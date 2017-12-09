Все регионы в гости к нам С 11 по 13 декабря в Ижевске пройдет IX Международная научно-практическая конференция «Антропопрактик...

Удмуртпотребсоюз, техникум и Ижевский филиал РУК готовы стать пилотной площадкой по созданию не только зонального центра повышения квалификации, но и центра кооперативного и предпринимательского образования на Урале На базе Ижевского техникума экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза с 13 по 15 ноября проходи...