На церемонии открытия присутствовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, заместитель командующего Оренбургской 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Николай Мирошниченко, руководители региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.
Для участия в соревнованиях, которые пройдут с 12 по 15 сентября на базе отдыха «Самородово», прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Церемония открытия началась с торжественного вноса Государственного флага Российской Федерации, флага Оренбургской области и переходящего знамени «Зарницы Поволжья-2018».
От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа юнармейской спортивной игры поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин.
«В шестой раз гостеприимная Оренбургская земля принимает окружной финал военно-патриотической игры, занимающей особое место в ряду общественно-значимых проектов Приволжского федерального округа. Сегодня игра «Зарница» приобрела массовый характер и стала одной из визитных карточек ПФО.
Участие в окружном финале – это показатель вашей готовности к выполнению самых сложных задач, высокой мотивации, неравнодушия, знаний и интеллекта. Надеюсь, что вы в полной мере сможете проявить их в ходе соревнований и конкурсов «Зарницы». В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК «Олимпийский» и на стадионе «Оренбург» прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров. На территории воинской части № 33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова.
Юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе «Салют, Победа!», приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе СОЛДК «Самородово».
Справочно:
Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является одним из социально-значимых проектов Приволжского федерального округа. Цель проекта – возрождение традиций воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России.
В 2017 году в различных этапах «Зарницы» в регионах округа приняло участие 212 тысяч детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Победителем окружного финала в общекомандном зачете стала команда Чувашской Республики. Второе место заняла команда Пензенской области. Замкнули тройку лидеров юнармейцы Оренбургской области.
Основной частью игры в 2018 году по традиции станет состязательная программа. Юным спортсменам округа предстоит помериться силами в физической подготовке (бег на 60 м и 1000 м, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, силовая гимнастика); военной подготовке (строевая подготовка, сборка-разборка макета АК); спортивном ориентировании, а так же конкурсах «Визитная карточка» и военно-историческая викторина.
Кульминацией «Зарницы Поволжья-2018» будет тактическая игра на местности. Команде-победительнице шестого окружного финала предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Помимо спортивной части для участников игр подготовлена культурно-развлекательная программа, наполненная тематическими днями – «День ДОСААФ», «День ветеранских организаций», «День молодежных организаций», «День казачества».
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