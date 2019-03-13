Система поддержки талантов: основные векторы определены **О работе по поддержке талантливой молодежи рассказали ключевые спикеры совещания во время брифинга....

Судак от школьных поварих. В задании WorldSkills – блюда ресторанного уровня **В конце февраля в Удмуртии впервые состязались между собой профессионалы в возрасте 50 плюс. «Навык...

Молодые профессионалы. Три дня на островах Ворлдскиллс Юноши из Ижевска, Воткинска и Сарапула показали умение работать по международным стандартам. ...