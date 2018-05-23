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Как быстрее рассчитаться с кредитом?

23 мая
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Непростая экономическая ситуация в России способствует тому, что многие люди решаются оформить кредит. Если сумма кредита большая, то это может тяготить заемщика. Поэтому многие люди думают, как быстрее рассчитаться с долгом.

Kreditnaya amnistiya 2017 poslednie novosti Как быстрее рассчитаться с кредитом?

В данном случае стоит понимать, что банки не любят клиентов, выплачивающих кредит раньше срока. Ведь в данном случае они теряют свою прибыль. Однако есть такие организации, которые разрешают досрочное погашение кредита. Найти их вы сможете на сайте kredity-v-izhevske.ru.

Вот советы, которые помогут вам быстрее рассчитаться с кредитом.

  1. Спланируйте собственные расходы. Для начала проведите анализ своих расходов и доходов, для этого лучше завести специальный журнал. Он поможет вам понять, какие пункты расходов являются действительно нужными, а какие можно исключить. Например, вы не можете отказаться от покупки лекарств, оплаты жилья. А вот сэкономить на шопинге или походе в фитнес-центр вполне возможно.

  2. Откладываете деньги. Это можно сделать, если отказаться от различных мелочей.

  3. Найдите дополнительные источники дохода. Если вы хотите быстрее рассчитаться с кредитом, постарайтесь найти подработку. Вы можете попросить больше обязанностей на своем основном месте работы. Если вы являетесь специалистом в конкретной области, то можете давать частные уроки или консультации. Полученные деньги копите на выплату кредита.

  4. Увеличьте ежемесячные платежи на 10%. Это поможет вам быстро выйти из долгов.

  5. Гасите сначала те займы, процент по которым больше. Это относится к тем заемщикам, которые имеют по нескольку кредитов. Погашение займов с высокой процентной ставкой поможет свести к минимальной сумму переплат, а оставшиеся средства вы сможете отправить на выплату прочих кредитов. Однако проследите, чтобы у вас не появлялись просрочки, в противном случае вам будут назначены штрафные санкции. Как только вы выплатите самые дорогостоящие кредиты, вам можно будет приступить к выплате более мелких.

  6. Рефинансируйте кредит. Многие банки ценят своих заемщиков, а потому идут на различные уступки. Услуга рефинансирования займа поможет получить новый кредит без выплаты старого. При этом ставка по новому кредиту будет ниже, чем по первому. Не следует брать большие кредиты для выплаты более мелких, это приведет к увеличению долга.

  7. Закройте кредит. Как только вы сделали последний платеж, необходимо будет обязательно закрыть кредит в банке.

Фото https://v2017god.ru

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