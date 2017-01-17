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Как в Балезинском районе умеют катать валенки

16 января
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%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2 Как в Балезинском районе умеют катать валенки

Котеговский «катовал»

Иду недавно по рынку, вижу – знакомая женщина выбирает самокатки. Спрашиваю: «Неужели в деревне никто не катает?». А она в ответ: «Не то что в деревне, во всей ближней округе не осталось мастеров. Разленился народ, забыто ремесло. Оно и понятно, работа не из легких, хорошо, что этим сезонным товаром теперь торгуют и летом, и зимой». Я молча согласилась с собеседницей, потому что с раннего детства знала всю хлопотность сельского промысла – этим делом занимались родители. Но неужели все мастера и вправду перевелись?

В один из рабочих дней обзвонила дальние и ближние деревни и села района – не из праздного любопытства, а хотелось об этих людях написать. Мои сомнения оправдались – есть еще в Балезинском районе катальщики валенок. В деревне Котегово Юндинского поселения оказалось несколько таких семей. Супруги Волковы согласились на встречу с нами.

Нужда заставила

Людмилу Леонидовну односельчане знают как вежливого продавца местного магазина, а Михаил Евгеньевич трудится механизатором в сельхозпредприятии «Котегово».

Отслужив в армии и вернувшись в родную деревню, он не один десяток лет работал на дизельном тракторе, года три назад пересел на колесный. С осени до весны бороздит поля, убирает зерно, зимой – другой фронт работы. Сельскому человеку нет покоя и от домашней работы: огород, живность, заготовка дров – список дел нескончаем.

– Дети помогают, без них не справиться, - рассказывает о житье-бытье Людмила Леонидовна. – Не без их помощи заготавливаем сено, дрова, сажаем, копаем картошку. Зато на столе свои мясные и молочные продукты. А к валенкам руки не прикладываю ни я, ни ребята, этим делом «заведует» Миша. Если раньше катали себе и на продажу, то теперь только для детей, внуков, родни. А занялись валенками не от безделья, можно сказать, нужда заставила.

Первая пара – для жены

В первые годы после женитьбы Волковы жили вместе с родителями, затем колхоз выделил им квартиру. Но что может быть лучше собственного дома? Посовещавшись, Людмила с Михаилом пришли к твердому решению: нужно взяться за строительство собственного жилья. Затеялось у них это дело в трудные девяностые годы, когда людям месяцами не выдавали заработную плату. Да и в колхозе не шибко получали тогда. Так что без подспорья точно не справиться было. И надумали Волковы заняться катанием валенок – дело-то доходное.

– Жила в Котегово семья Русских, которая занималась этим ремеслом, - продолжает Людмила Леонидовна. - Миша поначалу ходил, смотрел, как это делал Василий Владимирович, местный мастер. От него и набрался премудростей ремесла. Видимо, и учитель был толковый, и ученик способный: муж быстро освоил дело, своими руками сделал деревянные колодки разного калибра, клинья, шерсть чесать возили в Юнду – там издавна держали шерстобитку. Первую пару скатал для меня, дальше – для детей, родни, глядишь, и деревенские потянулись. Так постепенно руку набил.

На продажу, в основном, катали из давальческой шерсти. Овец до десяти голов держали сами, и в соседней деревне, что в километрах трех от Котегово, была овцеферма. Особую проблему доставляло отсутствие воды в деревне, а в катании валенок ее много уходит. Но мы нашли выход и из этого положения – выкопали колодец.

Так, на валеночные деньги, подняли Волковы свой желанный дом. Сейчас, казалось бы, нужды нет в том, чтобы заниматься этой тяжелой работой, а привычка осталась, да и внуки пошли один за другим. Кто еще как не дедушка, владеющий секретами редкого ремесла, скатает им тёплые валеночки? Что ни говори, а зимой валенки ни с какой другой обувью не сравнятся.

Миликина ПЕРМЯКОВА

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