Анализ ситуации с состоянием молочного животноводства в нашей республике вызывает вопросы к стратегии достижения в 2020 году производства миллиона тонн молока. Насколько она соответствует действительности? Свое мнение по этой теме высказывает депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, руководитель СПК «Колос» Вавожского района Владимир Красильников.
А сколько корова дает молока?
Нам говорят, в настоящее время хозяйства всех форм собственности Удмуртии производят 729 тысяч тонн молока. Из них, если верить статистике, 110 тысяч тонн дают личные хозяйства. Это очень лукавые цифры, взятые с потолка на основе хитрых математических расчетов. Никто не знает, сколько молока производится и может производиться в России. Эта проблема берет начало в регионах в многочисленных приписках, в основе которых отсутствие взвешенных и объективных расчетов развития производства.
Обратимся к нескольким важным моментам этой проблемы.
На первом месте неизменно возникает технологическая отсталость этой отрасли. Сегодня современные технологии сосредоточены в крупных холдингах, но основная доля производителей - это все-таки мелкие фермеры, которые содержат от 100 до 300 голов коров. Там о современных технологиях речь вообще не идет. Почему я акцентирую внимание на этом? Удмуртия, как заявляют наши руководители, в настоящее время - ведущий регион производства молока в России. По количественным показателям - да. Потому что во многих регионах коров осталось всего по 50-60 тысяч голов. А это огромные регионы, не сравнимые с Удмуртией по площади. Основные производители в них - фермеры. Доходов, которые они получают от молочного производства, едва хватает на выживание, о новых технологиях они могут лишь мечтать.
Следующий вопрос - кадровый, потому что более половины ферм расположены в сельской глубинке, где сегодня социальная сфера остается на уровне прошлого века, здесь нет газа, дорог, ФАПов, позакрывались клубы. Одним словом, фактически нет ничего. Поэтому не только специалистов, способных внедрять новые технологии, там нет, а даже людей, которые могут обслуживать фермы.
Немаловажный момент, применимый к нашей республике, - технология кормления животных. Мелкие фермы и здесь действуют по старинке. Готовят большое количество сена, сенажа, силоса, а современный рацион сегодня для молочных коров это различные комбикорма, добавки, жмыхи. Это, к сожалению, мало применяется в нашей республике. В стратегии получения миллиона тонн молока, провозглашенной в нашей республике, существует, как теперь модно говорить, дорожная карта, которая ориентирована на увеличение производства кормов, улучшение их качества, но нет в этом плане ни слова о том, сколько и каких.
Стратегия рассчитана на то, чтобы увеличить поголовье коров на 38 тысяч голов. Их продуктивность планируется поднять с 5 300 до 5 800 килограммов, то есть на пять процентов за пять лет. Увеличение продуктивности строится на прежней кормовой базе, а также необходимости заниматься племенной работой. Но если речь идет всего об одном проценте в год, тут никакой племенной работы не нужно добавлять.
Все, кто по-настоящему занимается молочным производством, понимают, надо менять подход к достижению цели. Прежде чем увеличить на 38 тысяч поголовье коров, сначала нужно построить коровники. Каждый год корова будет приносить теленка. Его надо выращивать. Появляется шлейф еще примерно в сто тысяч голов, которые куда-то нужно размещать.
Стратеги надеются на то, что и в личных подсобных хозяйствах непременно произойдет увеличение поголовья. К прогнозируемым 835 тысячам тонн молока, полученным от 144 тысяч голов коров (в этих цифрах учитывается то, что к имеющимся в республике 106 тысячам придется прикупить еще 38 000 коров), предполагают прибавить от личных подсобных и фермерских хозяйств 165 тысяч тонн молока. Вроде бы, по арифметике все сходится, в жизни цифры никак не стыкуются.
У фермеров сегодня 7 тысяч коров и 18 тысяч в личных подсобных хозяйствах, и производят они примерно 138 тысяч тонн молока, а не 165 тысяч тонн. Сколько коров нужно для получения такого объема? Тридцать тысяч!
Стратегия на базе арифметики
Поэтому я говорю: товарищи, к 2020 году личные хозяйства и фермеры будут производить молока максимум 100 тысяч тонн. 900 тысяч тонн должны получать сельхозорганизации. Поэтому каждый год в течение пяти лет надо увеличивать объемы производства на 10 процентов. Только благодаря таким темпам роста будет один миллион тонн молока в 2020 году. Надо ставить цель - надоить от коровы по 7 тысяч литров, и эта задача вполне реальна, если серьезно заниматься и племенной работой, и технологией кормления. При этом раскладе республике хватит и 129 тысяч коров в сельскохозяйственных организациях для решения задач, которые она сама перед собой поставила. Не нужно будет тогда тратить столько средств на строительство ферм, на расходы по их содержанию, значительно снизится проблема кадров.
В этих расчетах особое место неизменно будут занимать кормовые нужды. В Удмуртии из 1 миллиона 27 тысяч гектаров посевных площадей 53 процента приходится на кормовые культуры. У нас в хозяйстве под них занято лишь 39 процентов площадей. Зерновые занимают от 52 до 55 процентов. В республике они составляют чуть меньше 40 процентов от площади всех посевов.
Сена - на каждую голову крупного рогатого скота Минсельхозом предусмотрено заготовить от 800 до 900 килограммов. Хочется спросить: в чем смысл гонки за такими объемами? В нашем хозяйстве - всего 190 килограммов. Технология заготовки сена достаточно сложная. 30 процентов сена уходит под ноги животному, особенно молодняку, 30 процентов обычно плесневеет. Что остается? Почти ничего. Так что 50-60 тысяч тонн республике вполне хватит. Тем более что есть еще и естественные угодья, которые в статистике не значатся. Часть из них заброшена, часть еще кто-то использует. Если посмотреть на общую картину, можно сделать вывод, что из 450 тысяч гектаров, которые прежде занимали многолетние травы, 150 тысяч гектаров никто не косил и не обрабатывал. Они просто заброшены.
Главы районов, чтобы их не наказывали, отчитываются, что все у них обработано. Об этом все хорошо знают, в том числе и министры. К сожалению, их «старания» глава республики и председатель правительства продолжают оценивать по отчетам, а не фактическому состоянию дел. Это и понятно - они просто обязаны доверять и министрам, и руководителям муниципальных образований.
Для создания надежной кормовой базы животноводства мы в республиканском бюджете ежегодно предусматриваем субсидии на комбикорма. Основная часть его стоимости - цена на зерно. Ввиду того, что зерна мы производим очень и очень мало, комбикорм приходится покупать. Значит, нужно увеличить производство зерна в республике. Минимальная цифра - 800 тысяч тонн, а дальше - миллион. Без этого миллион тонн молока не получим. Если будем покупать за бешеные цены комбикорм, потеряется смысл производства самого молока. Результат будет нулевой.
Нужно заниматься зерном
Но вот беда, никому даже в голову не приходит, что надо зерном заниматься. Я в Госсовете уже 4 года, все время об этом говорю, но все впустую, хотя никто и не оспаривает такую необходимость. Чтобы о миллионе тонн говорить, надо что-то серьезное сделать в растениеводстве. Пересмотреть, например, структуру посевных площадей. Но это некому делать, потому что в Министерстве сельского хозяйства республики, на мой взгляд, нет агронома. Зам, который курирует растениеводство, не то электрик, не то механик. А вот кадрами занимается агроном по образованию. Приходится констатировать, что кадровые проблемы на региональном уровне становятся очень острыми. У нас не экономический кризис, а кризис управления, поэтому и программа, рассчитанная на производство миллиона тонн молока, это набор цифр, намерений, всего лишь один из прожектов, которому трудно найти место в жизни.
Вот в конце программы написано: строительство животноводческих ферм молочного направления в период с 2016 по 2020 год. Большинство ферм ведь хотят заменить на новые, потому что на старых ничего не внедришь. Спросите, кто хочет строить?
Вавожскому району записали задание по строительству ферм на 3600 голов. А в районе коров и так уже 8 тысяч. Наши специалисты из управления сельским хозяйством района, проведя серьезный анализ, сказали: увеличение на такое количество поголовья коров в районе невозможно, как и рост производства молока на 20 тысяч тонн. При всех расчетах мы можем увеличить производство только на 10 тысяч тонн, но только за счет роста продуктивности животных и прибавки еще тысячи коров.
Я как депутат и производитель молока, не последний, а первый в республике, вынужден сказать о том, что эту программу на депутатской комиссии мы не обсуждали, никто нам ее не представлял. Говорили что-то вскользь, я свои замечания высказал по теме строительства, тем не менее, все осталось без изменений.
Программа будет провалена, если не пересмотреть ее с учетом реальной ситуации и не найти правильную точку отсчета.
Владимир КРАСИЛЬНИКОВ, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Фото: Дмитрий Чернов
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