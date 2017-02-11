В январе в редакцию «Удмуртской правды» обратилась ижевчанка Светлана Гаврилова (имя, фамилия изменены). Женщина рассказала историю, которая спустя годы, возможно, станет сюжетом для детективного сериала.
Мы вам поможем!
В 2015 году Светлана Михайловна решила найти подработку. На воспитание сына-школьника мизерной зарплаты едва хватало. По объявлению в газете ижевчанка нашла компанию, которая набирала операторов на телефонных звонках. Работа непыльная, да и зарплату работодатель обещал достойную, поэтому Светлана Михайловна без раздумий на следующий же день отправилась на собеседование.
В офисе компании ее встретили радушно, даже чересчур. Невероятно приветливые и вежливые работники офиса мгновенно запали в душу.
– Будто всю жизнь их знала, - вспоминает ижевчанка. - Мне предложили чай-кофе и между делом почему-то начали расспрашивать про личную жизнь. А я возьми да и выложи им все: мол, одна воспитываю сына, денег не хватает. Хочу подработать, чтобы выучить Кирюшу (имя изменено), дать ему хорошее образование. Менеджеры начали утешать меня: понимаем, дескать, как вам тяжело, не волнуйтесь, мы обязательно поможем.
Работники офиса рассказали Светлане Михайловне, что они официальные представители известнейшей международной компании, которая занимается торгами на валютном рынке, и что устроиться к ним на работу - это большая удача. Но приступить к обязанностям можно было лишь после курса бесплатных лекций. Женщина удивилась:
– Не думала, что с двумя высшими образованиями мне еще придется на телефонистку учиться! Думаете, без обучения не справлюсь?
Менеджеры уверяли, что оператор должен знать, чем занимается компания, на которую он работает. Светлану Михайловну уговорили, и на следующий день она приступила к «занятиям».
Словно в тумане
С первой же «лекции» с иголочки одетые, на вид очень успешные и обходительные молодые люди учили Светлану Гаврилову, как можно выгодно вкладывать деньги. Показывали сюжеты с историями тех, кто заработал на бирже кучу денег и сейчас живет счастливо и без бед. Изо дня в день Светлану Михайловну окружали улыбающиеся менеджеры, из огромной плазмы ей вещали про достаток и красивую жизнь. Казалось, что даже мебель в офисе была пропитана духом успешности.
– Для чего вы все это показываете? - удивлялась Светлана Михайловна.
Офисные работники говорили, что для беспокойства поводов нет, что все идет по плану: вначале учеба - потом работа. А чуть позже ижевчанке предложили самой вложить деньги и поиграть на бирже.
– Для чего? Я не умею, у меня и образования-то финансового нет! - пыталась она отказаться.
Молодые люди и тут нашли, что предложить. Они уверяли, что Светлане Михайловне помогут менеджеры, к слову, высококлассные специалисты. А если денег у нее нет, то под залог имущества их может одолжить надежный инвестор компании.
– ?!
– Бояться не стоит, договор залога - чистая формальность, его можно расторгнуть в любую минуту.
В общем, обработали Светлану Михайловну по полной, и она согласилась.
– Не иначе как в чай, которым меня поили, что-то подмешали. Разве может человек в здравом уме на такое согласиться? - удивляется она сейчас.
Война за квартиру
В регпалату, чтобы оформить залог недвижимости, Светлана Михайловна приехала вместе с менеджером компании и каким-то посредником. Там их уже ждал тот самый инвестор с деньгами и договором. Женщина не на шутку встревожилась, когда вместо договора залога ей дали договор купли-продажи квартиры. Все трое, понимая, что клиент вот-вот сорвется, начали успокаивать, что волноваться не стоит, ведь купля-продажа - опять же чистая формальность.
– Все прошло так быстро, что я и понять-то ничего не успела. Деньги, которые мне дали, в тот же день якобы положили на счет компании, - рассказывает Светлана Михайловна. - Спустя полтора месяца пришла повестка о выселении меня из моей квартиры. Как потом объяснил юрист, за это время произошел переход права собственности. Теперь по документам хозяином моей двушки стал тот самый инвестор, который одолжил деньги.
На удочку лжекомпании попалась не одна Светлана Гаврилова, в Удмуртии от ее действий пострадали около 180 человек, почти 40 лишились квартир. Среди них одинокие пенсионеры, матери-одиночки.
В неприятную историю попала и Галина Зайцева (имя, фамилия изменены), доктор наук, педагог с 40-летним стажем. Пока Галина Сергеевна живет в своей квартирке. Но эта жизнь мало похожа на прежнюю, от былого спокойствия не осталось и следа.
– Живу как на передовой, - не скрывая волнения, рассказывает Галина Петровна. - Мои родители в годы войны боролись за родину, не думала, что под старость лет мне придется отстаивать нажитые трудом квадратные метры.
История Галины Зайцевой как две капли воды похожа на ту, что рассказала нам Светлана Гаврилова. По той же схеме сотрудники вышеупомянутой компании «купили» ее квартиру. К Галине Сергеевне уже не раз наведывались представители нового хозяина, грубо требовали освободить жилье, пытались выломать дверь, перерезали электропроводку. Хрупкая пожилая женщина как может в одиночку сопротивляется здоровым мужикам.
– В полицию или к участковому обращались?
– Наше дело передали в Самару, там, говорят, тоже такие безобразия творились, люди остались без жилья. Так что местные полицейские не помогут. Они опрашивают и уезжают.
Кто виноват?
И Светлана Гаврилова, и Галина Зайцева за два с лишним года, что тянется эта история, были уже не на одном судебном заседании. В большинстве случаев гражданские суды выносят решение не в пользу потерпевших, оставшихся без крова и денег людей. Оно и понятно, документы подписаны, придраться, вроде, не к чему. Да и Верховный суд Удмуртии ничего утешительного не говорит: подозреваемых по делу нет, факт мошенничества не подтвержден.
В свой адрес люди слышат ехидные упреки, мол, «хотели разбогатеть, за легкими деньгами погнались!».
– От этих слов обида за себя, за стариков только усиливается, - сетует Светлана Михайловна. - Одного старичка увезли с инсультом. Мы его долго искали, выяснили, что из больницы его отправили в психбольницу. Один из потерпевших повесился, двоих успели из петли достать. Никто из нас не гнался за легкими деньгами. Мы лишь хотели найти дополнительный заработок. Разве проживешь в наше время на мизерные пенсии и зарплаты? В объявлении черным по белому было написано, что требуются операторы на телефон и ПК. О бирже там ни полслова не было.
Благодаря настойчивости потерпевших, их визитам и бесконечным перепискам с разными инстанциями в феврале 2016 года следственный отдел по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело. Если удастся доказать факт мошенничества, то потерпевшим вернут их квартиры. Но ждать придется долго, уж очень запутанная это история.
Наследить двойники ижевской лжекомпании успели по всей стране, пострадавших от их действий – сотни. В декабре 2016 года была создана следственная группа, в которую вошли следователи органов предварительного следствия разных субъектов России. Учитывая масштабы и сложность дела, имеющего к тому же широкий общественный резонанс, ход расследования поставили на особый контроль руководства Следственного департамента МВД России и Главного управления МВД России по Самарской области. Дело потерпевших из Удмуртии в 180 томах также направили в Самару. Кроме того, в Москве проводятся экспертизы техники и оборудования, изъятой у компаний, обманывавших людей по всей стране.
Квартиры признали вещдоком по уголовному делу, наложили на них арест и передали на ответственное хранение потерпевшим. Но это не мешает их новому «хозяину» подавать в суды иски о выселении прежних владельцев, а судам, как ни странно, принимать решения в пользу истца. Получается, что на стадии купли-продажи люди ведут себя нечестно и, возможно, незаконно, а потом пытаются в гражданско-правовом порядке узаконить свои действия. Потерпевшими в этой истории оказываются они, а преступниками - немощные бабушки и дедушки.
В начале февраля Галину Зайцеву должны были выселить. Но она подала встречный иск, и 25 января Октябрьский суд Ижевска вынес решение о приостановлении выселения до окончания уголовного расследования.
– Это наша первая победа, до этого нас и слушать не хотели, - с дрожью в голосе говорит Галина Сергеевна.
«УП» будет следить за развитием этой истории.
Р.S. Эта история к тому же невероятно поучительна. Она, как бы это ни звучало странно, учит не верить. Не верить объявлениям, не верить тем, кто с легкостью оформляет сделки, вообще не верить никому. В наше время немало тех, кто гонится лишь за личной выгодой. Им наплевать на чужую боль и страдания, их не трогают слезы стариков и детей, им безразлична чужая боль. Они с легкостью открывают сомнительные фирмочки и конторки и, обманывая людей, наживаются. Понятно, что, обращаясь к их услугам, каждый сам несет ответственность. Непонятно одно - почему в нашем государстве до сих так вольготно и уверенно живется подобным людям?
Мнение адвоката
Парадоксальная ситуация с выселением из арестованных квартир возникает потому, что сейчас параллельно ведутся гражданское и уголовное дела, и это еще больше нагнетает обстановку. Взять тех же приставов. С одной стороны, учитывая решения судов по уголовному делу, они понимают, что потерпевшие обеспечивают сохранность своих квартир, поэтому выселять их нельзя. С другой - они обязаны исполнять решения судов по гражданским делам и, наоборот, выселять людей.
Адвокат потерпевших Ольга Пронина говорит, что это несовершенство нашего судопроизводства.
– Сегодня нет даже основания для автоматического возбуждения уголовного дела. В Верховном суде мы просили приостановить производство, но нам ответили, что подозреваемых нет. Законодатель допустил такую ситуацию, когда одновременно идут гражданское и уголовное дела, из-за этого в рамках исполнения мы буквально сталкиваемся лбами. Гражданский процесс пока принимает свои решения. Ряд решений принят и в рамках уголовного производства.
Взять, к примеру, Галину Зайцеву. Ее квартира признана вещественным доказательством и передана ей согласно постановлению на ответственное хранение. Любыми способами мы будем настаивать на этом решении. Другая сторона может, конечно, его обжаловать, это их право. Пока покупатель квартир не получит статус подозреваемого, будем действовать таким образом.
Фото: dom43.ru
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