Разменяли вторую тысячу. Фонд капитального ремонта УР отремонтировал тысячный дом **Менее чем за три года в Удмуртии через программу капитального ремонта прошла тысяча многоквартирных...

Планерка УП. Анастасия Кисслер: «Я привыкла соревноваться сама с собой» **В редакции газеты «Удмуртская правда» узнали о закулисной жизни бодибилдеров и секрет успеха девушк...

Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона» **Ежегодно Летний сад имени Горького устраивает для всех ижевчан головокружительную акцию. В назначен...