Декабрь нынче выдался на удивление капризным: то метель, то мокрый снег, с утра морозы под 20, а вечером - оттепель. В результате резкой смены погоды дороги превращаются то в снежную кашу, то в каток.
Несладко в это время приходится всем - и пешеходам, и автомобилистам. Новостные ленты буквально пестрят сообщениями об авариях, коммунальщики не справляются со всем объемом работы, а очереди в травматологию не меньше тех, что были в советское время в магазины за колбасой.
Главное, внимание и осторожность
Чтобы не стать пациентом травматологии, врачи рекомендуют соблюдать некоторые правила поведения на льду.
В гололед надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала.
Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держитесь за поручни, перила. Ноги на скользкие ступеньки ставьте аккуратно, немного под углом.
Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом.
ПОМНИТЕ: проезжая часть скользкая, и торможение транспорта затруднено, возможны заносы.
При наличии светофора переходите дорогу только на зеленый свет.
В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома заблаговременно, чтобы не торопиться и в спешке не упасть.
Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей, не держите руки в карманах.
По возможности не проходите вблизи зданий и деревьев, чтобы не попасть под падающие сосульки или обледенелые ветки.
Внимательно смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места - замерзшие лужи, склоны, лестницы.
Если скользкое место невозможно обойти, то передвигайтесь по нему небольшими скользящими шажками на слегка согнутых ногах, наступайте на всю подошву.
Если поскользнулись, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться.
Не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм, попросите прохожих помочь вам.
Если никого рядом нет, повернитесь на живот, встаньте на четвереньки и только потом выпрямляйтесь, стараясь придерживаться за какую-нибудь опору.
В случае падения на проезжей части дороги постарайтесь быстрее подняться и отойти на безопасное место, если не можете подняться, попросите прохожих помочь вам. Если прохожих нет, постарайтесь отползти на край дороги в безопасное место.
Если поскользнулись, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм, попросите прохожих помочь вам.
Упал, очнулся – гипс
Если падения избежать не удалось и, упав, вы получили травму или даже что-то сломали, позвоните в скорую помощь по номеру 112 или 03, сообщите своему непосредственному руководителю.
Если несчастный случай произошел с другим человеком, оттащите пострадавшего на безопасное расстояние, помогите ему, если необходимо, постарайтесь доставить пострадавшего в больницу и обязательно сообщите о случившемся в учебное заведение, руководителю и родственникам.
ПОМНИТЕ: если несчастный случай произошел в рабочее время, при исполнении служебных обязанностей или на территории студенческого городка, руководитель пострадавшего обязан сообщить о случившемся в отдел охраны труда для проведения расследования несчастного случая.
Не тормози! Советы бывалого автомобилиста
Нередко автомобилисты теряют бдительность и забывают о том, что худшее, что можно предпринять на скользкой дороге - это затормозить. Управлять машиной можно лишь до тех пор, пока ее колеса вращаются. Без резких торможений или ускорений можно благополучно ездить по гололеду, практически ничего не опасаясь. Но стоит начать резкое торможение, как автомобиль становиться неуправляемым.
Опытные водители уверяют, что большинство опасных мест можно смело проехать, не снижая скорость. При этом, если автомобиль немного занесет, его достаточно подправить рулем. Но нажимать на тормоз нельзя, иначе ситуация только ухудшится.
Вот что советуют водители-профессионалы:
Если на скользком участке при повороте автомобиль не отреагировал на поворот руля, нужно продолжить движение прямо, нельзя спешить выворачивать руль еще сильнее. Такой несложный маневр поможет избежать аварии или заноса. Ведь чем больше будут вывернуты колеса, тем сильнее машина будет скользить и тем сложнее будет ее выровнять. Верните руль в первоначальное положение и попробуйте плавно повторить попытку. Но не тормозите!
Воспользуйтесь приемом «загрузка-поворот-тяга». Перед поворотом нужно убрать газ или слегка притормозить. Когда передние колеса воспримут нагрузку, поворачивайте и плавно нажимайте на газ. Особенно эффективен этот прием для автомобилей с передним приводом. Увеличивая нагрузку на передние колеса, вы усиливаете сцепление с дорогой. Даже если автомобиль занесло, его можно вернуть в нормальное положение. На самых распространенных заднеприводных автомобилях нужно повернуть руль в сторону заноса и сбросить газ. На переднеприводных, наоборот, добавить, а колеса оставить в том направлении, куда нужно ехать. Для полноприводного автомобиля нужно сделать что-то среднее, то есть сбросить газ, но не полностью, чтобы тяга на колесах, хоть и незначительная, но была.
Такие маневры требуют тренировок, поэтому желательно найти площадку, на которой можно проверить возможности автомобиля и свою реакцию. Это позволит в критический момент действовать правильно и избежать аварии.
На выходе из заноса не нужно слишком сильно крутить руль. Небольшого поворота вполне хватит, чтобы вернуть автомобиль в нужное направление. Иначе вы рискуете тем, что машину развернет на 180° и она начнет вращаться.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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