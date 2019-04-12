Главная » Село » Как сделать село привлекательным для жизни

Как сделать село привлекательным для жизни

12 апреля
0

Эту и другие проблемы обсуждали в Ижевске на Межрегиональном экономическом агрофоруме «Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни».

Img 8785(1) Как сделать село привлекательным для жизни

Три дня, с 9 по 11 апреля, в столице Удмуртии проходил крупный агрономический форум. Первый день форума был посвящён государственной политике. Участники ознакомились с лучшими практиками регионов.

Во второй день обсуждались вопросы растениеводства и эффективности производства, анализировалось состояния отрасли, шёл поиск путей решения наиболее острых проблем, обсуждались проблемы государственная поддержка и продовольственная безопасность.

Третий день форума был посвящён животноводам, которые анализировали состояние и перспективы развития отрасли, проблемы кадрового обеспечения, инновации и эффективность животноводства. Красной нитью на форуме прошло обсуждение проблем инновационного развития сельского хозяйства, развития кооперативов, проблемы агрострахования, экспортного потенциала российского агропрома.

Глава регионального Минсельхозпрода Ольга Абрамова, комментируя участие сельхозпредприятий Удмуртии в форуме, сказала, что главное – выявить лучшие практики других регионов, чтобы затем применить у себя. Удмуртия же представила свой положительный опыт – программу «Школьное питание», стартовавшую в республике в 2006 году и ставшую одной из лучших практик в России.

– Республика по охвату детей горячим питанием находится выше российского уровня, – отмечает Ольга Викторовна. – Горячим питанием у нас охвачены 96 процентов детей. Традиционно на этот проект выделяется около 200 миллионов рублей. При этом дети получают продукцию удмуртских сельхозпроизводителей.

Актуальность тематики форума определяется принятием на российском уровне новой программы «Устойчивого развития сельских территорий», которой придан статус государственной.

Как пояснил депутат Государственной Думы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв, эта программа будет решать проблемы села комплексно, и управление ею будет сконцентрировано в одном центре – Минсельхозе России.

– Программа предусматривает решение проблем здравоохранения, образования, развития социальной и инженерной инфраструктуры села, – поясняет Аркадий Николаевич. – Если раньше всё это было рассредоточено по пяти-шести министерствам, то теперь будет сконцентрировано в одном министерстве сельского хозяйства, чтобы была единая ответственность.

Ожидается, что к весенней сессии Госдумы российское правительство представит на обсуждение и принятие депутатами этот документ. – В программе расширены меры поддержки отдельных категорий специалистов и ряд других новаций, которые, на мой взгляд, сегодня очень важны для того, чтобы привлечь людей на сельские территории, – пояснил депутат, – поскольку проблема оттока населения из сельских территорий просто наиострейшая.

Организатор форума – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии в сотрудничестве с порталом «АгроВестник» и ведущими отраслевыми ассоциациями России.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Игорь ЗУЕВ Все материалы этого автора

Читать также

Тракторный биатлон на общее благо. Воткинцы показали, что и в сельской глубинке может быть интересно зрителю
23 марта
**В окрестностях села Большая Кивара 16 марта было неожиданно многолюдно. Здесь собрались селяне на «...
Россия обсуждает будущее агропрома. На чём сделает акцент государство в системе АПК
9 марта
Руководство российского Минсельхоза проводит серию выездных совещаний с региональными органами управл...
Крестьянский вопрос. Посевная не за горами
8 марта
В Минсельхозпроде республики работают над её составляющими. ...
Вавожский мейнстрим, или для чего завод колхозу.
17 февраля
**Мы как—то привыкли, что промышленные или торговые предприятия входят в сельское хозяйство, покупа...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо