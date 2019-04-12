Три дня, с 9 по 11 апреля, в столице Удмуртии проходил крупный агрономический форум. Первый день форума был посвящён государственной политике. Участники ознакомились с лучшими практиками регионов.
Во второй день обсуждались вопросы растениеводства и эффективности производства, анализировалось состояния отрасли, шёл поиск путей решения наиболее острых проблем, обсуждались проблемы государственная поддержка и продовольственная безопасность.
Третий день форума был посвящён животноводам, которые анализировали состояние и перспективы развития отрасли, проблемы кадрового обеспечения, инновации и эффективность животноводства. Красной нитью на форуме прошло обсуждение проблем инновационного развития сельского хозяйства, развития кооперативов, проблемы агрострахования, экспортного потенциала российского агропрома.
Глава регионального Минсельхозпрода Ольга Абрамова, комментируя участие сельхозпредприятий Удмуртии в форуме, сказала, что главное – выявить лучшие практики других регионов, чтобы затем применить у себя. Удмуртия же представила свой положительный опыт – программу «Школьное питание», стартовавшую в республике в 2006 году и ставшую одной из лучших практик в России.
– Республика по охвату детей горячим питанием находится выше российского уровня, – отмечает Ольга Викторовна. – Горячим питанием у нас охвачены 96 процентов детей. Традиционно на этот проект выделяется около 200 миллионов рублей. При этом дети получают продукцию удмуртских сельхозпроизводителей.
Актуальность тематики форума определяется принятием на российском уровне новой программы «Устойчивого развития сельских территорий», которой придан статус государственной.
Как пояснил депутат Государственной Думы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарёв, эта программа будет решать проблемы села комплексно, и управление ею будет сконцентрировано в одном центре – Минсельхозе России.
– Программа предусматривает решение проблем здравоохранения, образования, развития социальной и инженерной инфраструктуры села, – поясняет Аркадий Николаевич. – Если раньше всё это было рассредоточено по пяти-шести министерствам, то теперь будет сконцентрировано в одном министерстве сельского хозяйства, чтобы была единая ответственность.
Ожидается, что к весенней сессии Госдумы российское правительство представит на обсуждение и принятие депутатами этот документ. – В программе расширены меры поддержки отдельных категорий специалистов и ряд других новаций, которые, на мой взгляд, сегодня очень важны для того, чтобы привлечь людей на сельские территории, – пояснил депутат, – поскольку проблема оттока населения из сельских территорий просто наиострейшая.
Организатор форума – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии в сотрудничестве с порталом «АгроВестник» и ведущими отраслевыми ассоциациями России.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.