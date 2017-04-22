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К решению проблем в Балезино Александр Бречалов подключит республиканскую власть

22 апреля
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Nik 5749 К решению проблем в Балезино Александр Бречалов подключит республиканскую власть

Предварительные итоги визита в Балезинский район Александр Бречалов подвёл на подходе к журналистам. Он отметил, что данное муниципальное образование является одним из проблемных: отсюда приходит много обращений граждан и остаётся большое количество вопросов, плюс отсутствует в настоящий момент глава района.

Очерчивая круг задач, Александр Бречалов оперировал к жалобам самих балезинцев, которые недовольны качеством питьевой воды и испытывают трудности в получении качественной медицинской помощи, к их опасениям по нахождению посёлка в зоне подтопления во время весеннего паводка.

В связи со сложившейся ситуацией в районе врио Главы УР подключил к решению проблемных моментов местного значения республиканскую власть и поставил перед региональным правительством соответствующую задачу.

«Координировать всю работу будет исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Сергей Смирнов. На следующей неделе сюда приедут специалисты из министерств. За неделю мы обобщим все задачи и проблемы, и перейдём к их оперативному решению», - сказал Александр Бречалов.

Он также поблагодарил жителей Балезинского района за терпение и понимание ситуации, подчеркнув в адрес чиновников, что граждане должны быть проинформированы, как и когда их вопросы будут решаться.

«Нам предстоит решить много задач, но думаю, что вместе мы это осилим. Настройтесь на то, что некоторые задачи требуют и большего финансирования, и большего времени их реализации, но то, что решениям проблем граждан мы будет отдавать 100 процентов своего времени – это точно», - заверил балезинцев руководитель Удмуртии.

Во второй половине дня Александр Бречалов продолжит работу в городе Глазов, где намечены встречи с бизнес-сообществом, гражданскими активистами, руководителями Чепецкого механического завода. В программе врио Главы также обозначена встреча со студентами Глазовского государственного педагогического института.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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