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Как занять у профсоюза?

19 января
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В этой истории каждая сторона уверена, что ее ввели в заблуждение.

Sm full.aspx Как занять у профсоюза?

В редакцию в поисках справедливости обратился человек, имя и фамилию которого называть не буду. Он педагог, работает с детьми, и совсем не нужно, чтобы они знали о личных проблемах своего учителя.

Неудачное слово

Летом 2016 года он увидел в приемной директора объявление о том, что «только членам профсоюза на неотложные нужды предоставляется беспроцентный заем». Крайней нужды в деньгах у него тогда не было, но на всякий случай записался в очередь за займом. Желающих, как его проинформировали, довольно много. А в декабре прошлого года деньги понадобились: надо было срочно купить недвижимость.

Педагог собрал необходимый пакет документов, с трудом нашел поручителя, выполнил, как считал, все условия, необходимые для предоставления ему займа, и… получил отказ, причем в довольно обидной форме. Отказ объяснили «неблагонадежностью» и тем, что у педагога недостаточный профсоюзный стаж.

Его такие аргументы возмутили:

– В профсоюзе я более 40 лет! Взносы плачу регулярно.

Возмущенный педагог пришел к нам в редакцию в поисках справедливости, и мы решили разобраться: кто все-таки прав? Да и слово «неблагонадежный» в оценке педагога нас смутило, слишком эмоционально окрашено. Некоторые словари до сих пор толкуют это слово прежде всего как «подозреваемый в революционных действиях». К тому же в школу, где работает педагог, звонили из финансовой организации, уточняли, работает ли он здесь.

– Я имела в виду, что у заявителя небольшая зарплата, и есть риск, что он не вернет заем, - пытается оправдать свои слова председатель районной профсоюзной организации.

– Но у него же есть поручитель.

– У поручителя тоже зарплата небольшая – 12 тысяч.

Ничего не просчитывал

Наверное, у педагога и в самом деле отчаянное положение: помог дочери купить жилье, оказался в долгах, жить не на что.

По мнению профсоюзной дамы, педагог должен был просчитать свои расходы, прежде чем залезать в кредит.

– В профсоюзной организации школы десятки человек. У каждого второго – кредит, но никто не обращается в профсоюзную организацию за беспроцентным займом, чтобы заплатить по кредиту! Заем – для экстренных нужд. Например, у человека случилась беда. Умер кто-то из близких родственников или нужны деньги на оплату срочной медицинской помощи.

Соглашаюсь: это приоритет, хотя и не абсолютный. Но такие вещи должны быть четко прописаны, чтобы не вводить людей в заблуждение: что следует понимать под неотложными нуждами. В положении о займах членам профсоюза об этом не говорится. Станет больше ясности – будет меньше поводов для обид.

Решит совет

Чем закончится конфликт между автором письма в редакцию и председателем районной профсоюзной организации? Эмоций много у обеих сторон конфликта, и мне не удалось убедить Владимира Векшина и председателя районной организации профсоюза пойти навстречу педагогу и хоть как-то его поддержать. Если нет уверенности, что вернет максимальную сумму (заем не более 30 тысяч рублей), то ведь можно предложить ему – в порядке очереди – ту сумму, которую он сможет возвратить. Всегда, а в кризис особенно, важно стараться не допускать конфликтов. Все ли сделали для этого в районной профсоюзной организации?

В профсоюзе мне показали Положение о системе беспроцентных займов членам профсоюза районной организации, и я убедилась: педагогу могли отказать в займе уже на том основании, что членом профсоюзной организации он является менее пяти лет. Предполагается, что имеется в виду членство в организации, которая приняла это положение. Но в строчке о членстве прямо об этом не говорится, вот автор письма в редакцию и удивился: я в профсоюзе 40 лет, а мне в займе отказывают! Но длительное время он работал вне сферы образования, значит, был членом другого профсоюза.

– В конце января соберу совет председателей профсоюзных ячеек, - пообещала председатель районной организации профсоюза. - Могу пригласить туда и того педагога, которому отказали в займе.

Остается ждать, что решит совет.

На что способен профсоюз

В письме в редакцию педагог пишет, что когда он поинтересовался у коллег, какая польза от местной ячейки профсоюза, те в ответ пожали плечами.

А знают ли они, что, к примеру, именно профсоюз организует концерт и денежные выплаты ко Дню учителя? Подарки к Новому году и 8 Марта – тоже из профсоюзных денег. Члены первички могут участвовать в спартакиаде, турслете, в конкурсе художественной самодеятельности. Всегда ли участвуют? Не всегда. В 2016 году удался смотр-конкурс песни, посвященный Году кино, но представителей школы, в которой работает автор письма, на этом смотре-конкурсе не было.

Все это существенная, но не главная часть профсоюзной работы. Самое важное, что профсоюз защищает трудовые права своих членов. Работники не ищут юриста где-то на стороне, а идут, например, к Елене Масловой, главному правовому инспектору Профсоюза работников образования Удмуртии. В 2016 году 58 членам профсоюза Елена Евгеньевна помогла написать исковые заявления в суд и подготовить необходимые документы. Во многих случаях она сумела доказать, что работники имеют право на льготную пенсию. Воспитателям дошкольных учреждений первоначально отказали в ней потому, что в 2003-2004 годах была неполная нагрузка. Но это как считать: республиканское законодательство противоречило федеральному.

Или такая ситуация. При назначении льготной пенсии не засчитали период работы пионервожатым, руководителем кружка, инструктором комитета партии или комсомола. Но с 1959 года по 1 октября 1993 года все эти периоды давали право на льготную пенсию! До 2002 года в льготный стаж включались занятия на курсах повышения квалификации. И в том, и в другом случае закон обратной силы не имеет, и через суд люди восстановили свои права, смогли оформить досрочную пенсию.

В одной из сельских школ директор самовольно уменьшил доплату за классное руководство. После вмешательства профсоюза сумму доплаты восстановили да еще и выплатили классным руководителям то, что они не получили в предыдущие месяцы.

В Ижевске было разбирательство по поводу отсроченных отпускных: их полагается выплачивать за три дня до начала отпуска, а сам график отпусков должен быть готов к середине декабря.

Экспертное мнение

Владимир Векшин, председатель Профсоюза работников образования Удмуртии:

– Несколько лет назад мы обосновали, как важно привлечь в образование молодых педагогов, предложили внести в республиканский закон пункт о «подъемных» для тех, кто решил работать на селе. Это было принято. За первый год работы молодой педагог получает единовременную денежную выплату в размере 40 тысяч рублей, за второй год работы – 60 тысяч рублей, за третий ему полагаются 80 тысяч рублей. Хотим распространить такое положение и на городские школы, - делится планами Владимир Векшин.

В самое ближайшее время будет предпринята еще одна попытка убедить Правительство Удмуртской Республики в том, что необходимо изыскать средства на не менее чем 10-процентную индексацию зарплаты учителей. В прошлом году общий фонд оплаты труда вырос примерно на 3 процента. Это связано с тем, что увеличился минимальный размер оплаты труда, а также подросла зарплата работников детских садов. Учителя же сколько получали, столько и сейчас получают. В 2016 году инфляция невелика, 5,5-6 процентов, но в 2014-2015 годах она существенно выше, а индексации и тогда не было!

Кстати, то, что у учителей сохраняется удлиненный отпуск – не 28 календарных дней, а 56 - тоже заслуга профсоюза, как российского, так и регионального. В первоначальном проекте нового закона об образовании удлиненный отпуск не фигурировал.

2016 год прошел как Год правовой культуры. В правовом отношении члены профсоюза стали грамотнее. 2017 год пройдет как Год пиар-продвижения, особое внимание будет уделено информационной работе.

Фото: prgu-penza.ru

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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