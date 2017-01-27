Трудно себе представить нашу повседневную жизнь без финансовых услуг. Переводы, вклады, кредиты – все эти операции неразрывно связаны с деятельностью кредитных организаций. Но иногда граждане не знают ни своих прав, ни своих обязанностей. Постоянное повышение уровня своей финансовой грамотности позволяет избежать многих неприятных ситуаций, однако в некоторых случаях, если возникли трудности, защитить свои права можно, лишь обратившись в компетентный орган.
Специалисты Отделения Национального банка Удмуртской Республики подготовили рекомендации для жителей граждан:
– Прежде чем взять кредит (заём), необходимо оценить свои финансовые возможности, просчитать нагрузку ежемесячных платежей на семейный бюджет, правильно спланировать денежные потоки.
– Внимательно отнеситесь к выбору кредитора. Нужно уточнить, имеет ли организация право на выдачу кредита (займа). Информацию о наличии лицензии у кредитной организации или вхождении в государственный реестр субъекта микрофинансирования можно найти на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
– Не идите на поводу у организаций, предлагающих легко и быстро получить кредит (заём) и расклеивающих призывные лозунги на каждом столбе. Необходимо учитывать, что по таким кредитам могут быть очень высокие ставки.
– Перед подписанием договора следует внимательно изучить все его условия. Если что-то непонятно, нужно обратиться к специалисту организации за разъяснениями. Помните, что, подписав договор потребительского кредита (займа), заёмщик соглашается со всеми его условиями и принимает на себя обязательство ежемесячно совершать платежи по кредиту(займу) не позднее установленной даты платежа.
– В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются. В случае, если долговая нагрузка непомерно высокая, не устраивают условия платежа по обязательству, либо пропущен очередной платёж по объективной причине, нужно обратиться в кредитную организацию с просьбой о снижении процентной ставки и пересмотре графика платежей, представив документы, подтверждающие невозможность исполнения обязательств на прежних условиях. При этом надо понимать, что реструктуризация долга – это право, а не обязанность кредитора. – Следует быть аккуратным в исполнении обязательств по кредиту (займу), не допуская просроченных платежей. Необходимо помнить, что неуплата кредита или многочисленные выходы на просрочку существенно портят кредитную историю, не давая возможности в последующем воспользоваться услугами финансовых организаций.
Если появилась финансовая возможность и кредит оплачен досрочно, не забудьте получить у банка документы, подтверждающие отсутствие задолженности по кредиту.
– Иногда при рассмотрении обращений граждан приходится сталкиваться с недобросовестным отношением отдельных заёмщиков к выполнению своих обязательств по возврату кредитов, а подчас с откровенным нежеланием возвращать долги. В надежде избавиться от долга такие заёмщики обращаются к услугам так называемых «раздолжнителей», которые за определённую сумму обещают решить проблемы должников, штампуя по шаблону обращения в различные государственные структуры. Будьте бдительны: оплаченные вами суммы абсолютно не гарантируют решение проблем с кредитами. Лучше вносить деньги в счет своих обязательств, чем за дополнительную плату пытаться избежать ответственности.
– Если какие-либо предусмотренные кредитным договором (договором займа) платежи заёмщиком не осуществляются или осуществляются несвоевременно и/или не в полном объёме, кредитором может быть предъявлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени). В случае если это предусмотрено договором, кредитор может передать права по договору третьим лицам, в том числе коллекторским агентствам. Многие кредиторы прибегают к услугам коллекторов для взыскания просроченной задолженности по кредитам (займам) на основании агентских договоров, без передачи прав кредиторов по договорам.
– Нередко возникают ситуации, когда коллекторы звонят на номера телефонов граждан, не являющихся стороной по кредитному договору (договору займа) или договору поручительства (залога). Такие случаи возникают при передаче кредитными организациями коллекторам вместе с информацией о заёмщике и его задолженности контактных номеров телефонов сослуживцев или родственников заёмщика, указанных при оформлении договора. Для урегулирования ситуации заёмщик должен обратиться к кредитору с письменным заявлением об исключении номера телефона из базы данных. Лицу, не являющемуся стороной по кредитному договору (договору займа) или договору поручительства (залога), необходимо обратиться к заемщику, который указал их контактные данные с просьбой направить соответствующее заявление кредитору.
– Если возникли вопросы по обработке и использованию персональных данных, следует обращаться в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных – Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
– Не стоит забывать, что отзыв лицензии у кредитной организации не является основанием для прекращения исполнения обязательств по кредитному договору. Обязанности по управлению кредитной организацией переходят к временной администрации, назначаемой приказом Банка России, а после принятия судом решения о признании банка банкротом – к конкурсному управляющему. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», осуществляющую свою деятельность независимо от Банка России. В связи с этим в случае возникновения вопросов по исполнению обязательств перед банком с отозванной лицензией необходимо обращаться не в Банк России, а в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
– Отдельная тема обращений – навязывание услуг страховщиков. Действующим законодательством определено, что обязанность заёмщика заключить другие договоры может быть установлена только при условии, что заёмщик в письменной форме выразил своё согласие на заключение такого договора и (или) на оказание такой услуги в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа). При этом кредитор должен обеспечить возможность отказа от дополнительных услуг, в том числе посредством заключения иных договоров. Как правило, заёмщику предоставляется выбор – другой вариант кредита на сопоставимых по сроку и сумме условиях без заключения договора страхования, но с иной процентной ставкой.
Если заёмщик собственноручно подписал заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) с проставленными «галочками» в графах согласия на предоставление услуг страхования и ознакомления с условиями других договоров, не предусматривающих заключение договора страхования, основания для обвинения кредитора в навязывании услуг страховщиков отсутствуют.
Какой бы ни была тематика обращений, важно понимать, что в соответствии с законодательством, Банк России не имеет полномочий по оценке ситуаций, возникающих в связи с заключением и исполнением гражданско-правовых сделок. Споры между кредитной организацией и её клиентами разрешаются в судебном порядке.
Если ваш вопрос относится к компетенции Банка России, то при составлении обращения важно помнить несколько моментов.
В обращении необходимо изложить суть проблемы, указать точное наименование кредитной организации, к деятельности которой возникли претензии, адрес для направления ответа, ФИО заявителя и иные данные. Целесообразно приложить копии документов, которые могут иметь значение для понимания проблемы, оставить контактный номер.
Обращение можно направить по почте, либо передать лично в Отделение Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 159, факс (341-2) 48-41-74. В электронном виде вы можете направить свое обращение через сайт Банка России cbr.ru в разделе «Интернет-приемная».
Фото: cursinfo.com
Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации
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