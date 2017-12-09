Эта тема наряду с другими вопросами образования обсуждалась на прошедшем в конце ноября семинаре‒совещании «Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России: вызовы и перспективы». В то же время в министерстве прошла презентация университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Свою концепцию в числе 39 вузов страны представил и Удмуртский государственный университет (далее ‒ УдГУ).
Ректор УдГУ Галина Мерзлякова в интервью газете «Удмуртская правда» рассказала, чему был посвящен прошедший в Москве семинар, с какой целью создается университетский центр и насколько сегодня готов возглавляемый ею вуз к вызовам и требованиям времени.
‒ Галина Витальевна, расскажите нашим читателям, какие вопросы обсуждались на семинаре‒совещании «Настоящее и будущее финансовой политики Минобрнауки России: вызовы и перспективы».
‒ Сегодня Министерство образования России выстраивает новую политику взаимоотношения с вузами. Специалисты утверждают, что работа и образовательных учреждений, и самого министерства должна быть максимально прозрачной. В этом отношении предполагается расширение автономии и ответственности вузов. Министерство ставит задачу научить вузы жить самостоятельно. Нам нужно привлекать больше внебюджетных средств и сокращать издержки, при этом качественно управлять имущественным комплексом и устанавливать контакты с другими вузами и отраслевыми министерствами.
Сегодня вузам необходимо не только готовить кадры, но и активно взаимодействовать с промышленными предприятиями, властью, бизнесом и другими социальными партнерами. Подготовку специалистов нужно выстраивать практико‒ориентированной. Мы должны быть состоятельными в науке и проектной деятельности.
‒ Одним из важных мероприятий была презентация университетских центров инновационного развития. Расскажите, что представляют собой эти центры и следуя каким параметрам формировался университетский центр УдГУ?
‒ Прежде всего стоит отметить, что в конкурсе на создание университетских центров участвовали 120 вузов. В результате для личного представления программ пригласили лишь 39 из них. Безусловно, возможность озвучить свои идеи ‒ большой прорыв для нас. Мы рассказали о том, что в 2017 году началась трансформация нашего вуза в университетский центр социального и инновационного развития, при этом мы сформулировали несколько ключевых инициатив. Для каждой разработали конкретные мероприятия по трансформации образовательной и научной системы университета, материально‒технической базы и кадрового потенциала.
Расскажу о наших инициативах подробнее. Ключевыми для нас, безусловно, являются инициативы в области образования. Главная наша задача сегодня ‒ это модернизация образовательного процесса, внедрение проектно‒ориентированных программ, формирование новой системы трудоустройства выпускников, которые должны оставаться и работать в нашей республике. Кроме того, мы хотим развивать систему сетевого взаимодействия и кооперации с другими вузами и формировать региональный педагогический кластер, систему контрактной целевой подготовки педагогов.
Инициативы в области науки связаны с формированием на базе университета регионального опорного центра по развитию передовых технологий в народном хозяйстве Удмуртии. Мы считаем, что сегодня должны широко внедряться информационные технологии, робототехника, нано‒ и биотехнологии. Говоря об инновационных технологиях нефтедобычи, мы имеем в виду формирование научно‒образовательного производственного центра, обеспечивающего разработку, апробацию и внедрение инновационных технологий нефтедобычи во взаимодействии с предприятиями нефтяной отрасли республики, а также ведущими вузами и исследовательскими институтами Российской академии наук (РАН).
У нас есть инициативы по трансформации системы дополнительного образования детей. Молодое поколение еще с детского сада должно знакомиться с достижениями современной науки и технологиями, быть физически развитым, иметь необходимые культурно‒нравственные ценности. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с Республиканским детским технопарком «Кванториум», организовали «Малый университет» для школьников республики. Создаем площадку на базе университета по поддержке инноваций в области дополнительного образования, которая нацелена на распространение опыта работы с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в технических и научно‒естественных областях.
Большое внимание в УдГУ уделяется спорту. Создавая университетский центр, мы не могли обойти стороной и эту сферу нашей вузовской жизни. У нас открыты региональные экспериментальные площадки в области физической культуры и спорта, Центр по спортивной подготовке сборной команды Удмуртии, Центр современных спортивных технологий.
Инициатива в области инклюзивного образования направлена на формирование сетевой системы непрерывного инклюзивного образования, целью которого является сохранение, развитие интеллектуального, физического потенциала лиц с ОВЗ.
И наконец, инициатива «Национальное достояние Удмуртии». Сегодня наш вуз ‒ это центр развития национального искусства, языка и культуры. У нас функционирует единственная в мире целостная система многоуровневой реализации программ, направленных на подготовку специалистов, владеющих академическими знаниями литературных норм удмуртского языка. В наших планах развитие музея и арт‒центра университета, на базе которых будут проводиться социальные и культурные мероприятия. Также хотим создать художественную галерею УдГУ и интернет‒платформу для интерактивной презентации возможностей нашего музея. Помимо прочего, в планах создание дизайн‒мастерской для упаковки «Сделано в Удмуртии».
‒ Какой вклад в развитие республики внесет деятельность университетского центра?
‒ Во‒первых, народное хозяйство республики будет обеспечено высококвалифицированными кадрами. Через систему целевой и контрактной подготовки на базе университета мы планируем подготовить более 500 работников образовательных организаций. Ожидается существенный рост выпускников по программам дополнительного профессионального образования. Кроме того, повысится уровень инновационности экономики Удмуртии. УдГУ может помочь во внедрении таких технологий и направлений, как робототехника, композиционные и функциональные материалы, биотехнологии, возобновляемые источники энергии. Реализация наших стратегических проектов в обозримой перспективе может обеспечить внедрение в промышленность не менее 10 новых производственных технологий, реализацию более 50 проектов с предприятиями реального сектора республики и создание более 30 патентов. Важным эффектом может явиться модернизация нефтедобывающей отрасли региона, так как проведение научно‒исследовательских и опытно‒конструкторских работ (НИОКР) в области нефтедобычи позволит обеспечить прирост запасов и снизить обводненность добываемой нефти.
Развитие удмуртского языка и культуры, сохранение межнациональной стабильности и развитие этнотуризма – еще один из значимых моментов.
Безусловно, важным эффектом является укрепление физического здоровья жителей республики за счет развития движения ГТО. Мы занимаемся переподготовкой кадров в области адаптивной физической культуры, развитием спорта высоких достижений. Численность студентов УдГУ, которые являются членами сборных команд Удмуртии, по нашим оценкам, составит до 200 человек.
И наконец, результатом будет внедрение социальных инноваций в области педагогики, культуры и спорта.
‒ Какую оценку получила программа университетского центра УдГУ?
‒ Презентация была лишь одним из этапов конкурса. До лета следующего года, когда пройдет очередное заслушивание участников конкурса, мы доработаем нашу программу. Во время презентации мы убедились, что есть не до конца решенные вопросы. Мы обратились в правительство республики с тем, чтобы нам была предоставлена возможность презентовать наши проекты, представить их министерствам. Мы надеемся, что наши предложения будут услышаны и учтены.
‒ Галина Витальевна, готов ли сегодня УдГУ к столь масштабному взаимодействию с разнообразными структурами?
‒ Да, готов. УдГУ ‒ многопрофильный вуз, в этом смысле мы уникальны. Мы готовим специалистов по 28 укрупненным направлениям подготовки, которым под силу решение любых вопросов в любых сферах деятельности и отраслях экономики Удмуртии.
Кстати
В рамках развития научной деятельности УдГУ намерен заключить соглашение о сотрудничестве с Удмуртским научным центром Уральского отделения РАН.
Галина Витальевна Мерзлякова:
‒ Работа в этом направлении приведет к росту объемов научно‒исследовательской работы (НИР) по заказам предприятий региона и увеличению доли регионального и местного бюджетов в финансировании НИР. Перспективным направлением является создание центра аддитивных технологий. Кроме того, планируем создать научно‒образовательный центр по нанотехнологиям, центр мехатроники и робототехники, научно‒производственную платформу для участия в государственно‒частном партнерстве.
Университет предпринимательского типа
УдГУ готовит будущих предпринимателей. Здесь планируют провести форсайт‒сессию «Социальное предпринимательство», международную конференцию социальные инновации и предпринимательство. В университете появится карта лидеров изменений в социальной сфере и молодежный бизнес‒инкубатор.
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