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Кадеты Удмуртского кадетского корпуса ПФО готовятся к окружным состязаниям

20 января
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С 12 февраля в Перми пройдет Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!».

26994416 1618946518193173 1307664995 n Кадеты Удмуртского кадетского корпуса ПФО готовятся к окружным состязаниям

До открытия XVI Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!» остается чуть больше месяца. Слет пройдет на базе Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина.

Было разослано около 60 приглашений различным образовательным организациям с предложением участвовать в Слёте. На сегодняшний день 37 команд уже подтвердили свое участие, еще порядка 7 находятся в стадии решения вопроса. Среди команд 8 – иностранные: из Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Монгольской Народной Республики. Остальные участники представляют 20 субъектов Российской Федерации: от Якутии на севере до Ростовской области на юге, от Иркутска на востоке до Москвы на западе.

Самыми многолетними участниками стали команды из Ижевска – школа «Гармония» №97 и школа №74, а также кадеты Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова. В списке новичков Чувашский кадетский корпус им. Кочетова, военно-спортивный центр «Россияне» из Тобольска, Кировский кадетский корпус ПФО имени А.Я.Опарина.

В течение пяти дней команды будут жить в лесу, в армейских палатках. Участникам слета предстоит выполнить практические задания по военной подготовке, пожарному делу, основам службы спасения и приобрести навыки выживания в чрезвычайных ситуациях.

Кроме этого, в рамках слета состоятся встречи с интересными людьми, в прошлом году это были Героем Советского Союза Юрием Бабанским, Героем России Алексеем Артемьевым, доктором исторических наук, заместителем начальника Московского института пограничной службы ФСБ России Сергеем Бандуриным.

Кадеты Удмуртского кадетского корпуса в прошлом году вернулись со слета с достойным третьим местом.

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