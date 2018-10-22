Некачественные услуги
Обращения к уполномоченному по правам человека в Удмуртской Республике чаще всего связаны с реализацией и защитой жилищных прав граждан. Причин много, одна из них – некачественное выполнение работы для осуществления государственной регистрации права собственности на земельный участок. Поэтому уполномоченным проведён мониторинг соблюдения прав граждан при осуществлении кадастровой деятельности.
В рамках мониторинга выявлены многочисленные факты недочётов и брака, допускаемых кадастровыми инженерами в Удмуртской Республике. Из—за их ошибок грубо нарушаются права жителей, в некоторых случаях наносится невосполнимый ущерб при неправильном межевании.
– Согласно ежеквартальному рейтингу, который проводится Управлением Росреестра по Удмуртской Республике, более 80% кадастровых инженеров в республике допускают случаи предоставления некачественных документов на государственную регистрацию, что влечёт её приостановление и отказ в регистрации права собственности граждан на земельные участки. В среднем каждое четвёртое землеустроительное дело формируется кадастровыми инженерами с ошибками. Десяток кадастровых инженеров вообще работают со 100% браком, – рассказал Вениамин Соломенников.
Для выявления нарушителей за этот вопрос решили взяться отдельно и провести целевой приём. Как правило, такие приёмы ведутся для более глубокого изучения проблемы. На встрече с жителями удалось побывать корреспонденту «Удмуртской правды» и узнать, что волнует сегодня горожан.
Незаконное присвоение территории
Одним из первых посетителей стал председатель товарищества из Воткинского района. Он обратился по вопросу проведённого межевания земельного участка с нарушением прав членов садоводческого товарищества.
— Наш массив существует с 1991 года. В 1993 году пригласили поработать сторожем одного человека, которому выделили в аренду земельный участок без оформления собственности. Недавно он данный участок отмежевал и оформил в собственность. При этом участок не стоял на кадастровом учёте – его на плане кадастровых территорий не существовало до 2017 года, то есть это была земля общего пользования, – разъяснил председатель товарищества.
Также выяснилось, что существует протокол общего собрания, который подписан предыдущим председателем. Однако с действующим председателем это не было согласовано. Возможно, территория была присвоена незаконно.
Вениамин Соломенников рекомендовал председателю собрать всю необходимую информацию: номер участка, площадь, имя владельца и прочее и детализировать заявление. Кроме этого, Иван Грибов порекомендовал обратиться в Федеральную кадастровую палату по Удмуртской Республике. «Оформите официальный запрос, где будет указано, каким образом предоставлены документы без вашего согласования», — отметил он.
Другие правила
По вопросу отказа в регистрации права на земельный участок обратилась жительница Ижевска.
– В 1991 году завод «Буммаш» выдавал землю на индивидуальное жилищное строительство в деревне Русский Вожой. Нам выделили землю площадью 15 соток, но в отличие от соседей я не успела получить свидетельство на право собственности на землю. Участок причислили к деревне, имеется кадастровый паспорт. Я хотела начать строительство хозблока, но сказали, что без этого свидетельства нельзя пользоваться землёй, – рассказала ижевчанка.
На приёме ей разъяснили, что с 2016 года в России отменены свидетельства о праве собственности на недвижимость. Теперь подтвердить свои права владения каким—либо видом недвижимого имущества можно выпиской из ЕГРП. Такая выписка может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме.
– Ваш участок зарегистрирован в Управлении Росреестра по Удмуртской Республике, но не выполнено межевание, то есть не определены границы. Вам нужно обратиться в МФЦ с просьбой выдать выписку из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный участок. Это будет подтверждением того, что вы собственник и можете распоряжаться участком. Если они откажут, то обратитесь в прокуратуру, – объяснил помощник первого заместителя прокурора.
Несоответствие границ
Об отказе в межевании земельного участка на приёме рассказала жительница Завьяловского района. По её словам, в 1989 году колхоз выделил мужу землю под строительство – 50 соток. Кроме этого, в собственности находится и соседний участок, доставшийся по наследству, – 22 сотки. В 2016 году началась процедура межевания, но на сегодняшний день она не утверждена. Как разъяснила женщина, при получении земельного участка по документам он был причислен к населённому пункту, но в настоящий момент жилой дом находится за границей села. За последний год собственники обращались в Ростехнадзор, Росреестр и управление имущественных отношений Завьяловского района, но границы до сих пор не перенесены.
– Я обратилась в частную компанию, нам сделали межевание, после чего обратились в МФЦ, но оттуда пришёл отказ. Первая причина – участок выходит за рамки границы населённого пункта. Вторая причина – оказалось, что по нашей территории проходит проектная улица. Я должна предоставить площади, чтобы появилась улица, шириной от 15 до 25 метров. А существующая сегодня дорога каким—то образом вошла в межевой план соседей. То есть по факту дорога есть, а по документам её нет, — отметила жительница Завьяловского района.
Разобраться в этой сложной ситуация взялась прокуратура республики и аппарат уполномоченного по правам человека в УР. — У нас есть свои методы, чтобы установить истину в этой ситуации, – сказал Вениамин Соломенников.
Все заявления, полученные на целевом приёме, были взяты в работу уполномоченного по правам человека. В каждой ситуации жителям даётся разъяснение и оказывается помощь.
Сегодня пока приходится бороться с последствиями, но Вениамин Васильевич настаивает на том, что проблему нужно решать коренным образом и изначально не допускать недочетов в работе кадастровых инженеров.
Задача сегодняшнего дня – свести к минимуму предоставление некачественных документов на государственную регистрацию, а в случае наличия ошибок – добиваться устранения их за счёт виновных лиц во внесудебном порядке. Пока же все расходы по исправлению ошибок несут жители.
Также следует отметить, что несвоевременная регистрация недвижимости из—за некачественных документов влечёт недополучение установленных налоговых доходов местными бюджетами.
Итоги личного приёма граждан обсуждены с руководителем Управления Росреестра по Удмуртской Республике Фаридой Зворыгиной и директором республиканского БТИ Натальей Возмищевой.
Структура обращений граждан по группам конституционных прав и гарантий прав
(За 9 месяцев 2018 года).
Личные права – 58.
Экономические права – 74.
Трудовые права – 47.
Жилищные права – 192.
Социальные права – 145.
Права в области защиты семьи, материнства и детства – 44.
Право на образование и культурные права – 20.
Гарантии прав человека в судопроизводстве, исполнительном производстве – 104.
Гарантии прав человека в деятельности правоохранительных и иных органов – 155.
Гарантии прав человека в местах принудительного содержания – 126.
Иные права – 25.
Итого: 990 обращений.
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