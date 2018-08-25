Каждый год в лесах Удмуртии, по данным регионального управления МЧС, теряются десятки людей. Сотрудники ведомства напоминают о нескольких правилах, которые помогут избежать неприятных ситуаций:
– не отпускайте в лес пожилых родственников и детей одних;
– перед выходом в лес предупредите родных, куда идёте;
– берите с собой средства связи, компас, спички;
– старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности;
– если потерялся родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко из–за самостоятельных поисков теряются следы, по которым можно отыскать человека;
– одевайтесь ярко, предпочтительно в красные, жёлтые, оранжевые и белые куртки. В камуфляже могут не найти и с трёх метров. На одежду желательно наклеить светоотражающие полоски;
– если вы пытаетесь, например, докричаться до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго;
– поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если есть хронические заболевания, то без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды;
– если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костёр, пойте песни – по дыму и голосу найти человека легко;
– сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, пяткой проделать в земле три глубокие бороздки или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе нет и которые могут быть видны с вертолёта. Можно, к примеру, повесить на ель украшения из мусора (бутылки, банки, пакеты и т.п.).
Телефон пожарно–спасательной службы 01, 101.
Фото 4esnok.by
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