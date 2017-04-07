Главная » Как снимался фильм «Время первых» можно посмотреть только на МегаФон.ТВ

Как снимался фильм «Время первых» можно посмотреть только на МегаФон.ТВ

7 апреля
0
%d0%92%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f %d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d1%85 Как снимался фильм «Время первых» можно посмотреть только на МегаФон.ТВ

С 6-апреля в кинотеатрах страны стартовал первый масштабный российский фильм о космосе «Время Первых», снятый в формате 3D. А уже с 7-го апреля можно посмотреть, как происходил съемочный процесс – фильм о фильме доступен бесплатно только на «МегаФон.ТВ».

В основе фильма «Время первых» — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Роли космонавтов Леонова и Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма — первый опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Евгений Миронов, который выступает в ленте еще и в роли продюсера, признается, что был потрясен этой историей и «заболел» ей, посмотрев документальный фильм о первом выходе в открытый космос.

«Леонов — подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», — говорит он.

Дважды герой Советского союза, космонавт Алексей Леонов выступил одним из главных консультантов картины и одобрил результат проделанной работы. Свое мнение о фильме уже может составить и зритель – лента «Время первых» вышла в прокат по всей России 6-го апреля. А уже сегодня компании «МегаФон» и «Bazelevs» предлагают виртуально побывать на съемочной площадке картины и узнать, как создавался первый масштабный российский триллер о космосе – каждому зрителю доступен для бесплатного просмотра фильм о фильме в сервисе «МегаФон.ТВ».

«МегаФон» связывает с космосом не только премьера фильма «Время первых». Сегодня на космодроме «Восточный» и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине «космические» скорости передачи данных.

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо