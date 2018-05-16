Шесть кадетских корпусов Приволжского федерального округа продолжают кампанию по приему абитуриентов.
Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России А.Доставалова
Профиль – подготовка будущих специалистов для МЧС России и ВДВ ВС РФ
В 2018 г. корпус принимает только юношей в 6-е, 7-е, 8-е классы.
Собеседование с кандидатом проводится администрацией учреждения по 31 мая.
тел. 8 (34794) 3-27-05
Татарстанский кадетский корпус Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина"
Профиль – подготовка будущих специалистов для Сухопутных войск ВС РС
В 2018 г. корпус принимает только юношей в 5-е, 7-е 10-е классы.
Прием документов осуществляется по 31 мая.
тел. 8 (855) 539-24-37
Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф.Кузьмина
Профиль – подготовка будущих специалистов для войск национальной гвардии РФ и органов правопорядка
Ведется набор в 7-ые классы, дополнительный набор – в 8-е, 10-е классы.
Прием документов осуществляется до конца июня текущего года.
тел. 8 (342) 295-33-11
Нижегородский кадетский корпус ПФО им. Генерала армии В.Ф.Маргелова
Профиль – подготовка будущих специалистов для ВДВ ВС РФ
Осуществляется прием обучающихся в 7-е классы и в ходе учебного процесса на образовавшиеся свободные места в 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы.
Документы принимаются до 20-го мая.
тел. 8 (831) 446-92-20
Чувашский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза А.В.Кочетова
Профиль – подготовка будущих специалистов для Воздушно-космических сил ВС РФ
Принимаются мальчики и девочки в 5, 6, 7, 8, 10-е классы.
Приемная кампания работает до конца июня.
http://kochetov.citycheb.ru/ тел. 8 (8552) 58-42-50
Удмуртский кадетский корпус ПФО им. Героя Советского Союза В.Г.Старикова
Профиль – подготовка будущих специалистов для ВМФ России и МЧС России
Принимаются мальчики в 5, 7, дополнительный набор – 8-е, 10-е классы.
Приемная кампания стартует с 1 по 15 июня.
тел. 8 (34145) 5-66-77
Напомним, кадетские корпуса ПФО создаются с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.