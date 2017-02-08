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Как сэкономить на автомобильном топливе?

8 февраля
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Группа компаний "ТЭНКО".

%d0%a2%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d0%be1 Как сэкономить на автомобильном топливе?

Зачастую графа «расходы на автомобиль» в амбарной книге семейного бюджета приводит ее хозяев в состояние некоего ступора. Не само название графы, а цифры, которые вырисовываются при подсчете расходов в конце месяца.

Оно и понятно, расходы немалые: ежегодная страховка, транспортный налог, ремонт и, конечно же, топливо.По статистике, расходы на топливо могут составить от 1500 до 5000 рублей в месяц.

Исправный автомобиль – это залог успешной экономии. И борьба за экономию топлива невозможна без постоянного и регулярного контроля за эффективной работой всех основных узлов и механизмов автомобиля.

Эта проблема решается просто: посещение время от времени автосервиса или знакомого автомеханика – и ваша машина всегда на ходу.

Эксперты все-таки не советуют экспериментировать с марками бензина: лучше залить то топливо, которое рекомендовано вашему автомобилю.

Зачастую расход топлива зависит (и иногда очень сильно) от стиля вождения, темперамента водителя и скорости езды.

Интересная статистика: два водителя, которые едут на совершенно одинаковых автомобилях и с одинаковой скоростью, всегда расходуют разное количество топлива. И эта разница может доходить до 30 процентов.

Поэтому не жмите на газ изо всех сил, избегайте неожиданных резких торможений и стартов, не включайте повышенные передачи на малых скоростях и своевременно переключайтесь на повышенную передачу, избегайте пробок на дороге и поездок в часы пик.

Приближаясь к светофору, начинайте тормозить заранее, чтобы машина не остановилась полностью к моменту, когда загорится зеленый свет.

Эксперты рекомендуют ездить с небольшой (без превышения установленной нормы), но постоянной скоростью, так как, по их мнению, спокойная езда (по сравнению с агрессивным стилем вождения) может сэкономить до трети расходов на бензин. Для каждой марки автомобиля существует предел «экономной» скорости, и, как правило, он не превышает 120 км/час.

По данным исследований департамента транспорта Великобритании, расход бензина резко увеличивается при высокой скорости. Например, если сравнить расход топлива при скорости в 138 км/час и 113 км/час, эта разница составит 25 процентов.

Учитывайте, что на расход бензина влияет дополнительное оборудование в автомобиле, так как часть топлива расходуется на получение электроэнергии. Но тут уж надо выбирать: комфорт или экономия.

Например, сложно обойтись в жару без кондиционера, а зимой – без печки. И дорога может показаться совсем скучной без музыки и света, а в туман уж совсем не обойтись без противотуманок (освещение и противотуманные фары съедают 0,3 л, кондиционер – 0,8 л бензина на 100 км).

Не превращайте свой автомобиль в кладовку или свалку. Сбросьте лишний вес – выкиньте из салона и багажника все ненужные вещи. Неумолимая статистика: дополнительные 50 кг – это примерно 1 литр израсходованного бензина.

Есть ли смысл покупать большой и мощный автомобиль, если в этом нет особой необходимости?

• Открытые окна при езде на большой скорости – дополнительный расход бензина 0,2-0,5 литра.

• Автомобиль с автоматической коробкой передач расходует топлива на 10-15% больше, чем с механической коробкой.

• Чем лучше «согреете» свою машину в холодное время года, тем больше монет сохраните в кошельке.

• Сравнивайте цены на разных заправках и в разное время суток, ищите, где дешевле.

• Закручивайте крышку на бензобаке так, чтобы бензин (а вместе с ним и ваши деньги) не улетучивался в атмосферу.

• Паркуйтесь в тени – это также уменьшит испарение бензина.

• По возможности старайтесь объезжать лужи и снижайте скорость во время дождя – это не только экономит бензин, но и уменьшает риск на дороге.

• Не игнорируйте требования руководства по эксплуатации автомобиля. Часто полезные советы и способы экономии топлива лежат на поверхности.

Как вы экономите на покупке бензина?

Владимир ОСТАНИН:

– Можно экономить на покупке, а можно на расходе. Еще с отцовских времен в гараже стоит 100-литровая бочка, которая периодически наполняется. Однако сейчас нет столь значительных скачков цен на топливо, как раньше, да и на 100 литрах экономия сомнительна. Контроль расхода более эффективен. С этой целью использую автоодеяло для двигателя, движение начинаю на прогретом движке (доказано автоэкспертами), контролирую обороты двигателя и состояние топливной системы (свечи, форсунки, дроссельный узел и т.д.). В общем, все рекомендации уже давно известны.

Анатолий СТЕПАНОВ:

– На бензине экономить сейчас трудно – цены медленно, но растут. Впрок покупать я не привык, да и как запасешься бензином – ведь его нужно где-то хранить, а это опасный горючий продукт. Тем не менее варианты есть. Я постоянно заправляюсь на автозаправках одной сети, имею бонусную карту, участвую в акциях по заправке определенного объема бензина и получаю скидки. Частенько проводятся стимулирующие мероприятия: вот не так давно я выиграл небольшой, но хороший подарок. Приятно. И не хочется уже на другие заправки ехать. Так и становишься постоянным клиентом.

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