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Как не стать жертвой мошенников при оформлении ОСАГО в электронном виде

6 марта
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I (2) Как не стать жертвой мошенников при оформлении ОСАГО в электронном виде

Электронное ОСАГО набирает популярность. Это подтверждается статистическими данными. По информации Российского союза страховщиков, в целом по стране за два неполных месяца 2017 года страховщики заключили 355 тысяч договоров е-ОСАГО. Это больше, чем за весь 2016 год.

При этом отмечаются участившиеся случаи появления в сети Интернет сайтов-клонов крупных страховых компаний. Такие сайты частично или полностью повторяют дизайн и цветовое решение официального сайта страховой компании, при этом адрес сайта-клона незначительно отличается от адреса официального сайта страховой компании. Стоит отметить, полисы ОСАГО, приобретённые на таких сайтах, недействительны.

Банк России, обладающий полномочиями по блокировке сайтов в российской доменной зоне, с начала года уже заблокировал несколько десятков сайтов, которые продавали поддельное ОСАГО, сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике.

Во избежание покупки фальшивого полиса ОСАГО в электронном виде рекомендуется внимательно проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта; при возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы.

Одним из признаков сайта-клона можно считать предложение перечислить оплату за полис ОСАГО на электронный кошелёк. Страховые компании чаще всего предлагают оплату с помощью банковской карты, а также иные способы.

Наряду с сайтами-клонами в сети Интернет появились сайты с перечнем страховых компаний и возможностью приобретения полиса ОСАГО на них же. Электронные полисы ОСАГО, приобретённые на подобных сайтах, недействительны, поскольку, согласно действующему законодательству, договор ОСАГО в электронном виде может быть заключён только на официальном сайте страховой компании.

Чтобы обезопасить себя от мошенников при заключении договора ОСАГО в электронном виде, следует пользоваться ссылками на официальные сайты страховых компаний, размещёнными на сайте Российского союза автостраховщиков по адресу www.autoins.ru в разделе «Электронный полис ОСАГО».

Фото: samarskie-voditeli.ru

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