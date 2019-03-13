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К «Тотальному диктанту-2019» жители Удмуртии смогут подготовиться в онлайн-школе

13 марта
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До «Тотального диктанта» остался месяц: в 2019 году жители российских регионов, в том числе и Удмуртии, напишут его 13 апреля. Регистрация на площадки откроется 3 апреля.

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Подготовиться к диктанту можно в онлайн-школе, работа которой стартовала сегодня, 13 марта. Учиться в ней можно круглосуточно в любой точке планеты. Каждую среду в 15:30 по московскому времени кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета (НГУ) Елена Кузнецова будет проводить занятия для всех желающих. По средам в 19:30 и по четвергам в 12:30 будет доступна запись лекции, ученики онлайн-школы смогут задать вопросы в чате филологам - экспертам Тотального диктанта: старшему научному сотруднику Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук Елене Арутюновой, старшему преподавателю НГУ Татьяне Заковряшиной, главному редактору портала «Грамота.ру» Владимиру Пахомову, ведущей передачи «Русский устный» Юлии Сафоновой. Для всех, кто не успеет присоединиться к занятиям, круглосуточно будет доступна видеозапись встречи.

Фото: pechora-cbs.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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