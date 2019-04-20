К середине следующей неделе в Удмуртии потеплеет до +13, +18°С. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в республике не ожидается осадков.
«Будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Потеплеет, температурный фон вернется к нормам», - говорится в прогнозе.
По ночам в выходные столбики термометров еще будут опускаться ниже нулевой отметки. Днем температура воздуха составит порядка +6, +11°С в субботу и +8, +13°С в воскресенье.
Фото: pxhere.com
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