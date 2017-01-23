Единственное жилье неприкосновенно, а вот квартиру, взятую в ипотеку и находящуюся в залоге у банка, продадут, невзирая ни на что, даже если она единственная или там живут маленькие дети, пожилые люди, а то и инвалиды.
Система действует четко по закону, никаких «но». Все предписания Верховного суда отменяются, не учитываются интересы незащищенных слоев общества. Банки - основа экономики, поэтому вполне естественно и понятно, что государство создает для них самые выгодные условия. Но при этом за бортом остаются люди, которых в любую минуту могут выселить. Ежемесячные платежи по ипотечному кредиту ложатся тяжким бременем на семейный бюджет. И, увы, не все могут расплатиться с банками, в результате тысячи людей по всей России уже лишились ипотечных квартир.
А счастье длилось так недолго
Каково это, остаться без крыши над головой, не понаслышке знает ижевчанин Дмитрий Калинин. О своей истории мужчина рассказал корреспонденту «УП». Еще в начале 2000-х Дмитрий взял в ипотеку «двушку». Не описать радости Калининых, которые втроем (Дмитрий с женой и дочерью) ютились в комнатушке, доставшейся в наследство от бабушки, а потом скитались по съемным квартирам.
– Продали бабушкину комнату, взяли в банке ипотеку. Думали, наконец-то заживем по-человечески, у дочки своя комната будет.
Больше десяти лет семья исправно выплачивала ипотеку. Экономили на всем, покупали только самое необходимое - продукты и одежду для подрастающей дочурки. Большая часть зарплаты уходила на погашение кредита. Но это не огорчало Калининых, утешала мысль, что наступит день, когда они придут в банк и принесут свой последний платеж по ипотеке.
Но этот счастливый день так и не наступил. В 2014 году Дмитрий попал под сокращение. Жена забрала дочь и ушла жить к родственникам.
– Испугалась, наверное, - рассуждает Дмитрий. - К моменту, когда меня уволили, оставалось выплатить каких-то 100 тысяч. Казалось бы, всего ничего! Но этих денег на тот момент у меня не было. Обратился в микрофинансовую организацию. Тогда мне казалось, что это единственно правильное решение, сейчас думаю, что это была самая большая ошибка в моей жизни.
Попал
Кредитная организация, узнав, что у клиента есть квартира, деньги дала сразу, а договор займа оформила под залог недвижимости. Все бы ничего, да только деньги пришлось брать под огромные проценты. – Конечно, были сомнения, потяну ли? Успокаивало то, что в конце 2014 года устроился по контракту мастером на завод. Зарплату предложили достойную, хватило бы и на кредит, и на проценты по нему.
Возможно, Дмитрий и расплатился бы с банком, но спустя несколько месяцев завод по каким-то причинам расторг контракт, а зарплату уменьшил почти вдвое. Тут-то все и началось! Первый невыплаченный платеж, второй, третий… Со всеми штрафами и пени долги росли как снежный ком.
– Пытался договориться с кредитной организацией, чтобы уменьшили сумму ежемесячного платежа, - рассказывает Дмитрий. - Получил отказ: пока не выплатишь просрочку, и речи о реструктуризации долга не может быть.
В общем, договориться не удалось, спустя какое-то время долг Дмитрия был «продан» коллекторам. А дальше события развивались по известному сценарию. Последние полтора года мужчина жил как на пороховой бочке: звонки с раннего утра до позднего вечера, грубые требования выплатить долг. В первый месяц мужчина отвечал на звонки, пробовал договориться, но все без толку.
В декабре 2016 года квартиру Дмитрия пустили с молотка, двушку продали за 1 миллион 260 тысяч рублей. Вот так просто, взяли и продали. И ведь никто в этот момент не задумался, с каким трудом досталась эта квартира семье.
– Я не умаляю своей вины, взял - плати. И не просил списывать долги, а лишь хотел, чтобы уменьшили ежемесячный платеж. К сожалению, наши суды стригут всех под одну гребенку. Не платишь, значит, тебя нужно наказать.
Да кому мы нужны?
Судебное заседание, на котором было принято решение о продаже жилья, состоялось еще в мае 2016 года, но без участия Дмитрия.
– Вызов в суд я не получал, а о том, что мою квартиру хотят продать, узнал лишь в ноябре от юриста, с которым как раз готовили исковое заявление о реструктуризации долга. Мою квартиру продали, несмотря на то, что в ней были прописаны малолетняя дочь и жена.
– За помощью куда-нибудь обращались?
– Писал уполномоченному по правам человека и в Верховный суд Удмуртии. Оттуда пришли формальные ответы. Обращался к прокурору. Он сказал, что все по закону. Прописка ребенка сегодня ничего не значит, тем более если речь идет об ипотечном жилье.
Сегодня у квартиры Дмитрия новый хозяин. А сам он может рассчитывать лишь на комнатку в общежитии. Купить достойное жилье на те деньги, что остались после вычета всех долгов - 600 тысяч! - просто нереально. Брать кредит Дмитрий больше не рискнет, и, кажется, ему раз и навсегда придется забыть о мечте жить в своей большой и уютной квартире.
– Если бы 20 лет назад, мне сказали, что я попаду в такую ситуацию, просто не поверил бы. Тогда мне, пацану, только вернувшемуся с Чечни, казалось, что все в моей жизни непременно должно быть хорошо, что все страшное уже позади. – А вам как участнику боевых действий разве не положены льготы, помощь государства?
– Фактически я не являюсь участником боевых действий. Ведь наш 104-й воздушно-десантный полк был переброшен в Чечню в декабре 1994 года за несколько недель до начала войны. Мы блокировали выход боевиков из Грозного со стороны Аргунского ущелья. По сути это была партизанская война.
Оказывается, в военном билете Дмитрия сегодня даже нет записи, что он был в Чечне. По мнению тогдашнего военного командования, те действия, что выполняли наши десантники на подступах к Грозному, нельзя сравнивать с войной. Не берется в расчет даже то, что большинство солдат получили ранения, а некоторые и вовсе не вернулись домой. Дмитрий Калинин лишь чудом остался жив. В феврале 1995 года он попал под минометный обстрел, с контузией лежал в госпитале.
– Не люблю об этом вспоминать, прошло, и слава богу, - прерывает рассказ Дмитрий. - Мне от государства ничего не нужно. Мы же не за наградами туда ездили. Хотя, признаюсь, порой бывает обидно от того, что в нашей стране сегодня мы никому не нужны. Выживай, как можешь.
Р.S.
Дмитрию Калинину квартиру уже никто не вернет. Но, возможно, его история послужит для кого-то хорошим уроком. Хотя судя по тому, как сложно, а порой и нереально купить жилье своими силами, не прибегая к кредитам, подобных историй будет еще очень много. Сегодня наше государство от души помогает гражданам других государств. Никто не спорит, что это важно и, бесспорно, очень человечно. Но только не стоило бы забывать о своих гражданах, которые ждут не дождутся, когда же их родная страна, наконец-то, повернется к ним лицом.
Лишить или не лишить?
В конце 2016 года Минюст предложил продавать за долги единственное жилье. При этом директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил, что законопроект якобы не нарушает конституционного права граждан на жилье, а предусматривает гарантию на него при обращении взыскания, но в пределах установленных норм.
Минюст предлагает внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс, так как тот запрещает изымать единственное жилье должника и его семьи. В Кремле же считают, что это предложение подлежит детальной проработке. Поэтому есть надежда, что, несмотря на настойчивость Минюста, который рьяно взялся защищать права кредиторов, законопроект все же не вступит в силу, а если и вступит, то не будет нарушать прав граждан на жилье.
Фото: gtrk-saratov.ru
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