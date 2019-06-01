Фактически есть два варианта ответа на такой вопрос: «относится» и «не относится». Ответ предоставляется на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России, в том числе сведений персонифицированного (индивидуального) учёта. Если гражданину ответили, что предпенсионером он не является, а сам этот человек уверен в обратном, то ему необходимо обратиться в ПФР, чтобы уточнить свой индивидуальный лицевой счёт и представить необходимые документы. Для получения справки в клиентской службе гражданину необходимо иметь при себе паспорт.
В 2019 году справки, подтверждающие статус предпенсионера, уже выданы 1135 гражданам.
Информацию предоставило Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.
Справка «УП»
Предпенсионерами считаются женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины с 60-летнего возраста. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учётом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и с 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее право на льготы предоставляется женщинам 1968 года рождения и старше и мужчинам 1963 года рождения и старше.
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