «несанкционированные операции по карте» или её «блокировку».
Для противодействия аналитики и представители банков дают несколько рекомендаций. Так, несанкционированные операции сначала блокируются банком, и только после этого он связывается с клиентом. То есть реальный представитель банка не может предлагать клиенту заблокировать «подозрительную операцию». Нельзя сообщать тем, кто представляется по телефону банковскими работниками, данные банковских карт: срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, ПИН-код, персональные (паспортные) данные. То же касается СМС-кодов подтверждения операций. Если вам пришло сообщение или поступил звонок о некоей «несанкционированной операции» по карте, нельзя вступать ни в переписку, ни в общение по телефону. Лучше перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру - он указан на обратной стороне карты или на сайте банка.
При оплате картой в Интернете следует пользоваться только проверенными сайтами: велика вероятность пройти на поддельный сайт, подготовленный мошенниками для кражи данных.
Роман Маркелов
«Российская газета – Неделя» № 115 (7873)
https://rg.ru/2019/05/29/bankovskie-analitiki-dali-sovet-kak-zashchitit-svoj-schet-ot-moshennikov.html
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