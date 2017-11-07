Парад Памяти проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в парадном строю, включая сводный оркестр, 92 расчета действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, ЮНАРМИИ, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов. Здесь представители регионов Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга.
Удмуртию здесь представляет делегация в составе 55 человек. Это кадеты Ижевского монтажного техникума, которые участвуют в Параде Памяти уже 4-й раз. Дважды им удавалось стать лучшими. Руководит делегацией старший офицер-куратор кадетских групп Ижевского монтажного техникума Андрей Крашенинников.
– Наши кадеты входят в состав делегации от Удмуртии, которую направил Глава республики Александр Бречалов. Кадеты отнеслись к этому мероприятию очень добросовестно, ответственно. Мы в полной степени готовы к участию в Параде, чтобы отдать почести нашим дедам и прадедам, которые обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. Волнение испытываем, но мы не в первый раз на этой площади. Обстановка знакомая, поэтому с волнением полегче. Соперники все достойные, потому что прибыли лучшие кадеты из регионов ПФО. Борьба будет тяжелой и напряженной. Мы постараемся занять лидирующие места, - уверен он.
Руководитель парадного расчета Роман Дьяконов тоже не сомневается в том, что он и его товарищи выступят достойно.
– Волнение есть, но я уверен в своем парадном расчете. Думаю, что пройдем отлично, потому что долго и упорно готовились. Ребята из других регионов подготовлены хорошо. Все стараются, нацелены на победу, - сказал он.
Руководитель Исполкома Удмуртского регионального отделения Партии Андрей Макаров также находится в составе нашей делегации.
– Мы участвуем в Параде Памяти, знаковом, серьезном патриотическом мероприятии, в котором делегация от Удмуртии участвует уже четвертый год. В этом году мы приехали при поддержке Главы республики Александра Бречалова. Отмечу, что мы неоднократно являлись победителями. В этом году мы тоже рассчитываем на серьезный результат. Это событие, действительно, знаковое. Оно проводится в рамках федерального проекта Партии «Единая Россия» «Историческая память». Благодаря ему, мы прививаем любовь к Родине, активно говорим о патриотическом воспитании, а также имеем возможность показать ребятам, как происходили те или иные исторические события. Мы уверены, что такие мероприятия важны, и рады, что они проводятся в традиционном формате, - отметил он.
По завершении Парада состоится Патриотический концерт. Также на площади для гостей развернута полевая кухня с настоящей солдатской кашей. Здесь же можно ознакомиться с тематическими экспозиционными военными палатками. Это своеобразный полевой музей, посвященный военному Параду в Куйбышеве и истории Приволжского военного округа в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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