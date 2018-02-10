Понимая, какой популярностью пользуются хлебные ушки из Якшур–Бодьи, нынче организаторы заказали почти полтонны этого вкусного полуфабриката. Алексей Вахрушев рассказал «Удмуртской правде», что, кроме того, гости фестиваля смогут полакомиться цветными пельменями, при приготовлении которых в тесто вместо воды добавляется сок шпината, морковный и свекольный. А ещё предприниматель поделился секретом успеха и поведал о планах.
– Алексей Юрьевич, наша редакция знает вас как человека, успешно работающего в сельскохозяйственной отрасли. Почему вы решили заняться переработкой продукции – изготовлением полуфабрикатов?
– Производством полуфабрикатов мы занялись в 2012 году. В своё время разводили свиней и телят. В определённый момент возникла проблема с реализацией мяса. Мы подумали, почему бы не открыть цех по переработке мяса и производить полуфабрикаты?
– Какие сегодня объёмы производства?
– В месяц мы производим около 10 тонн полуфабрикатов, включая пельмени. Это, конечно, не очень много, но мы планируем расширяться и увеличивать ассортимент продукции. Возможно, будем разрабатывать продукты для детского питания, при приготовлении которых используется мясо определённого качества.
– Пельмени готовят и едят все. Но теперь благодаря Пельменьфесту в Удмуртии они стали брендом республики, и каждый производитель старается приготовить их по–особому. Чем ваш продукт будет отличаться?
– Секретов особых нет. Нужно работать с хорошим сырьём и делать качественный, экологически чистый продукт. Сегодня, к сожалению, у нас своей фермы нет, поэтому мясо приходится покупать. Но мы работаем только с проверенными добросовестными производителями Удмуртии. При приготовлении пельменей всегда используем охлаждённое сырьё.
– Знаете ли вы какую–нибудь легенду или историю, связанную с пельменями?
– Пельмени у меня ассоциируются с детством и Новым годом. Раньше мы ели их только в этот праздник, и не потому, что не было продуктов, – родители всегда держали много скота – а потому, что не было времени, чтобы их приготовить. Но зато на Новый год пельмени были всегда. Помню, лепили их всей семьей за большим столом – родители, я, два моих брата и сестрёнка. Какими же вкусными получались пельмени! Неизменной подливкой к ним были соус из хрена и помидоров или сметана.
– Алексей Юрьевич, почему решили участвовать в Пельменьфесте.
– Как говорят в народе, чтобы на людей посмотреть и себя показать. А если серьёзно, то участие в подобных мероприятиях – это, прежде всего, хорошая реклама, возможность наладить деловые связи и поучиться. Учиться в нашем деле нужно всегда, ведь конкуренция среди производителей полуфабрикатов большая. Но каждый покупатель всё равно выбирает тот продукт, который ему нравится, и каждый производитель находит своего покупателя.
– Как найти своего покупателя и, найдя, не потерять его?
– Делать только качественную продукцию. Других вариантов нет. Чтобы не потерять клиентов, мы выслушиваем все их пожелания и замечания и работаем над ошибками.
– Где можно купить ваши пельмени?
– В Ижевске на Центральном рынке есть наш фирменный отдел, там пельмени продаются всегда. Кроме того мы поставляем продукцию в частные магазины и на оптовые базы, а ещё в Шаркан и Воткинск. Покупайте наши пельмени и будьте сыты, здоровы и счастливы!
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