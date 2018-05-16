Почувствовать себя героем книги: преодолеть все испытания, встретить настоящих друзей и заслужить тал...

6 мая 2018 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, У...

В каждой из возрастных групп они попали в десятку лучших. В минувшие выходные – 30 апреля и 1 мая в...