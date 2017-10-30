Комфорт с натяжкой
Проект «Формирование комфортной городской среды» стал для городов и районов Удмуртии прекрасным шансом преобразиться. Ведь подавляющее большинство дворовых территорий здесь не ремонтировалось и не переоснащалось десятками лет. Сегодня в республике, судя по отчетам, привели в порядок почти 300 дворов и девять общественных пространств в 32 населенных пунктах.
Ремонтировать дворы и общественные пространства будут и впредь, говорят власти. В Удмуртии для этого даже специальную программу приняли. Называется она «Формирование современной городской среды на территории УР». Чтобы ее реализовать, потратят больше миллиарда рублей! Думается, желающих участвовать в ней будет немало. Лишь бы только в итоге ожидания людей совпали с реальностью. И не получилось так, как в некоторых дворах Ижевска, где теперь, по всей вероятности, подрядчикам придется заняться работой над ошибками. То, что в отремонтированных ижевских дворах не все так гладко, как кажется, мы выяснили во время рейда, организованного Народным фронтом.
Новый тренд - «асфальт в заплатках»
О плохом качестве проведенных работ говорят в первую очередь сами жильцы. В доме на улице Карла Маркса, 302, например, считают, что при асфальтировании не учли уклон, теперь из-за этого вода скапливается прямо посередине отремонтированной дороги. Вячеслав Красноперов, председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ), говорит, что это место пытались переделать уже три раза. Но только переделки от луж не спасают. Вода как стояла, так и стоит, лишь новых заплаток на асфальте стало больше.
– Вчера здесь сам генподрядчик был, - рассказывает председатель ТСЖ, - он тоже не знает, что с этими лужами делать.
Вячеслав Александрович считает, что генподрядчик, если выиграл торги, должен сам выполнять все ремонтные работы, а не передавать объект в руки третьих лиц. А еще нужно призывать его к ответственности за некачественный ремонт.
– На нашем дворе нынче учились класть асфальт, - сетует Вячеслав Красноперов, который хорошо знаком с премудростями дорожных работ. - Асфальтоукладчик привезли старый, допотопный, без прибора автоматического регулирования. Он у них постоянно ломался. Асфальт клали холодный. Теперь даже подумать страшно, что будет с нашей дорогой? Как бы снова не пришла она в негодность.
На качество асфальтового покрытия обратили внимание и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Новый» асфальт местами ровный и плотный, а местами - совсем рыхлый.
– Это говорит о том, что подрядчик не соблюдал технологии при укладке, - констатируют общественники. - Такой асфальт может прослужить максимум два-три года.
Активисты ОНФ рекомендовали жильцам дома не подписывать акт приемки выполненных работ, пока подрядчик не исправит все нарушения.
Хорошо, да не очень
Не все ладно с асфальтом и в других дворах Ижевска. На Карла Маркса, 312, местами он тоже рыхлый. Значит, и здесь технологии не соблюдались. Вообще-то претензий особых у жильцов к подрядчикам нет. Люди и тому, что получили, рады. Ведь раньше, судя по фото, которое продемонстрировал нам старший по дому Николай Решетников, двор был весь в глубоких ямах. А сегодня, если сравнивать с прежней, дорога здесь просто идеальная. Но все же общественники посоветовали жильцам не принимать работы, пока асфальт не приведут в порядок.
Новому двору жильцы, конечно, рады, но их тревожит одно: перед началом работ их не ознакомили с проектно-сметной документацией.
– Ни плана работ, ни сметы мы не видели, - говорит Николай Решетников. - Женщины с третьего подъезда контролировали, сколько привезли песка, щебня. Но только сверить не с чем было. Документов-то нет! Вот и думай теперь, все ли деньги собственников - а это 151 тысяча рублей - ушли на ремонт двора?
А еще Николай Анатольевич рассказал, что ему пришлось со строителями конфликтовать. Они хотели асфальт меньше запланированного класть. Но Решетников отвоевал все-таки положенные метры. Лестницу, ведущую на площадку, где жильцы чистят ковры, подрядчик установил не там, где они хотели.
Активисты Народного фронта говорят, что отсутствие проектно-сметной документации и несогласованность ее с жильцами - одно из серьезных нарушений принципа программы «Формирование комфортной городской среды».
Нужен глаз да глаз
Не повезло с асфальтом и жильцам трех домов на Пушкинской, особенно дому № 157. На ремонт здешнего асфальтового покрытия было запланировано больше трех миллионов рублей. Эксперты ОНФ говорят, что выполненные работы не стоят этих денег.
– По плану в этом дворе должны были полностью асфальтировать тротуар, парковку и дороги, - вводит в курс Сергей Береснев, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии. - А на самом деле сделали лишь часть дороги, часть парковки и тротуары заплатками. Как видите, на асфальте вода. Сейчас она замерзнет, а по весне оттает - при таких условиях асфальт долго не прослужит.
Кроме того, в этом дворе по проекту должны были установить детскую игровую площадку. Пока здесь лишь заасфальтированная площадка. Зато на Пушкинской, 216, яркие качельки-карусельки уже смонтировали. Только вот о безопасности детей не побеспокоились. Металлические основания торчат из земли, о них ребенок может запнуться или пораниться.
И таких замечаний было немало в каждом дворе. То клумбовых ограждений жильцы не досчитались, то бордюрный камень строители не так положили.
В общем, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись, активисты ОНФ рекомендуют горожанам тщательно следить за качеством работ. Никто, конечно, в профессионализме строителей не сомневается. Но если быть откровенными, за некоторыми из них нужен глаз да глаз.
Р.S. Результаты проверки общественники направят в городскую администрацию и продолжат мониторинг реализации федеральной программы в регионе.
Цитата
Сергей Береснев, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии:
– Мы увидели множество примеров, как нельзя подходить к благоустройству дворовых территорий. Считаем, что администрация Ижевска обязана ежедневно контролировать не только ход работ, но и в первую очередь качество их выполнения.
Доступная среда своими руками
Формальный подход к обустройству доступной среды – еще одно из серьезных замечаний общественников. Во всех проверенных дворах она либо отсутствует, либо сделана с большими нарушениями. Наша среда, к сожалению, до сих пор остается недоступной, даже несмотря на то, что с 2015 года по правилам при проектировании и строительстве должна обязательно учитываться доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Во дворе на Пушкинской, 216, проблему жильцы решили сами. Напротив одного из подъездов к тротуару подложили деревянные обрубки - получился маломальский скат. Возможно, по нему спускают детскую коляску. Вроде мелочь, на которую и внимания-то, наверняка, большинство людей и не обратит. Но именно такие элементы, сделанные своими руками из подручных средств, – лишнее доказательство того, что доступная среда – это не просто чьи-то «хотелки», а необходимость. И когда, наконец, это поймут те, кто занимается созданием «комфортной» среды?
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.