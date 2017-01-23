Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев дал в декабре интервью франко-российскому деловому журналу BizMag.
Александр Васильевич отметил, что Удмуртия исторически развивалась как крупный промышленный центр.
– Здесь сосредоточены важные предприятия оборонной промышленности, тяжелого машиностроения, металлургического и оружейного производств, – подчеркнул он. - Столица – город Ижевск – является оружейной столицей России. Однако сегодня Удмуртия – это не только производитель оружия. Нашу республику можно уверенно назвать стратегически важным российским регионом с точки зрения продовольственной самостоятельности. При этом промышленность продолжает составлять основу нашей экономики. Если в среднем по России промышленность обеспечивает около 30 процентов ВВП, то у нас на нее приходится 45 процентов валового регионального продукта. В республике более 250 крупных предприятий разных отраслей. На долю Удмуртии в общероссийском производстве приходится более 90 процентов стрелкового оружия, 50 процентов специальных сталей и сплавов, 15 процентов насосного оборудования для малодебитных скважин. Важное значение для республики имеют предприятия радиоэлектронной и космической промышленности. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что аппаратура для первого полета человека в космос была разработана и изготовлена именно в Удмуртии.
Мы особенно гордимся производством беспилотных летательных аппаратов. Так, одна из удмуртских компаний по производству дронов – «Беспилотные системы» – является резидентом российского инновационного фонда «Сколково».
Комментируя развитие отношений удмуртской экономики с международными партнерами, Александр Соловьев отметил, что Франция стабильно выступает одним из основных торговых партнеров Удмуртии. По итогам 2015 года на долю Франции пришлось более 52 процентов экспортируемых в республику товаров. Если рассматривать истекший период 2016 года, то в этом ряду также Китай, Нидерланды, Германия, Казахстан, Иран, Польша, Румыния, США, Белоруссия, Республика Корея, Великобритания, Италия. На их долю приходилось более 80 процентов внешнеторгового оборота региона. При этом большая часть экспортных и импортных поставок, или почти 90 процентов, приходилась на страны дальнего зарубежья. Удмуртия экспортирует минеральные продукты, продукцию машиностроения и химической промышленности, металлы и изделия из них и другие товары.
Напомним, что вопросы организации экспорта во Францию обсуждались в октябре прошлого года на семинаре в Ижевске в рамках форума «Бизнес-мост Удмуртии». Его при содействии Центра поддержки экспорта республики провела директор французской консалтинговой компании GE2B Елизавета Голованова.
Кстати, Александр Соловьев в своем интервью подчеркнул, что «Бизнес-мост Удмуртии» можно назвать главным деловым мероприятием в республике, имеющим международный статус.
– В целом мы довольны результатами форума, - сообщил читателям журнала BizMag Глава Удмуртии, - планируем сделать его проведение ежегодной традицией и приглашаем всех посетить Ижевск в октябре 2017 года. Кроме того, в 2019 году Удмуртия станет центром празднования 100-летнего юбилея великого оружейника, с именем которого в Ижевске связано очень многое.
Стоит надеяться, что наступивший год даст импульс в развитии сотрудничества Удмуртской Республики с предприятиями Франции. По крайней мере, во второй декаде марта состоится первое заседание Российско-Французской комиссии по сотрудничеству между территориальными образованиями. Оно пройдет в городе Инополис в Республике Татарстан. В заседании комиссии планирует принять участие делегация Удмуртской Республики под руководством Председателя Правительства Удмуртии Виктора Савельева.
В ТЕМУ
Как следует из колонки главного редактора журнала Анастасии Седухиной, это первый номер издания в новом формате. Прежде это были всего лишь деловые приложения к газете Le Courrier de Russie. Они выходили четыре раза в год, не имели названия и были посвящены определенной теме. Цель нового издания – более широкое и полное освещение проблем развития франко-российских деловых отношений, перспективных для инвестиций в российскую экономику и последних изменениях на рынке.
Фото: mozlife.ru
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