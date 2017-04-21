Воспитанники Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова стали победителями I окружной конференции кадетских корпусов ПФО. Каждый участник команды из Удмуртии стал лучшим в своей номинации
Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по Удмуртской Республике, 19 апреля были подведены итоги I окружной конференции исследовательских работ кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Дерзайте, мы талантливы!». Конференция проходила на базе Пермского кадетского корпуса.
На суд жюри было представлено более пятидесяти научно-исследовательских работ. С их защитой кадеты выступили на тематических секциях. Все представители Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова стали дипломантами конференции.
Владимир Овчинников получил диплом победителя в номинации «Творческий подход к исследованию». Его работа в области физики получила высокую оценку членов жюри. Дипломы получили также Артем Поскрёбышев с исследованием на экологическую тему в номинации «Практическое воплощение замысла» и Егор Боев в номинации «Глубина и многогранность работы». Работа Егора была посвящена теме прикладных военных дисциплин.
Большую роль в подготовке кадет к конференции сыграла заместитель директора Удмуртского кадетского корпуса по научно-методической работе Влада Непряхина.
Подобные мероприятия проводятся в округе регулярно в рамках окружного проекта «КаДетство», реализуемого в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России.
В настоящее время на территории округа функционируют 5 кадетских корпусов: в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области.
В каждом них в рамках реализации проекта «КаДетство» проделана большая работа по развитию инфраструктуры, повышению уровня материально-технического обеспечения и качества образовательного процесса. В частности, построены современные учебные и спальные корпуса, ФОКи, созданы специализированные учебные классы с самым современным оборудованием. Кроме того, ведется серьезная профориентационная и патриотическая подготовка.
В кадетских корпусах ПФО обучаются более 1500 воспитанников, в том числе 170 детей (11%) из малообеспеченных семей, 270 (17%) – из многодетных, а также 84 (5%) – сирот и оставшихся без попечения родителей.
Фото: Пресс-служба ГФИ по УР
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.