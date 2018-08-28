«Как вы отметили, Александр Владимирович (Бречалов – прим. ред.), у нас имеется проблема по кадрам. Мы подвели итог – на сегодняшний день открыто 211 вакансий», - сказала Светлана Петрова.
Самые востребованные специалисты: учителя математики, начальных классов, английского языка, русского языка и литературы, физики.
При этом Светлана Геннадьевна отметила, что ежегодно приходит до 100 молодых педагогов. «Мы их ещё ждём, они придут на этой неделе. Проблему вакансий мы будем закрывать за счёт внутреннего и внешнего совместительства, и все образовательные программы будут выполнены», - сказала она.
Ранее на открытии Республиканского салона образования Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о том, что молодые педагоги в городе будут поддержаны единовременными выплатами.
Также было отмечено, что к новому учебному году все образовательные учреждения готовы.
ФОТО: Globallookpress
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