– Прокуроры, как токари, изо дня в день выполняют одну и ту же работу. Только в наших руках не станочные изделия, а человеческие судьбы, - говорит прокурор Первомайского района Андрей Курбатов. Поначалу его слова показались мне странными, но проведя один день рядом с прокурором, я убедилась в правдивости этого сравнения.
План по минутам
Формально рабочий день прокурора начинается с 08.30. Но все сотрудники - а это 16 оперативных работников и 3 работника канцелярии - приходят намного раньше. Необходимо спланировать свой день, потому что в течение дня на это попросту не будет времени.
– Проходите. Сейчас у нас начнется оперативное совещание.
Каждый понедельник коллектив ставит перед собой задачи. Каждую пятницу подводят итоги. Я застала стадию планирования.
– Кто идет на проверку санатория? Кто выступает на судебном процессе? – эти и другие вопросы прокурор Первомайского района Андрей Курбатов задает своим подчиненным. Через несколько минут фронт работ определен и распределен.
– Какая у вас жесткая система планирования.
– Это позволяет ничего не упускать из виду, - отвечает Андрей Владимирович. В ежедневнике прокурора по минутам расписаны все дела и телефонные звонки.
Чтобы был порядок
Ежедневно прокурор и его помощники проверяют камеры административно задержанных за сутки. Необходимо убедиться, что их права не ущемляют. Сегодня прокурора ждали пять нарушителей закона. Андрей Владимирович лично подошел к каждому:
– Добрый день! Прокурор района Курбатов. Представьтесь, пожалуйста. Знаете, из-за чего вас задержали? Есть жалобы на режим и условия пребывания?
Жалоб нет. Некоторые «суточники» здесь появляются с завидной регулярностью.
– Вот этот гражданин раз тридцать у нас в гостях точно бывал - сотрудники полиции уже со счета сбились. И, похоже, на достигнутом мужчина не остановится, уж слишком велико пристрастие к алкоголю.
– Питанием и горячей водой обеспечили? – спрашивает Андрей Владимирович. – Да. А вот курить не разрешают.
– В заведении пенитенциарного типа курение запрещено согласно законодательству.
– При таких проверках мы исключаем злоупотребление полномочиями сотрудниками полиции. Одновременно выясняем условия содержания. В данном случае серьезных нарушений не выявили, - подводит итог осмотра Андрей Курбатов.
Год назад прокуратура Первомайского района совместно с Роспотребнадзором и пожарным надзором установили, что помещение для пребывания административно задержанных не соответствует санитарным нормам. Тут же подготовили представление об устранении замечаний, но отдел полиции не выделил средства на эти нужды. Прокуратура немедленно обратилась в суд с исковым заявлением. Действия прокуратуры признали правомерными. Теперь камеры отремонтированы.
Следующий пункт нашего назначения - дежурная часть. Прокуратура регулярно прослушивает сообщения, которые записываются на речевой регистратор. В среднем за сутки поступает от 100 до 120 звонков.
– Часто граждане жалуются на то, что сотрудники полиции не регистрируют их сообщения, - поясняет Андрей Курбатов.- Мы проверяем все данные.
Выбираем первую попавшуюся запись.
– Из окна квартиры моей соседки вылетает мебель: диваны, стулья, кровати. Приезжайте, разберитесь, - звонит в панике пенсионер.
– Укажите точный адрес: улица, дом, квартира. Диктуйте контактный телефон. Отправляем экипаж.
Начальник смены обязан доложить прокурору о происшествиях за сутки. В этот раз было зарегистрировано 102 сообщения. Пять случаев будут проходить по уголовным делам. Задача прокурора – убедиться в том, что материал для возбуждения уголовного дела полностью собран.
– Вот, например, две девочки 15-16 лет украли вещи в спортивном магазине на сумму 10 тысяч рублей. Доказательства собраны: полностью отработаны видеокамеры, сделан осмотр места происшествия, взяты объяснения лиц. Значит, дело заведено законно.
Прокурорские проверки
Из отдела полиции едем в республиканский детский санаторий «Ласточка». Сегодня по плану здесь проверка пожарной безопасности совместно с представителем МЧС. В прошлом году к учреждению была масса замечаний. Персонал даже не мог пользоваться огнетушителями.
Сегодня к встрече с прокурором готовы.
– У вас нештатная ситуация. Произошло возгорание. Горят детские шкафчики. Ваши действия? - моделирует ситуацию Андрей Владимирович.
– Прежде всего, нужно нажать кнопку пожарной тревоги. Другой воспитатель выводит детей через эвакуационный выход. Я закрываю дверь, беру огнетушитель, ставлю на пол, тяну чеку вбок, - демонстрирует женщина. - Навожу раструб на источник огня. Расстояние не должно превышать 3-5 метров.
– В этой группе персонал сможет справиться с нештатной ситуацией, знание пожарного минимума удовлетворительно, - заключают специалисты.
В другой группе нянечка не смогла показать место, где находится план эвакуации.
– Сотрудник не владеет ситуацией. Через месяц-другой придем к вам и снова проверим.
– Почему с дверных косяков отвалилась штукатурка? Это может привести к травмированию детей. В акте реагирования мы укажем, чтобы в течение месяца все устранили.
– В группе учатся мальчишки, подвижные очень, озорные, - пытается оправдаться директор, но звучит это очень неубедительно.
На устранение всех недочетов директору лагеря будет выделен один месяц.
Судебные узы
Ежедневно сотрудники прокуратуры отправляются в суды, где участвуют в рассмотрении гражданских и уголовных дел.
Сегодня суд будет слушать уникальное дело. Мужчина около десяти лет по документам считался умершим. На самом же деле он переехал в другой город – жил себе там спокойно и даже работал. Заявление в органы ЗАГС о признании погибшим написала его жена.
– Она квартиру мою заполучить хотела! – эмоционально реагирует мужчина. - Когда уезжал, я оставил ей свои номера телефонов. Однажды даже дочери подарок прислал. А она ни разу не позвонила.
– А вы сами объявлялись? – спрашивает судья. - Если о вас ни слуху ни духу в течение пяти лет, она имела полное право подать заявление.
Одним слушанием это дело не закончится. Необходимо собрать показания свидетелей, родственников. Решать этот вопрос будут обязательно в судебном порядке, потому что последствия возникнут не только для заявителя, но и его родственников. Например, в наследовании.
– Даже в гражданском процессе суд рассматривает такие непростые дела. Что же тогда бывает в уголовном?
– Да, бывает всякое. На память сразу приходит один случай. Обнаружили труп с ножевым ранением. Нашли преступника, он сознался в содеянном. Позже выяснилось, что пострадавший умер не от удара ножом, а от удара по голове. Острие, по сути, воткнули в труп. Избил погибшего другой человек. Дело приняло неожиданный поворот, - вспоминает прокурор.
– Если мы видим, что следователь не доработал, проверил не все версии, возвращаем дело на доработку, - говорит Андрей Курбатов. - Мало кто представляет, чем конкретно занимается прокурор. Судя по сериалам, мы бегаем с пистолетом, вместе с операми устраиваем засады. На самом деле, в наших руках чаще бывают авторучка и клавиатура.
– Недавно к нам обратился пенсионер, у которого отключили отопление. Мы выехали, выявили нарушения. А пенсионер заявляет: «Мне ваши бумаги не нужны. Я жду того, кто повернет мне вентиль в подвале». Объясняем: это не наши полномочия. Мы напишем представление, привлечем к административной ответственности вашу управляющую компанию, принудим их принять меры. Если не напишем эту бумагу, то никто к вам не придет и ничего не устранит.
Прием граждан
Сегодня у прокурора по графику прием граждан. Готовясь к встрече, Андрей Владимирович поясняет:
– Люди идут к нам с разными вопросами, чаще всего недовольны действиями полиции, представителями сферы ЖКХ, много жалоб на невыплату заработной платы.
Заходит первый посетитель.
– Я индивидуальный предприниматель, у меня своя пилорама. Несколько раз в год ко мне приходят с проверкой различные органы. Почему так часто? Законно ли это?
– Проверка должна осуществляться не менее одного раза в три года. Вас проверяют чаще, потому что производство представляет повышенную опасность. Тем не менее я возьму на контроль этот вопрос, - отвечает прокурор.
– Три года назад у меня украли аккумуляторы. Преступника нашли, возбудили уголовное дело. Но финансовый вред он мне до сих пор не возместил. Приставы говорят, что в личном владении человека имеется только квартира. Что мне делать? – интересуется следующий посетитель.
– Есть определенный перечень имущества, на который не может быть наложено взыскание: нательная одежда, предметы первой необходимости и жилье, если оно заявлено как единственное. Выход один - ждать, пока ваш должник получит доход. Других обратившихся волновали вопросы заработной платы.
– Один день задержки уже влечет административную ответственность. И это повод обратиться в прокуратуру. В 2016 году около 1600 граждан обратилось с подобными вопросами, - комментирует прокурор итоги приема, на который сегодня пришли семь человек.
Прокурор ответил
На часах 18.00, а в прокуратуре работа вовсю кипит. И никто не жалуется на переработку.
– Каждый день мы встречаем новых людей с новыми жалобами. Постоянно меняется наша судебная практика, меры реагирования и законы. Приходится постоянно самосовершенствоваться, - говорит Андрей Курбатов.
– Андрей Владимирович, почему вы выбрали именно эту профессию?
– Еще в детстве знал, что буду бороться с преступностью. После университета начал работать следователем в глазовской прокуратуре. Через восемь лет предложили занять должность прокурора. Работа следователя помогла мне. Она была прививкой к дисциплине. У меня были хорошие учителя, которые личным примером показали, как нужно служить. Прежде чем что-то требовать с подчиненного, научи его этому. Такому правилу я следую и в прокуратуре Первомайского района.
– Не каждый человек сможет справиться с обязанностями, которые выполняют прокуроры. Какими качествами должен обладать ваш сотрудник?
– В первую очередь, прокурор не должен быть равнодушным. У нас слишком большой поток жалоб и обращений. Когда занимаешься одним и тем же, глаз замыливается. А в нашей работе важно быть чутким к человеческой беде и проблеме.
– А как же трудолюбие?
– Это само собой разумеющееся. Но главное – быть человечным.
В руках прокурора находится самое важное – жизни и судьбы людей. Прокурор не просто юрист, он тот, кто стоит на страже нашего благополучия.
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