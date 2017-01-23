Крупные партии титана, произведенного на «Чепецком механическом заводе» в Глазове, начнут поставлять в Европу По условиям контракта объем поставок продукции будет ежегодно кратно возрастать, а их пик придется на...

«Чепецкое управление строительства» в Глазове признано банкротом Назначен новый конкурсный управляющий.В минимальные сроки будет разработан план по продаже ликвидного...

Платежка-2017 Жильцы перестанут платить за перерасход электричества и воды в подъездах...