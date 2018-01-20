Два представителя Удмуртии вошли в финал конкурса «Лидеры России». Финал открытого конкурса для рук...

Это результат работы федеральной целевой программы «Содействие созданию в субъектах России новых мест...

Третью четверть ученики можгинской средней школы № 9 начали в новом кирпичном корпусе на 825 мест с с...