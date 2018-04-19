18 апреля 2018 года в с.Усть-Качка Пермского края полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич вместе с директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генералом армии Виктором Золотовым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым торжественно подписали трехстороннее соглашение между аппаратом полномочного представителя, Росгвардией и правительством Пермского края по оказанию шефской помощи ГАОУ «Пермский кадетский корпус».
Документ направлен на консолидацию усилий органов государственной власти для завершения этапа формирования современной инфраструктуры кадетского корпуса. Соглашение позволит шире использовать материально-техническую базу и возможности шефских подразделений Росгвардии, внедрять в учебный процесс инновационные технические средства, новейшие методики и практики организации образовательного и воспитательного процессов.
«С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят прежде всего для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, профессионально несколько лет готовились и были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. Конечно, это дает и дополнительные возможности для развития материально-технической базы, но самое главное – это дает возможность офицерам воинских частей и высших военных учебных заведений уже с седьмого класса видеть ребят, которые будут приходить, которых они будут готовить под себя и передавать свои навыки, свои знания, свой опыт, свое отношение к стране, к профессии. И мне кажется, такая непрерывная система образования – довузовское, потом вуз, потом дальнейшая служба – дает максимальный эффект. И мы Виктору Васильевичу Золотову очень благодарны. В Росгвардии давно смотрят за этим учебным заведением, давно в него вкладываются. Сегодня мы формализовали эти отношения и уверены, что теперь это новая точка отсчета в развитии Пермского кадетского корпуса», – отметил Михаил Бабич
Полномочный представитель Президента также особо отметил, что ровно пять лет назад, в апреле 2013 года, было принято решение о реализации проекта «КаДетство». Базовым учебным заведением при реализации этого проекта стала тогда еще школа-лицей, а впоследствии «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Российской Федерации Федора Кузьмина». Полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что за этот срок материально-техническая база приобрела совершенно другой облик: появился новый спальный корпус, физкультурно-оздоровительный корпус, реконструирован культурно-деловой центр, зал единоборств, был создан стадион, спортивный городок, появился автодром, тактический, инженерный городки – все, что необходимо для полноценного образовательного и воспитательного процесса. К первому сентября 2018 года будет достроен и введен в эксплуатацию новый учебный корпус. Появится новый медицинский центр, новые помещения для дополнительного образования.
Михаил Бабич обратил особое внимание на то, что 72% выпускников кадетского корпуса с первого раза поступают в высшие военные учебные заведения, а общий процент поступления в вузы с первого раза составляет почти 90%. Остальные ребята, отслужив срочную службу, как правило делают вторую попытку и также поступают в высшие учебные заведения.
Сегодня Пермский край – единственный регион в России, где создана уникальная структура поэтапной подготовки молодежи для подразделений Росгвардии и органов правопорядка: обучение в профильном кадетском корпусе с дальнейшим поступлением в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ.
В Пермском кадетском корпусе уже обучаются и могут поступить дети со всего округа, в том числе и из Удмуртии.
Справочно:
Проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Пермский, Нижегородский и Чувашский кадетские корпуса Приволжского федерального округа. В течение 2013-2018 гг. в кадетских корпусах проведена значительная работа по совершенствованию материально-технической базы и улучшению условий учебы и проживания воспитанников: построены новые спальные и учебные корпуса, физкультурно-оздоровительные комплексы, проведено обустройство территорий, приобретено самое современное оборудование для учебного процесса. Ключевую роль в организации профильной подготовки воспитанников кадетских корпусов играет подписание соглашений с Минобороны России и МВД России. В частности, для кадетских корпусов определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.
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