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Кадеты Удмуртии признаны лучшими в Приволжском округе

21 апреля
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%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8b Кадеты Удмуртии признаны лучшими в Приволжском округе

Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова стали победителями I окружной конференции кадетских корпусов ПФО. Каждый участник команды из Удмуртии стал лучшим в своей номинации

Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, 19 апреля были подведены итоги I окружной конференции исследовательских работ кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Дерзайте, мы талантливы!». Конференция проходила на базе Пермского кадетского корпуса.

На суд жюри было представлено более пятидесяти научно-исследовательских работ. С их защитой кадеты выступили на тематических секциях. Все представители Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова стали дипломантами конференции.

Владимир Овчинников получил диплом победителя в номинации «Творческий подход к исследованию». Его работа в области физики получила высокую оценку членов жюри. Дипломы получили также Артем Поскрёбышев с исследованием на экологическую тему в номинации «Практическое воплощение замысла» и Егор Боев в номинации «Глубина и многогранность работы». Работа Егора была посвящена теме прикладных военных дисциплин.

Большую роль в подготовке кадет к конференции сыграла заместитель директора Удмуртского кадетского корпуса по научно-методической работе Влада Непряхина.

Подобные мероприятия проводятся в округе регулярно в рамках окружного проекта «КаДетство», реализуемого в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России.

В настоящее время на территории округа функционируют 5 кадетских корпусов: в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области.

В каждом них в рамках реализации проекта «КаДетство» проделана большая работа по развитию инфраструктуры, повышению уровня материально-технического обеспечения и качества образовательного процесса. В частности, построены современные учебные и спальные корпуса, ФОКи, созданы специализированные учебные классы с самым современным оборудованием. Кроме того, ведется серьезная профориентационная и патриотическая подготовка.

В кадетских корпусах ПФО обучаются более 1500 воспитанников, в том числе 170 детей (11%) из малообеспеченных семей, 270 (17%) – из многодетных, а также 84 (5%) – сирот и оставшихся без попечения родителей.

Фото: Пресс-служба ГФИ по УР

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