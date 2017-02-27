На прошлой неделе завершился XV Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!». В этом году Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина принимал на своей базе 37 команд кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов России, а также Донецкой и Луганской областей, стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Китая. Победителем Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!» признана команда Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина. Второе место поделили команды Минского областного кадетского училища (г.Слуцк, Беларусь) и Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина (г.Нижнекамск). Третье место досталось сразу нескольким командам – Якутской кадетской школы-интерната (г.Якутск, Республика Саха), кадетской школы-интерната «Екатеринбургский кадетский корпус» и Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г.Старикова (г.Воткинск), сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртии.
Победителей и призеров поздравили главный федеральный инспектор Игорь Цветков, глава краевой полиции Виктор Кошелев, Герой России Сергей Яшкин, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ Ангелина Вовк. Специальный приз «Лучшей иностранной делегации», учрежденный полномочным представителем Президента РФ в ПФО, вручен команде Кыргызского государственного национального военного лицея имени Динара Асанова (г.Бишкек).
Напомним, торжественное открытие слета состоялось 13 февраля. Уже на следующий день кадеты совершили двенадцатикилометровый пеший марш-бросок к месту полевых сборов, в Учебный центр Пермского кадетского корпуса ПФО. Пять дней команды жили в лесу, в армейских палатках. Участники слета выполняли практические задания по военной подготовке, пожарному делу, основам службы спасения и приобретали навыки выживания в чрезвычайных ситуациях.
Кроме этого, в рамках слета состоялись встречи с интересными людьми – Героем Советского Союза Юрием Бабанским, Героем России Алексеем Артемьевым, доктором исторических наук, заместителем начальника Московского института пограничной службы ФСБ России Сергеем Бандуриным.
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