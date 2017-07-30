Глава Ижевска Юрий Тюрин на прошлой неделе лично проинспектировал, как идет ремонт дорог и теплосетей. Заодно глава города рассказал журналистам, сколько денег потратили на работы и куда обращаться, если на дорогах появились дефекты.
Улицы
В этом году в столице Удмуртии отремонтируют 32 участка дорог. Из них новый слой асфальта уложен уже на 26 участках. На отремонтированных дорогах проводят лабораторные исследования, чтобы проверить качество покрытия. Для этого берут керн -«выкручивают» небольшой кусок асфальта из дороги. Его отправляют на экспертизу, а образовавшуюся «дыру» подрядчик обязан залатать за 3 дня. Юрий Тюрин посмотрел на забор проб на улице Карла Либкнехта.
– На Карла Либкнехта пока уложили только первый слой асфальта. Гарантийный срок – два года. Если за это время появятся изъяны, подрядчик устранит их за свой счет. Через два года положат второй слой. За это время покрытие не испортится. На сэкономленные за счет второго слоя деньги отремонтируют участок улицы Пушкинской от Советской до переулка Широкого, переулок Широкий и улицу Удмуртскую от Буммашевской до 10 лет Октября. Удалось сэкономить 161 миллион рублей, - прокомментировал ремонты Юрий Александрович.
– На улице Карла Либкнехта хорошее сцепление между выравнивающим и верхним слоем, - считает старший эксперт организации строительно-технических экспертиз Сергей Канониров. – Нам с трудом удалось отделить кусок для лабораторных исследований. Участок дороги находится на склоне, поэтому при движении транспорта вниз слои сдвигаются и образуются волны. Хорошее сцепление позволяет этого избежать.
Ремонт продолжается на улицах Школьная и 30 лет Победы. С 25-27 июля начнется ремонт на улицах Горького, Грибоедова и Сакко и Ванцети.
Теплосети
В этом году в Ижевске починят около 35 км теплосетей. На 12 тепловых пунктах проведут полную реконструкцию: заменят водонагреватели и насосы. Для ремонта теплосетей используют современные материалы. Они представляют собой конструкцию «труба в трубе». Между стальной и полиэтиленовой трубами проложен слой пенополиуретана, который обеспечивает надежную теплоизоляцию.
Для сетей горячего водоснабжения используют трубы изопрофлекс. Они состоят из напорной трубы, теплоизоляционного слоя и защитной оболочки. Они долговечны, не подвержены зарастанию внутри и не требуют гидроизоляции. Срок службы труб – 25 лет, гарантия на материалы – 10 лет. Соответственно, содержание таких сетей требует меньше вложений из бюджета.
Юрий Тюрин посмотрел, как ремонтируют теплосети на улице Ленина, 38б, Красногеройской, 63 и у блока «Буммаш».
На теплосетях на улице Ленина за прошлые два года было 54 прорыва. Возраст теплотрасс – 35 лет. При этом трубопроводы ГВС в наземном варианте проходили по территории детского сада. В домах от ЦТП на Ленина были проблемы с подачей горячей воды.
Ростехнадзор предписал устранить наземные трубы на территории детского сада, потому что они опасны для малышей. Сейчас теплосети прокладывают под землей. На работы потратят около 8 миллионов рублей. УКС планирует окончить ремонт 15 августа.
На улице Красногеройской меняют старые трубопроводы на современные. Как и у ЦТП на улице Ленина, здесь раньше были наземные трубы, а зимой на них грелись бомжи. Сейчас теплосети убрали под землю. ЦТП на Красногеройской обслуживает 15 зданий. Работы, в том числе по благоустройству, завершатся 30 июля. Примерная стоимость проекта – 4 миллиона рублей.
На ЦТП Буммаша наземные теплотрассы тоже поменяют на подземные. Как и у ЦТП на Ленина, здесь наземные трубы проходили по территории детского сада. Замена теплосетей поможет решить вопрос с безопасностью малышей.
– Здесь была воздушная прокладка трубопровода, - комментирует ситуацию Ярослав Балобанов, директор УКС. - Всю воздушную трассу на территории садика закопают. Через дорогу от садика тоже проведены воздушные трубы. Их надо убрать, потому что мы тратили деньги на теплоизоляцию сетей. К тому же здесь часто грелись люди неопределенного социального статуса.
Работы на ЦТП Буммаша окончатся 31 августа. Объем финансирования – около 16 миллионов рублей.
Все работы на дорогах и теплосетях Ижевска закончатся 1 сентября. Несмотря на неподходящие погодные условия, ремонт идет в соответствии с графиком. Администрация города полагает, что отопительный сезон начнется вовремя.
Партизанская дождалась
Особое внимание на объезде было уделено тому, как идет ремонт улицы Партизанской. Напомним, на Партизанской не было ливневок и асфальта. Проезд по дороге был закрыт, а на улице скапливались лужи даже в жаркие летние дни. Лужа занимала дорогу во всю ширину, и объехать ее было невозможно.
С изначальным проектом ремонта дороги жители Партизанской не согласились. По мнению активистов, сначала нужно было сделать водоотводные каналы, и только потом дорогу. После нескольких встреч администрации города с жителями Партизанской создали проект, на который хватает средств в бюджете и который устраивает горожан.
Сейчас на Партизанской установили бордюры, положили выравнивающий слой из щебня и выравнивающий слой из асфальтобетона, а также нижний слой. Для отведения воды смонтировали лотки. Вода будет уходить к насосной станции, а оттуда – в реку Иж. Лотки планируют подрезать под уровень дорожного покрытия и установить стальные решетки на них. В отличие от улицы Карла Либкнехта, на Партизанской положат сразу два слоя асфальта.
По мнению главы города Ижевска, проект не снимает полностью остроту проблемы отвода воды. Но надежда есть.
– Мы постараемся включить Партизанскую в федеральную программу по ремонту. - подвел итог Юрий Тюрин. - Срок окончания работ – 15 августа. Стоимость проекта – около 12 миллионов рублей.
Если обнаружили дефект на дорогах
Жалобы на отремонтированные дороги можно оставить на сайте izh.ru в разделе «Сделаем Ижевск лучше». Дороги, указанные на сайте, подрядчик обязан починить за свой счет. Любой горожанин может оставить заявку на ремонт гарантийных дорог.
На фото: Наземные трубы на территории детского сада убирают под землю – так безопаснее (izh.ru)
Анастасия Захарова
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