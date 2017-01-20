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Как превратить смартфон в кинотеатр – советы «МегаФона»

19 января
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%d0%94%d0%bb%d1%8f %d1%81%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f %d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be Как превратить смартфон в кинотеатр – советы «МегаФона»

78% пользователей интернета в России смотрят потоковое видео онлайн, причем большинство делают это чаще одного раза в день. Таковы результаты исследования социологического агентства Nielsen. Каждый второй смотрит онлайн-видео на планшете или смартфоне. Эксперты «МегаФона» дают советы, которые сделают просмотр более удобным.

Выберите девайс. Тут все похоже на выбор телевизора: диагональ экрана, тип матрицы, разрешение, качество цветопередачи, углы обзора. Оптимальными будут следующие показатели: экран от 5,5”, OLED или качественная IPS матрица, разрешение FULLHD, глубина цвета от 16 млн цветов. Но чтобы воспользоваться преимуществами хорошего экрана, смартфон должен быть производительным: стоит обратить внимание на объём оперативной памяти и графический ускоритель. Так, смартфоны среднего ценового сегмента, выпущенные в 2016 году, обладают оптимальными спецификациями для обработки видео и даже опережают по этому показателю флагманы прошлых лет. Большим преимуществом смартфона будет поддержка технологий LTE и LTE-A, которые позволяют выходить в сеть на высокой скорости до 300 Мбит/с.

Выберите тариф. Для онлайн просмотра видео необходим объемный пакет интернет-трафика. На тарифах «Все Включено» пользователям доступно до 12 ГБ. Для тех, кто любит посмотреть сезон любимого сериала за один раз, предусмотрена опция «Безлимитный интернет» с неограниченным доступом в сеть.

Выберите видео. В интернете множество сайтов и приложений позволяют смотреть видео онлайн: от таких грандов как YouTube до безымянных сайтов «без регистрации и смс». Мы рекомендуем пользоваться проверенными и надежными сервисами, где широкий выбор фильмов и сериалов сочетается с безопасностью и удобством использования. Так, приложение «МегаФон ТВ» для смартфонов и планшетов позволит всей семье пользоваться обширной медиатекой фильмов, сериалов и ТВ каналов. В России регулярная аудитория сервиса превысила 1,5 миллиона человек.

«Высокие скорости 4G-сети доступны всем нашим абонентам, чьи телефоны поддерживают эту технологию, а таких устройств уже больше одного миллиона. При этом онлайн-видео - одна из самых востребованных услуг. Чтобы обеспечить себе приятный просмотр очередной серии любимого сериала, убедитесь, что ваш смартфон подготовлен должным образом: закрыты неиспользуемые приложения, а программное обеспечение обновлено до последней версии», – отмечает директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

ТОП-5 смартфонов среднего ценового сегмента для комфортного просмотра видео:

ASUS ZenFone 2 ZE551ML LTE

Huawei P9 lite VNS-L21 Dual Sim LTE Gold

Sony Xperia XA F3111 LTE Black

ASUS ZenFone 3 ZE520KL LTE 32Gb Black

Highscreen Hercules White.

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