Развод в три клика Как нас обманывают на сайтах частных объявлений...

Доверяй, но проверяй: в Удмуртии стартовала акция «Осторожно, мошенники!» Сотрудники полиции призывают быть особенно бдительными, когда дело касается денег....

Ижевские школы атакуют коллекторы В отдел по работе с обращениями граждан УФССП России по Удмуртской Республике за неделю поступили сра...