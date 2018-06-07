Сегодня на строительном рынке много компаний, предлагающих свои услуги по изготовлению и продаже металлопроката, профнастила и металлочерепицы. Это те изделия, которые пользуются повышенным спросом у населения и предприятий. Параллельно спросу на этот товар стали появляться производители дешёвых и некачественных аналогов. Как отличить качественный профнастил от дешёвой подделки и на что обратить внимание при покупке металлоизделий? На эти и другие вопросы нам ответил начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Альфред Хакимов.
Репутация
– Появилась очень жёсткая конкуренция, и в процессе работы выяснилось, что крыши, которые покрывают профнастилом, начинают ржаветь.
Профнастил довольно молодой материал, новый вид профиля, который начал применяться с 1990 года. Срок эксплуатации профнастила с соблюдением всех норм изготовления – 25 лет, у некачественной подделки – три или четыре года. Потребитель, один раз наткнувшись на недобросовестного продавца, начнёт думать, стоит ли ему вообще использовать такой вид материала. Конечно, стоит. ЗАО «Ижторгметалл» полностью соблюдает технологию изготовления профнастила, и на выходе получается товар высокого качества. Российский рынок начали заполнять товары китайского производства, в том числе профнастил. У китайских производителей большой товарооборот, и всё потому, что они поставляют металл, который соответствует нашим стандартам. В эксплуатации материала такого качества есть много минусов и отрицательных отзывов от покупателей, которые уже успели его применить. Компания «Ижторгметалл» не работает с сомнительными поставщиками. Наши партнёры – это отечественные производители-гиганты: Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат и другие. Это основные поставщики сырья, из которого изготавливаются профнастил и металлочерепица. Профнастил ЗАО «Ижторгметалл» – это гарантия качества!
Проверка качества
Очень важную роль играет технология изготовления. Оцинковка профлиста придаёт коррозионную стойкость, лакокрасочное покрытие – эстетичный вид и устойчивость к внешнему воздействию, профилирование – дополнительную жёсткость без утяжеления. Недоброкачественные поставщики часто пропускают этап оцинковки перед покраской, из-за чего изделие быстрее ржавеет. В ЗАО «Ижторгметалл» профнастил проходит все стадии изготовления. В дешёвых подделках можно заметить толщину материала: она сильно занижена не на один пункт. Профнастил из такого листа получится тонким и недолговечным. Заявляют одно – делают другое. К сожалению, на сегодняшний день многие заводы-производители работают в минусовом допуске в целях экономии в производстве. По ГОСТу есть определённые допуски: сколько можно больше, сколько можно меньше. В компании «Ижторгметалл» соблюдаются допуски в соответствии с ГОСТом. Мы не гонимся за моментальной прибылью, мы нарабатываем себе лицо. Мы работаем на рынке 25 лет, это о многом говорит. А те компании, которые появляются на сезон, на два, а потом исчезают, не вызывают доверия, да и качество их продукции оставляет желать лучшего. ЗАО «Ижторгметалл» – надёжный партнёр!
Опыт
Использование профнастила и металлочерепицы некачественного производства может обернуться печальным опытом. Вот какой случай произошёл в Глазове. Были изготовлены ёмкости. Цистерны стояли наверху, на конструкции из балок (наподобие водонапорной башни). Из-за некачественного металла вся эта конструкция рухнула. К счастью, никто не пострадал. При выборе материала обезопасьте себя и своих близких, приобретая металл только в надёжной компании – ЗАО «Ижторгметалл»! Ещё одним важным показателем качества является наличие сертификатов соответствия. Сертификаты нужно проверять на каждую пришедшую партию, в ЗАО «Ижторгметалл» такие сертификаты есть. Недобросовестные продавцы получают одну партию хорошего сырья с сертификатами, а после начинают заказывать уже некачественное. Тем самым обманывая своих покупателей, предъявляя им сертификаты с первой партии. Профнастил сертификации не подлежит, сертификации подлежит то сырьё, из которого он сделан. ЗАО «Ижторгметалл» протестировало свой профнастил с помощью специалистов на все требования норм. Был получен сертификат соответствия профнастила ГОСТу и ТУ, которым он должен соответствовать.
Активная позиция
ЗАО «Ижторгметалл» – эффективная клиентоориентированная компания, в которой сформирован стабильный коллектив единомышленников, созданы достойные условия труда, следствием чего является качественная работа. Компания занимает активную позицию и всегда принимает участие в различных проектах: реконструкция набережной Ижевского пруда, поставка материала после ЧП в посёлке Пугачёво Малопургинского района, весомый вклад внесён в строительство зоопарка, возведение многих социальных, культурных объектов и жилых зданий. ЗАО «Ижторгметалл» ставит перед собой большие цели: приобретение новых деловых партнёров, расширение производства, освоение новых технологий. Компания не стоит на месте и развивается, используя опыт металлосервисных центров страны. «Ижторгметалл» – залог высокого качества и оптимальной стоимости!
Автор: Дарья Каргашина
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