Воспитанники Ижевского монтажного техникума будут представлять Удмуртию в Самаре уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Всего в составе делегации 55 кадетов, среди них есть и те, кто принимал участие в победных выступлениях, ведь кадеты монтажного техникума становились лучшими среди команд ПФО дважды.
Чтобы достойно представить республику, юноши готовились с сентября, причем иногда занятия по строевой подготовке проходили ежедневно. Кадеты отрабатывали выправку, координацию, слаженность действий.
В этом году делегация от региона будет участвовать в Параде по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова.
Масштабное военно-патриотическое мероприятие проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» по инициативе Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» с 2011 года.
Участвовать в нем планируют все регионы Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербург, Ленинградская и Тюменская области, Забайкальский край. Каждый представит на Параде свой расчет. Прохождение «коробок» по площади будет оценивать специальная комиссия, которая определит победителей конкурса строя.
На парад приглашены представители 22-х дипломатических миссий и иностранных посольств, которые в 1941 году были эвакуированы в «запасную столицу». Кроме того, свое согласие приехать уже в третий раз дал народный артист СССР и председатель комиссии по культуре Общественного совета при Министерстве обороны РФ Василий Лановой.
Также 7 ноября на площади имени Куйбышева состоятся реконструкция битвы «Тихвинская операция» и будет дан старт автопробега «Три столицы - одна судьба» по маршруту Самара - Москва - Санкт-Петербург.
Как сообщили организаторы акции, по традиции в Параде будет представлена военная техника времен Великой Отечественной войны, включая самолеты военного времени Як-52 и По-2. Запланирована также демонстрация современного вооружения России.
Напомним, что «Парад памяти» посвящен важной дате в истории нашего Отечества. 7 ноября 1941 года, в самый трудный период Великой Отечественной войны, в трех городах нашей страны – Москве, Воронеже и Куйбышеве (Самаре) – прошли военные парады. Эти парады стали символом стойкости России, они показали все миру, что дух нашего народа не сломлен, не смотря ни на какие временные неудачи.
Фото: udmurt.er.ru
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