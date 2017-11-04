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Как молодежь Удмуртии готовилась ко Дню народного единства

4 ноября
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%d0%92%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b51 Как молодежь Удмуртии готовилась ко Дню народного единства

«Вместе» заботимся о стране и себе

Наш гость – Мария Царева, руководитель Ассоциации молодежных национально-культурных объединений Удмуртской Республики «Вместе».

– К 4 ноября мы подготовили на Центральной площади Ижевска молодежный межнациональный флэшмоб. Он был рассчитан на 10 минут перед началом официального концерта, и за это недолгое время наши зрители увидели много интересного.

Другая наша задумка к этому государственному празднику – фотозона. Опять же на площади с 10 до 15 часов все желающие смогли сфотографироваться, используя элементы национальных костюмов и облика разных народов. Фото мы будем выкладывать в соцсетях под хэштегами: 4 ноября, День народного единства, Мы вместе… – и с ними можно будет ознакомиться на месте.

– Какого возраста аудитория, с которой вы работаете?

– По уставу членство в нашей ассоциации доступно людям с 14 до 30 лет, но на практике с нами сотрудничают все желающие.

Смысл нашей работы в том, чтобы создать благоприятные условия для межкультурной коммуникации молодежи разных национальностей: на территории Удмуртии проживают 139 народностей. Главная задача в том, чтобы национальную идентичность каждого человека дополнить гражданским самоощущением россиянина – только тогда наше общество, страна будут целостными.

Сейчас наблюдается противоположное явление: люди обособляются по семейному, профессиональному, национальному и другим признакам. Казалось бы, что такого? Но так они теряют ответственность за все общество в целом. Это отдаление друг от друга чревато: мы постепенно отвыкаем от защиты младших, от помощи, скажем, упавшему на улице человеку. Это отделение себя от других ведет и к более опасным вещам, например, таким как террористические акты, в организации которых на территории России участвовали и, как это ни печально, наши молодые соотечественники. Каждый теракт – это реальные человеческие жертвы, потеря чувства безопасности и негатив к государству, как не способному защитить своих людей. Террорист не ощущает себя гражданином России, не ценит этот статус и равнодушен к нам, своим согражданам.

Поэтому мы так много говорим о патриотизме как о гражданском желании что-то сделать для страны: нередко оно мотивирует повышать свой уровень образования, статус, создавать бизнес или заниматься добровольчеством. А цель – принести пользу обществу и самому себе как его части. Когда мы обсуждаем это с подростками, то нередко помогаем им разрешать школьные конфликты, потому что позиция гражданина сближает и с одноклассниками, и с педагогами, и с интересами школы.

Национальная идентичность, безусловно, важна: она делает жизнь общества ярче, интереснее, помогает сохранять традиции, язык и культуру народа. Но не менее важна и общероссийская гражданская идентичность – через нее можно прийти к гармонии в обществе, когда главным становятся мир, дружба, согласие. Чтобы приблизить молодежь к этим идеям, Ассоциация «Вместе» организует молодежные межнациональные лагеря: «Шагаем Вместе», «Межнациональный контакт», «Удмуртия – наш общий дом!».

Программа лагерной смены помогает молодежи изучить, понять и принять менталитет другого народа. Тогда мы понимаем особенности его поведения, его позицию в жизни и отношение к другим национальностям.

– Вы, руководя ассоциацией, стали, наверное, дипломатом?

– Действительно, до 2013 года я не очень понимала взаимоотношения, скажем, армян и азербайджанцев. Но в работе в ассоциации ближе узнала эти народы, их непростую историю и поняла, какие темы для них остры до сих пор, какие вопросы затрагивать не стоит. Они сохраняют память об исторических событиях поколениями, и это важно в том ключе, чтобы эти беды не повторились.

И все ребята, объединенные «Вместе», воспринимают толерантность не просто как терпение (умение сдерживаться), а как способность понимать и принимать, что помогает дружбе. Что нам делить, если мы живем на одной земле и не собираемся ее покидать?

– На уровне России есть объединения, подобные вашему?

– Есть. Но у нас самый богатый опыт – мы работаем уже 17 лет. И рады появлению новых партнеров. Сегодня существуют такие организации, как Молодежная ассамблея народов России «Мы – россияне», Всероссийский межнациональный союз молодежи – мы с ними тесно сотрудничаем. И сами развиваемся. С 2016 года активно реализуем новый серьезный проект Межнациональный образовательный центр «Вместе», где осенью и весной проходят сессии, а в межсессионный период ведется онлайн-консультирование. На сессии приглашаются ребята, которые занимаются национально-культурными проектами в своих регионах. На нашей площадке они могут получить консультации экспертов федерального уровня, их рекомендации по улучшению проекта. Такая форма работы помогает направить усилия молодых проектировщиков в единое русло в разных регионах.

– В этом контексте День народного единства – важный праздник. Но находит ли он отклик у молодежи?

– В 2016 году я ездила на молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». Нам предложили задание – придумать новый всенародный праздник. Примером стал Новый год 1 января, искусственно введенный Петром Первым. Кто сейчас помнит, что это праздник «сверху»? Задание оказалось невыполнимым: креатив был, но в идею он не вылился. Трудно придумать праздники, подобные народным Масленице, Сабантую, Герберу.

А День народного единства нужен – по гражданским и общественным причинам. И формат его уже сложился: митинг, концерты, гулянья.

Мы живем в тревожном мире, когда остро понимается, что именно в единстве – наша сила и защита. Для этого праздника-акции каждый может что-то сделать. Поэтому наши ребята 4 ноября выходят на флэшмоб, с удовольствием его готовят и этот праздник считают своим.

Фото: РЦ развития молодежного и детского движения

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Автор статьи

Юлия АРДАШЕВА Все материалы этого автора

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