Алгоритм хищения следующий: мошенник начинает на терминале операцию - например, оплату мобильной связи, вводит номер телефона, сумму перевода, выбирает среди способов оплаты карту, но не завершает операцию и уходит. На завершение операции терминал даёт 90 секунд. Если за это время свою карту вставит следующий клиент и введёт ПИН-код, то деньги по запросу предыдущего клиента списываются.
По стране было зафиксировано несколько десятков случаев, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Уязвимости в терминалах нет - дело в человеческом факторе, считают юристы и сам банк. Они советуют клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на подозрительных лиц в зоне самообслуживания. Есть сомнения - нажмите несколько раз клавишу «Отмена». Если сомнения остались, обратитесь к консультанту в зале или перейдите к другому терминалу или банкомату. Не уверены в безопасности операции - откажитесь от неё и позвоните в банк по телефону 900.
Александра Воздвиженская
«Российская газета – Неделя» № 115 (7873)
https://rg.ru/2019/05/28/kak-moshenniki-kradut-dengi-s-kart-v-terminalah.html
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