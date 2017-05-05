Осеннее-зимний период начался 15 ноября и закончился 15 апреля. Эти пять месяцев для энергетиков наиболее напряжены - оборудование работает с максимальной нагрузкой, важно поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы избежать перебоев в поставке электричества.
Директор филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрея Малышев считает, что работники предприятия успешно справились с поставленными целями, несмотря на «сюрпризы», которые преподносила погода:
– Никто не застрахован от негативных погодных явлений. Главное, что компания имеет необходимые ресурсы для устранения неполадок. Наши сотрудники оперативно реагировали на возникающие ситуации, поэтому нам удалось избежать масштабных аварий на территории региона. Все локальные технологические нарушения ликвидировались в нормативные сроки. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки электросетевого комплекса к зиме.
Сотрудники «Удмуртэнерго» были готовы к внештатным ситуациям. Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиале «Удмуртэнерго» сформировали 55 бригад, в состав которых вошло почти 300 человек и 100 единиц техники. В любую минуту готовы были выехать на место аварии 7 мобильных бригад. Кстати, энергетики из Удмуртии участвовали в ликвидации последствий аномальных погодных явлений не только в нашей республике, но и на территории других регионов. Кроме того, в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» находилось 97 резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 2,6 МВт, которые используются для электроснабжения социальных объектов во время проведения восстановительных работ.
В ходе подготовки к зиме энергетиками было отремонтировано 25 подстанций 35-220 кВ; 570 трансформаторных пунктов 6-10/0,4 кВ, приведено в порядок более 4 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ.
Особое внимание уделили программе расчистки и расширению просек линий электропередачи - очистили более 800 гектаров. В 2016 году на сетях «Удмуртэнерго» было заменен 91 км неизолированного провода на воздушных линиях, проходящих по лесам, на самонесущий изолированный провод (СИП-3). Эти меры позволят уменьшить количество аварийных ситуаций. Если раньше падение деревьев на сети приводило к отключению электроэнергии, то теперь это не скажется на работе.
В настоящее время филиал «Удмуртэнерго» уже приступил к следующему осенне-зимнему периоду. В течение 2017 года энергетикам предстоит капитально отремонтировать почти 4 км воздушных линий электропередачи, 31 подстанцию 35-110 кВ, 560 ТП 10/0,4 кВ, расчистить от кустарников и деревьев около 900 га трасс воздушных линий электропередачи.
– Уверенность в успешном прохождении будущего осенне-зимнего периода закладывается нашими действиями сегодня, сейчас, - подчеркнул Андрей Малышев. – Своевременно проведенные работы позволяют повысить надежность энергоснабжения потребителей Удмуртской Республики, добиться снижения потерь электроэнергии, обеспечить возможность развития всех отраслей экономики Удмуртской Республики.
«Удмуртэнерго» - крупнейшая электросетевая компания республики, обслуживает более 26 тысяч км линий электропередачи, 220 подстанций 35 кВ и выше. На предприятии работает 2199 человек.
Повысить эффективность работы сетей помогают инновационные технологии. Удмуртскими энергетиками была разработана программа «Мобильный энергоучет». Суть проекта в сборе данных при снятии показаний электросчетчиков с помощью мобильных терминалов. Специальным устройством контролеры считывают штрих-коды с электросчетчиков, устанавливают связь с базой данных и передают показания в режиме реального времени. Внедрение нового оборудования сократило время снятия показаний счетчика – теперь специалисты справляются с этой задачей за считанные минуты. Также «Мобильный терминал» повысил качество снятых и внесенных в базу данных показаний – избавил от «человеческого фактора», в десятки раз сократив количество ошибок. В настоящее время сотрудники «Удмуртэнерго» работают над расширением функционала программы.
Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиале «Удмуртэнерго» сформированы 55 бригад, в состав которых вошло почти 300 человек и 100 единиц техники.
Фото: пресс-службы филиала «Удмуртэнерго»
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