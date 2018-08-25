Символ героизма и мужества. Удмуртская Республика отмечает 75-летие Курской битвы **23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашист...

Владимир Васкевич: «О путешествиях я грезил с детства» **В июле, сделав круг, в Ижевск заезжал незрячий путешественник Владимир Васкевич. Улыбчивый, с чарую...

Заяви о себе: стань звездой телеэкрана! Проект ТРК «Моя Удмуртия» открывает новые имена **Впервые в Ижевске проходит конкурс «Стань звездой телеэкрана!». Уже с первых кастингов, начавшихся ...