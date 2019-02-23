Слет, стартовавший 13 февраля, собрал 42 команды. В Пермь приехали воспитанники кадетских корпусов, школ и военно–патриотических клубов, а также зарубежные команды из Монголии, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Донецкой и Луганской Народных Республик. Непременные участники слета – команды шести кадетских корпусов ПФО, чью деятельность курирует полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В этом году от Приволжского федерального округа в соревнованиях участвовали 18 команд. В том числе кадеты из ижевских школ №74 и №96 и Удмуртского кадетского корпуса ПФО им. В.Г.Старикова.
«Равнение на Победу!» – визитная карточка военно–патриотического движения Приволжского федерального округа и окружного военно–патриотического проекта «КаДетство». По формату, количеству участников и содержанию обучающих программ по военным и специальным дисциплинам данному мероприятию нет аналогов в стране.
Победителей и участников Слета на церемонии закрытия от имени полномочного представителя поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.
– Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» – это уникальное событие, которое ежегодно объединяет ребят из десятков регионов России и многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нами, – подготовка и воспитание молодого, физически здорового поколения. Нам нужны сильные, смелые, обладающие отличными знаниями юные патриоты, готовые защищать свою Родину. Слет «Равнение на Победу!» создает особую атмосферу кадетского братства и взаимовыручки, это своеобразный генератор новых педагогических практик и методик патриотического воспитания. Особенно важно, что в этом уникальном мероприятии приняли участие наши зарубежные друзья, – говорится в приветствии полномочного представителя Президента России в ПФО.
Видеообращение участникам Международного слета направил директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.
Юные патриоты в течение недели жили и соревновались на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса. Ребята на себе испытали настоящие армейские будни – спали в брезентовых солдатских палатках, в полевых условиях выполняли задания по военной подготовке, пожарному делу, общевойсковой тактике и криминалистике, получали навыки выживания в чрезвычайных ситуациях. Одним из решающих испытаний стала военно–прикладная эстафета.
В этом году соперничество было настолько серьезным, что жюри решило присудить I место сразу трем командам: Донецкому лицею–интернату с усиленной военно–физической подготовкой имени Г.Т.Берегового (ДНР), Пермскому кадетскому корпусу ПФО имени Героя России Ф.Кузьмина и Казанскому Республиканскому центру молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Кадеты из Удмуртии по итогам соревнований попали в 10–ку лучших.
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