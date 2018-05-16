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Кадетские корпуса Приволжского федерального округа ждут желающих стать кадетами

15 мая
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Осталось чуть больше месяца до завершения приемных кампаний в кадетские школы округа.

%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be Кадетские корпуса Приволжского федерального округа ждут желающих стать кадетами

Шесть кадетских корпусов Приволжского федерального округа продолжают кампанию по приему абитуриентов.

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России А.Доставалова

Профиль – подготовка будущих специалистов для МЧС России и ВДВ ВС РФ

В 2018 г. корпус принимает только юношей в 6-е, 7-е, 8-е классы.

Собеседование с кандидатом проводится администрацией учреждения по 31 мая.

http://www.bkkpfo.ru/

тел. 8 (34794) 3-27-05

Татарстанский кадетский корпус Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина"

Профиль – подготовка будущих специалистов для Сухопутных войск ВС РС

В 2018 г. корпус принимает только юношей в 5-е, 7-е 10-е классы.

Прием документов осуществляется по 31 мая.

http://www.edu.tatar.ru

тел. 8 (855) 539-24-37

Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина

Профиль – подготовка будущих специалистов для войск национальной гвардии РФ и органов правопорядка

Ведется набор в 7-ые классы, дополнительный набор – в 8-е, 10-е классы.

Прием документов осуществляется до конца июня текущего года.

http://pkkpfo.ru/

тел. 8 (342) 295-33-11

Нижегородский кадетский корпус ПФО им. Генерала армии В.Ф.Маргелова

Профиль – подготовка будущих специалистов для ВДВ ВС РФ

Осуществляется прием обучающихся в 7-е классы и в ходе учебного процесса на образовавшиеся свободные места в 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы.

Документы принимаются до 20-го мая.

http://kadet-mvf-nn.narod.ru/

тел. 8 (831) 446-92-20

Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза А.В.Кочетова

Профиль – подготовка будущих специалистов для Воздушно-космических сил ВС РФ

Принимаются мальчики и девочки в 5, 6, 7, 8, 10-е классы.

Приемная кампания работает до конца июня.

http://kochetov.citycheb.ru/ тел. 8 (8552) 58-42-50

Удмуртский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза В.Г.Старикова

Профиль – подготовка будущих специалистов для ВМФ России и МЧС России

Принимаются мальчики в 5, 7, дополнительный набор – 8-е, 10-е классы.

Приемная кампания стартует с 1 по 15 июня.

https://www.ukk-pfo.com/

тел. 8 (34145) 5-66-77

Напомним, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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