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Как подтвердить статус предпенсионера?

29 мая
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За справкой, подтверждающей статус предпенсионера, следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Такие сведения можно получить также в электронном виде с помощью информационного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Запрос можно направить и по почте.

Hand 3672940 960 720 Как подтвердить статус предпенсионера?

Фактически есть два варианта ответа на такой вопрос: «относится» и «не относится». Ответ предоставляется на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России, в том числе сведений персонифицированного (индивидуального) учёта. Если гражданину ответили, что предпенсионером он не является, а сам этот человек уверен в обратном, то ему необходимо обратиться в ПФР, чтобы уточнить свой индивидуальный лицевой счёт и представить необходимые документы. Для получения справки в клиентской службе гражданину необходимо иметь при себе паспорт.

В 2019 году справки, подтверждающие статус предпенсионера, уже выданы 1135 гражданам.

Информацию предоставило Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

Справка «УП»

Предпенсионерами считаются женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины с 60-летнего возраста. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и с 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее право на льготы предоставляется женщинам 1968 года рождения и старше и мужчинам 1963 года рождения и старше.

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