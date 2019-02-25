Перед началом показа ребят в видеообращении с наступающим праздником поздравил Гоша Куценко - продюсер картины и исполнитель одной из главных ролей.
Он также поблагодарил Игоря Комарова за организацию просмотра фильма для будущих защитников Отечества и выразил надежду, что показанные в картине героические поступки наших десантников станут для кадет примером мужества и отваги.
Фильм рассказывает об уникальной операции российских разведчиков, получивших приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода наших миротворцев. По сюжету небольшой группе наших военных противостоят беспощадный албанский полевой командир и генералы НАТО, для которых появление российских офицеров на стратегически важном объекте стало полной неожиданностью. Разведчики принимают неравный бой, а в это время к ним на помощь устремляется российский десантный батальон. Этот 600-километровый марш-бросок войдет в историю как одна из самых блестящих и дерзких спецопераций.
Вместе с ребятами фильм смотрели заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Олег Машковцев, военнослужащие 217 гвардейского парашютно-десантного полка майор Сергей Шилин и старший прапорщик Виктор Исаев, проходившие службу в Югославии, и министр образования Нижегородской области Сергей Злобин. Во время урока мужества десантники рассказали кадетам, как их встречали благодарные жители Югославии, закидывая колонну бронетехники цветами, и о том, как участники героического марш-броска успели на выручку своим товарищам.
Заместитель полпреда Олег Машковцев рассказал ребятам о том, что реальной группой разведчиков, захвативших аэродром Слатина, командовал большой друг приволжских кадет, Герой России, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров, который в 2018 году посещал Нижегородский кадетский корпус и общался с ребятами. Заместитель полпреда особо подчеркнул миротворческую основу показанной в фильме операции и напомнил, что военная доктрина России носит исключительно оборонительный характер. От имени полномочного представителя Президента РФ Олег Машковцев поздравил кадет с Днём защитников Отечества и пожелал им новых успехов в учёбе и боевой подготовке.
По поручению Игоря Комарова во всех кадетских корпусах ПФО в этот день прошли уроки мужества, на которые были приглашены Герои Российской Федерации и ветераны боевых действий.
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