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Кадеты из Удмуртии стали призерами окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья 2018»

17 сентября
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Команды – участницы получили подарки от полномочного представителя Президента России в ПФО.

Glguyj8vyta Кадеты из Удмуртии стали призерами окружной военно-спортивной игры «Зарница Поволжья 2018»

15 сентября 2018 года состоялось закрытие юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2018».

Вечером на костровой площади спортивного лагеря состоялись торжественное закрытие и награждение победителей шестого окружного финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2018». На церемонии присутствовали помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, заместитель командующего Оренбургской 31-й ракетной армией генерал-лейтенант Юрий Яцыло, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области, председатель оргкомитета «Зарницы Поволжья-2018» Дмитрий Кулагин, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области, руководители г.Оренбурга, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.

Состязания, собравшие 200 лучших юнармейцев из 14 регионов Приволжского федерального округа, прошли под девизом «Друзья Российской Армии». Наряду с насыщенной соревновательной программой для юных спортсменов были организованы тематические дни, посвящённые военно-патриотической деятельности ДОСААФ, ветеранских, казачьих и молодёжных организаций Оренбуржья. Удмуртию представили 10 лучших учеников старших классов Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г. Старикова.

Все команды – участницы «Зарницы Поволжья-2018» получили подарки от полномочного представителя Президента России в ПФО. Призёры военно-спортивных игр в командном и личном зачётах отмечены дипломами, кубками и подарками от имени губернатора области, министров регионального правительства, руководителей администрации Оренбурга, силовых ведомств, региональных структур федеральных органов и отделения ДОСААФ России.

Кульминацией церемонии закрытия стала передача переходящего знамени «Зарницы Поволжья». Заместитель командующего 31-й Оренбургской ракетной армией генерал-лейтенант Юрий Яцыло вручил этот почётный официальный символ игры команде Оренбургской области, завоевавшей по итогам соревнований первое место.

Участники церемонии приветствовали аплодисментами юнармейцев из Пермского края, занявших второе место, и юных спортсменов из Нижегородской области, вышедших по итогам состязаний на третье место.

«Зарница» запомнится ребятам не только спортивными наградами. Юнармейцы побывали на территории воинской части №33860, на полигоне 106-го учебного центра войск ПВО Вооруженных Сил РФ, где смогли ознакомиться с армейским бытом, позаниматься на специальных тренажёрах. Для зарничников были организованы выставки экспонатов и трофеев времен Великой Отечественной войны, Афганской войны, антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, экспозиции о Героях Советского Союза и Российской Федерации. Ребята посетили мастер-классы, занятия по укладке парашюта, показательные выступления по рукопашному бою.

Яркими моментами культурно-познавательной программы стали просмотр фильма «Оренбургское казачество: летопись» и выступление ансамбля казачьей песни «Раздолье».

Также юные спортсмены провели молодёжный флешмоб в музейно-выставочном комплексе «Салют, Победа!», стали участниками тематических вечеров, многочисленных экскурсий по историческим местам областного центра, получили развёрнутое представление о культуре, обычаях и традициях многонационального Оренбуржья.

Справочно:

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является одним из общественно значимых окружных проектов Приволжского федерального округа. Цель проекта – возрождение в округе традиций воспитания молодёжи путем вовлечения подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепления их физического развития, воспитания чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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