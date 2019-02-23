В Ижевске состоялся конвейер проектов форума «Экспертиза» **9 февраля в библиотеке Удмуртского госуниверситета в рамках Республиканского обучающего форума «Экс...

На уроке за рулём. **Юные инспекторы дорожного движения в Ижевске готовятся к будущим соревнованиям. Двенадцать восьмикл...

Наука в Удмуртском государственном университете: достижения, задачи, перспективы. **В 2018 году Удмуртский государственный университет провёл значительную работу в направлении развити...